Boba Fett tornerà? Temuera Morrison risponde senza mezzi termini

Quasi quattro anni dopo la sua première su Disney+, è ovvio che The Book of Boba Fett non tornerà per una seconda stagione. Per molti versi, è difficile da credere, ma è chiaro che Lucasfilm ha fatto un passo falso con uno dei suoi personaggi più iconici.

Il tentativo di Fett di prendere il controllo del mondo criminale di Tatooine ha reso la visione interessante, ma i cattivi di The Book of Boba Fett sono stati dimenticabili, e la storia dietro il suo ritorno ha addolcito troppo il personaggio (meno si parla di quella pittoresca banda di motociclisti, meglio è).

Temuera Morrison, che già in passato si è espresso con toni duri in merito, non ha esitato a criticare il modo in cui è stato messo da parte all’inizio della terza stagione di The Mandalorian e ha persino affermato che Din Djarin, protagonista di The Book of Boba Fett, ha contribuito a “rovinare” lo spin-off.

Sebbene dura, è un’osservazione valida per certi versi, perché un intero episodio della serie è stato dedicato a Din e Grogu. Entrambi i personaggi, e la loro sentita reunion, hanno ampiamente messo in ombra Fett durante il finale, ma sono stati anche il motivo principale per cui molti fan di Star Wars si sono sintonizzati.

Alla Tampa Bay Comic Convention lo scorso fine settimana, a Morrison è stato chiesto se avesse progetti di Star Wars in programma. “No“, ha risposto senza mezzi termini (tramite SFFGazette.com). “Dobbiamo davvero fare tesoro di quei momenti ora. Dovete tutti inviare un fax, una lettera o un’email ai vertici della Lucasfilm. Sono sicuro che sarebbero felici di sentire il vostro parere. Per favore, date un’altra possibilità a Daniel Logan e Temuera Morrison e metteteli da qualche parte.”

Boba Fett non tornerà!

Anche Logan, che ha interpretato il piccolo Boba Fett in Star Wars: L’attacco dei cloni, era presente e ha scherzosamente commentato: “La cosa assurda di ‘Star Wars’ è che non sai se stai girando qualcosa prima di una settimana, o forse due, o anche meno, giusto?”

“Ma il fatto è che Temuera è la persona più avida di ‘Star Wars’. Ha interpretato così tanti personaggi, è il più famoso in ‘Star Wars’, se si guarda più in basso – da Jango, Boba, tutti i Cloni, Rex, Cody, Fives – è il più famoso in ‘Star Wars’.”

Logan ha aggiunto: “Ci saranno molte opportunità. Soprattutto per lui, soprattutto con questa era di ‘Star Wars’, come ‘Ahsoka’, e tutte queste cose ambientate dopo ‘Il ritorno dello Jedi’.”

Mentre i commenti di Morrison sembrano chiudere la porta a un’apparizione in The Mandalorian e Grogu, saremmo scioccati se Dave Filoni non avesse in programma un Capitano Rex live-action nella seconda stagione di Ahsoka o nel suo eventuale film di Star Wars. Per quanto riguarda Fett, il suo futuro rimane incerto.