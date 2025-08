Jason Isaacs con Taylor Kitsch e Diego Luna per Eleven Days

Sulla scia della sua prima nomination agli Emmy per The White Lotus, Jason Isaacs è salito a bordo di Eleven Days in cui recita al fianco di Taylor Kitsch e Diego Luna. Il film è un thriller indipendente con ostaggi diretto da Peter Landesman, regista di Parkland e Concussion.

Il film è ambientato nel caldo torrido di un’estate texana del 1974, e racconta la storia dello spietato prigioniero Federico Carrasco che prende il controllo del penitenziario di Huntsville. Il prete del carcere, Padre Joseph O’Brien, interpretato da Isaacs, unisce le forze con Jim Estelle (Kitsch), capo del Dipartimento di Correzione del Texas, entrando nell’occhio del ciclone e offrendosi come ostaggio per superare Carrasco e i suoi uomini, nel tentativo di salvare la vita degli altri ostaggi rapiti.

La sceneggiatura è di Kevin Sheridan con revisioni di Landesman, basata sul libro Eleven Days In Hell: The 1974 Carrasco Prison Siege at Huntsville, Texas di William T. Harper. Vincent Newman e Vance Howard saranno i produttori, e la produzione si svolgerà in Texas a settembre.

Jason Isaacs ha ricevuto recensioni entusiastiche per la sua interpretazione del torturato riciclatore di denaro Timothy Ratliff nella terza stagione ambientata in Thailandia della serie di successo della HBO The White Lotus, dove ha recitato al fianco di Parker Posey, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola e Patrick Schwarzenegger. È attualmente candidato a una nomination agli Emmy come miglior attore non protagonista per il suo lavoro nella serie e inizierà presto la produzione con Maika Monroe nel thriller horror psicologico Victorian Psycho.