Dc Universe Infinite, il servizio per la lettura di fumetti in versione digitale diventa globale!

Dc Universe Infinite diventa globale! DC è felice di annunciare che dal 2 dicembre 2024, il suo servizio di abbonamento per la lettura di fumetti in versione digitale DC UNIVERSE INFINITE (DCUI) espande la propria presenza internazionale. DCUI è quindi disponibile in Italia per tutti i fan dei fumetti, che con l’abbonamento Ultra avranno accesso a oltre 30.000 dei loro titoli preferiti di DC in lingua inglese, oltre alla nuova collezione DC GO! di webcomic originali, disponibili in formato di lettura a scorrimento verticale. Inoltre, saranno incluse alcune delle serie più iconiche di DC come Batman: Hush e numeri classici di MAD Magazine, riformattati per sfruttare al meglio questa nuova funzionalità.

“Portare DC UNIVERSE INFINITE e DC GO! ai fan di tutto il mondo è stata una priorità assoluta, mentre continuiamo a rafforzare la connessione con il nostro pubblico globale offrendo accesso ai contenuti iconici dei Super Eroi DC. Fornire una piattaforma di abbonamento che offre la nostra vasta library di fumetti dà ai fan di tutto il mondo un’opportunità unica di accedere alle loro storie preferite in qualsiasi momento e ovunque, con un semplice tocco delle dita.” DC Senior Vice President e General Manager Anne DePies.

Gli abbonati a DC UNIVERSE INFINITE avranno accesso completo a un esteso catalogo di fumetti, inclusi i fumetti che hanno ispirato film e serie in streaming molto amati dai fan, come “The Batman”, “The Suicide Squad” di James Gunn e “Peacemaker”, così come ai fumetti pubblicati di recente.

Gli abbonati avranno anche accesso anticipato ai nuovi fumetti Digital First, che includono titoli come il grande successo “Harley Quinn: The Animated Series: The Eat. Bang! Kill. Tour“, “Suicide Squad: King Shark” e altri ancora.

Con i nuovi titoli in lingua inglese aggiunti su DC UNIVERSE INFINITE sei mesi dopo la loro distribuzione nei negozi al dettaglio, il vasto catalogo viene costantemente aggiornato, includendo aggiunte recenti per gli abbonati Ultra come “Absolute Power“, lo speciale “DC All In“, “Absolute Batman“, “Absolute Wonder Woman“, “Absolute Superman” – serie le cui versioni fisiche sono state ristampate più volte – e molti altri.

I fan che sottoscrivono l’abbonamento ULTRA su DC UNIVERSE INFINITE nei primi 30 giorni dal lancio possono abbonarsi con uno sconto introduttivo del 15%. Chiunque si abboni a questo prezzo introduttivo potrà rinnovare al medesimo prezzo scontato finché manterrà attiva la propria sottoscrizione a pagamento. A partire dal 20 gennaio 2025, gli abbonamenti ULTRA saranno invece disponibili al prezzo standard. Visita questa pagina per i dettagli sui prezzi di tutti i livelli di abbonamento per tutti i territori. Gli abbonati a DC UNIVERSE INFINITE possono scaricare fumetti per una lettura offline illimitata sui propri dispositivi iOS e Android.