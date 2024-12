Harry Potter: rivelato il periodo di inizio riprese della serie e la durata degli episodi

Come noto, il reboot televisivo di Harry Potter adatterà la serie fantasy di sette libri di J.K. Rowling per il piccolo schermo, dopo la serie iniziale di otto film degli anni 2000 e 2010. Inizialmente previsto per il 2026, in occasione di una recente conferenza tecnologica e mediatica organizzata da Wells Fargo, la HBO ha indicato che lo show potrebbe non uscire prima del 2027. Tuttavia, questo non ha impedito alla produzione di accelerare, dato che la Warner Bros. ha pianificato un piano decennale per la serie.

Ora, Deadline ha confermato che, in occasione del Max Showcase di Londra, è stato rivelato che la serie televisiva di Harry Potter inizierà le riprese nell’estate del 2025. La showrunner Francesca Gardiner, il produttore esecutivo Mark Mylod e l’amministratore delegato della HBO Casey Bloys hanno fatto l’annuncio, dichiarando che la produzione inizierà presso i Warner Bros. Studios Leavesden in Inghilterra. Hanno inoltre annunciato di aspettarsi che gli attori rispecchieranno le età “canoniche” dei libri, oltre a un’immersione in ogni libro molto più profonda di quella consentita dai film.

Powered by

È stata poi confermata anche la durata della prima stagione della serie. Sempre Francesca Gardiner e Mylod hanno dichiarato: “Abbiamo 8 ore per raccontare il primo libro, in modo da poter scavare nelle vere profondità e crepe e come il linguaggio della magia possa evolversi”. Dato che molte serie HBO hanno episodi di un’ora, questo significa che la prima stagione di Harry Potter sarà probabilmente composta da otto episodi. I commenti precedenti e la finestra di riprese rivelata permettono dunque di indicare che la serie dovrebbe debuttare alla fine del 2026 o nel 2027.

CORRELATE:

Cosa sappiamo sulla serie tv di Harry Potter?

Francesca Gardiner (Succession, His Dark Materials, Killing Eve) è a bordo come showrunner e produttore esecutivo, mentre Mark Mylod (Succession, Game of Thrones, The Last of Us) è stato arruolato come produttore esecutivo e regista di più episodi. La logline ufficiale dello show recita: “La serie sarà un adattamento fedele dell’amata serie di libri di Harry Potter dell’autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling. La serie sarà caratterizzata da un nuovo cast che guiderà una nuova generazione di fandom, ricca di dettagli fantastici e dei tanto amati personaggi che i fan di Harry Potter hanno amato per oltre venticinque anni.“

“Ogni stagione porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amatissimi, rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale.” Il capo della Warner Bros. TV, Channing Dungey, ha dichiarato all’inizio di quest’anno che la serie sarà “più approfondita di quanto si possa fare in un solo film di due ore… questo è il motivo per cui stiamo facendo questo viaggio”. La serie tv non ha una data ufficiale di debutto, ma con le riprese previste per l’estate 2025 dovrebbe poter debuttare nel corso del 2026.