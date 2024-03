Un vero e proprio tripudio quello riservato a Ryan Gosling, protagonista di una degli intermezzi più apprezzati nella notte degli Oscar 2024. L’attore che era candidato come miglior attore non protagonista si è esibito sul palco e non solo con la canzone di Barbie I’m Just Ken. Il film prodotto da Margot Robbie e diretto da Greta Gerwing esce sconfitto dalla mattanza Oppenheimer che si aggiudica ben sette statuette (ecco tutti i vincitori).

Vincitore morale dunque è stata la performance di Ryan Gosling che ha letteralmente fatto cantare tutto il teatro di Los Angeles (provocando anche la rottura del vestito di Emma Stone, come lei stessa ammette prima di ritirare la statuetta come miglior protagonista femminile) nella notte delle stelle. Ma il suo film in ogni caso si è aggiudicata la statuetta per la miglior canzone originale di Billie Eilish.

Prima dell’esibizione, Simu Liu, co-protagonista di Barbie, ha chiesto al pubblico degli Oscar di accendere le luci dei loro telefoni e di cantare insieme alla performance di Gosling. Ryan Gosling, illuminato da luci viola e con un abito rosa scintillante e guanti rosa, ha iniziato a cantare “I’m Just Ken” tra il pubblico seduto dietro Margot Robbie, che non ha potuto fare a meno di ridere. Poi si è diretto verso il palco, dove è stato raggiunto da Mark Ronson alla chitarra e da una manciata di ballerini di supporto. Anche Slash è apparso sul palco, contribuendo con la chitarra alla canzone.

Con Gosling sul palco c’erano anche i suoi colleghi attori di Ken, Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa e Kingsley Ben-Adir. A un certo punto, Ryan Gosling si è fatto strada tra il pubblico e ha teso il microfono ai suoi collaboratori di “Barbie”, Greta Gerwig, Robbie e America Ferrera, che cantavano insieme a lui. Ha anche chiesto alla sua co-star di “La La Land“, Emma Stone, di cantare insieme a lui.

Nelle settimane precedenti agli Oscar, c’è stato il mistero sul fatto se Ryan Gosling sarebbe salito o meno sul palco per eseguire “I’m Just Ken” dal vivo. Ha scelto di non cantare la canzone “City of Stars” di “La La Land” agli Oscar 2017, dove il suo co-protagonista John Legend ha invece eseguito il singolo. Gosling ha confermato la sua partecipazione agli Oscar solo poche settimane prima della cerimonia.

Di seguito l’incredibile e divertente performance di Ryan Gosling