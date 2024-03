Il segmento In Memoriam degli Academy Awards (Oscar) è sempre uno dei momenti più emozionanti dello spettacolo. Quest’anno non ha fatto eccezione, poiché la 96esima edizione degli Oscar celebra gli artisti, i registi e i talenti artigiani morti l’anno scorso. Il segmento In Memoriam è iniziato con il ricordo di Alexei Navalny, il prigioniero politico morto il 16 febbraio e protagonista del documentario vincitore dello scorso anno “Navalny”.

Il contributo è stato trasmesso con una performance dal vivo del nostro Andrea Boccelli e suo figlio, Matteo, cantavano “Time to Say Goodbye“. Ogni anno, l’Accademia esclude alcuni nomi amati dal montaggio, provocando la rabbia di alcuni spettatori. Sebbene sul sito Oscars.org sia presentato un elenco molto più lungo, l’indignazione per chi appare sullo schermo fa parte della tradizione di guardare gli Oscar.

Quest’anno diversi amati artisti e registi non hanno partecipato al segmento principale, tra cui Treat Williams, Angus Cloud, Lance Reddick, Norman Lear, Burt Young, Lance Reddick, Ron Cephas Jones, Suzanne Somers e Terence Davies. Ad eccezione di Cloud, i loro nomi sono stati mostrati in una breve diapositiva collettiva alla fine del segmento.

Tra i talenti riconosciuti durante il segmento c’erano gli attori Ryan O’Neal, Tom Wilkinson, Jane Birkin, Richard Roundtree, Glenda Jackson e Carl Weathers. Sono stati ricordati anche i registi William Friedkin e Norman Jewison.Sebbene fossero conosciuti più per la loro carriera televisiva, sullo schermo sono stati inclusi anche star del piccolo schermo come Matthew Perry e Andre Braugher. Erano inclusi anche Tina Turner, Robbie Robertson e Ryuichi Sakamoto. Nel 2023, Anne Heche e Charlbi Dean erano tra le persone che non venivano menzionate sullo schermo. Di seguito l’esibizione: