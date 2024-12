Sergio Castellitto: 10 cose che forse non sai sull’attore

Apprezzato attore e regista italiano, Sergio Castellitto si è distinto negli anni per aver partecipato ad alcuni importanti film del panorama cinematografico nazionale, affermandosi anche grazie alle sue collaborazioni estere. Nel corso della sua carriera Castellitto ha dimostrato di saper compiere scelte non scontate, che lo hanno portato ad essere un interprete di tutto rispetto, distintosi anche per la sua versatilità.

Ecco 10 cose che forse non sai su Sergio Castellitto.

I film di Sergio Castellitto

I film da giovane di Sergio Castellitto

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. Castellitto esordisce al cinema con il film Tre fratelli (1981), per poi acquistare maggiore popolarità grazie ai film Sembra morto… ma è solo svenuto (1985), Piccoli equivoci (1989), In viaggio con Alberto (1990), Stasera a casa di Alice (1990), La carne (1991), L’uomo delle stelle (1995), L’ultimo bacio (2001), L’ora di religione (2002), Caterina va in città (2003), Non ti muovere (2004), Il regista di matrimoni (2006), Le cronache di Narnia – Il principe Caspian (2008), Italians (2009), La bellezza del somaro (2010), Venuto al mondo (2012), Una famiglia perfetta (2012), La buca (2017), Fortunata (2017), Il tuttofare (2018) e Ricchi di fantasia (2018).

I film di oggi di Sergio Castellitto

Dal 2020 ha recitato nei film Il padrino della mafia (2020), Il talento del calabrone (2020), Nour (2020), Il cattivo poeta (2021), Il materiale emotivo (2021), Dante (2022), Il più bel secolo della mia vita (2023), Enea (2024), regia di Pietro Castellitto, Romeo è Giulietta (2024) e Conclave (2024), dove recita accanto a Ralph Fiennes, Stanley Tucci e Isabella Rossellini.

2. È un noto regista. Castellitto si è distinto anche per la regia di diversi lungometraggi, per la maggior parte dei quali ha anche firmato la sceneggiatura. Tra questi si annoverano Libero Burro (1999), Non ti muovere (2004), La bellezza del somaro (2010), Venuto al mondo (2012), Nessuno si salva da solo (2015) e Fortunata (2017). Del 2021 è la sua ultima regia, Il materiale emotivo.

Le serie TV e le fiction di Sergio Castellitto

3. Ha preso parte a produzioni televisive. Nel corso della sua carriera, l’attore ha preso parte a diverse produzioni televisive, tra cui i film Il grande Fausto (1995), Don Milani il priore di Barbiana (1997), Fuga per la libertà – L’aviatore (2008), Il sindaco pescatore (2016) e Aldo Moro – Il professore (2018). È inoltre noto per il ruolo di Giovanni Mari nella serie In Treatment (2013-2016), per la miniserie Padre Pio (2000) e per la fiction Pezzi unici (2019). Ha poi recitato in Natale in casa Cupiello (2020), Crazy for Football – Matti per il calcio (2021), Sabato, domenica e lunedì (2021), Non ti pago (2021) e Il nostro generale (2023).

Sergio Castellitto in Le Cronache di Narnia

4. Ha accettato il ruolo per i suoi figli. L’attore è tra i villain del film Le Cronache di Narnia – Il principe Caspian, dove ricopre il personaggio di Re Miraz, zio del giovane Caspian. Castellitto ha dichiarato di aver accettato il ruolo nel celebre film fantasy, poiché i suoi figli avevano particolarmente apprezzato il primo capitolo e desideravano vedere il padre prendere parte al prosieguo della saga fantasy.

Sergio Castellitto ha interpretato Padre Pio

5. Ha ricoperto il ruolo del celebre frate. Nel 2000 Castellitto prende parte alla miniserie, composta da due puntate, dedicata alla figura di Padre Pio. L’attore ha affermato di essersi calato nel ruolo nel modo più approfondito possibile, e di essere rimasto talmente tanto impressionato dalla vita del frate da sognarlo ancora oggi o ripensare frequentemente a quella parte, che ha contribuito alla sua affermazione anche in televisione.

Sergio Castellitto ha recitato in due film di Natale

6. Due suoi titoli da rivedere durante le feste. Tra i tanti film interpretati da Castellitto, se ne ritrovano anche due ambientati in periodo natalizio. Il primo è Una famiglia perfetta, dove interprete Leone, un ricco cinquantenne che vuole provare per una volta a vedere come sarebbe stata la sua vita se si fosse costruito una famiglia. Così scrittura una compagnia di attori che recitino per lui la parte della famiglia perfetta il giorno di Natale. Il secondo titolo è Natale in casa Cupiello, la celebre commedia di Eduardo de Filippo dove Castellitto ricopre il ruolo del protagonista.

Sergio Castellitto in Conclave, il suo ultimo film

7. È uno degli “antagonisti” del film. In Conclave, l’attore interpreta il cardinale Tedesco, tra i principali antagonisti del racconto, personaggio ambiguo e dagli ideali conservatori che aspira a divenire Papa. Nonostante questo, Castellitto ha raccontato di essersi approcciato al personaggio cercando di comprenderne il pensiero e ciò che può aver portato alla formazione di esso. Si è dunque incaricato di essere una sorta di “avvocato difensore” di questo personaggio e delle sue azioni.

Sergio Castellitto, la moglie e i figli

8. È sposato con una nota scrittrice. Dal 1987 l’attore è sposato con Margaret Mazzantini, celebre scrittrice premio Strega, di cui Castellitto ha adattato i romanzi Non ti muovere, Venuto al mondo e Nessuno si salva da solo per il cinema. I due hanno collaborato anche alla scrittura delle sceneggiature di tali trasposizioni, in aggiunta agli altri film da regista di Castellitto non ispirati a romanzi. La coppia ha avuto nel corso degli anni quattro figli.

9. Suo figlio Pietro è un noto attore e regista. Il maggiore dei suoi figli, Pietro Castellitto, ha seguito anche lui la carriera cinematografia. La sua prima esperienza al cinema avviene all’età di otto anni con una piccola parte nel film d’esordio alla regia del padre, Libero Burro, ma l’esordio vero e proprio si avrà con Non ti muovere. Viene poi diretto dal padre in altri due film: La bellezza del somaro e Venuto al mondo. Nel 2023 è lui a dirigere il padre Sergio in Enea.

L’età e l’altezza di Sergio Castellitto

10. Sergio Castellitto è nato a Roma, Italia, il 18 agosto 1953. L’attore è alto complessivamente 1,78 metri.

