Noah Schnapp, chi è? Curiosità sull’attore di Stranger Things

Grazie al fenomeno Stranger Things, serie originale targata Netflix, negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere un gruppo di giovani attori diventati in breve tempo vere star globali. Tra questi c’è Noah Schnapp, amatissimo interprete di Will Byers, oggi cresciuto, impegnato in nuovi progetti e protagonista di una delle evoluzioni personali e artistiche più interessanti del cast.

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Noah Schnapp oggi: la sua carriera, la sua vita privata e i suoi progetti presenti e futuri.

Noah Schnapp film e serie TV: gli inizi della carriera

Noah Schnapp, età 16 anni, è nato il 3 ottobre del 2004 a Scarsdale, New York, Stati Uniti, da Mitchell e Karine Schnapp entrambi di origini canadesi di religione ebraica, e ha una sorella gemella di nome Chloe. Sin da piccolo Noah sogna di fare l’attore; in particolare all’età d cinque anni esprime interesse per la recitazione dopo aver visto a Broadway il musical Annie. Da allora il piccolo di casa Schnapp continua il suo percorso di studio e crescita, avvicinandosi sempre di più al mondo dello spettacolo.

Comincia pian piano a prendere confidenza con il palcoscenico partecipando a diversi spettacoli scolastici e allo stesso tempo prendendo lezioni di recitazione. All’età di otto anni Noah ha già a stoffa del professionista e i genitori lo iscrivono a un programma intensivo di recitazione dello Star Kidz di Westchester. Qui Noah affina la sua tecnica e fa pratica con i vari coach, preparandosi al mondo del cinema, del teatro e della tv.

La sua prima vera opportunità lavorativa arriva nel 2015, quando a soli 11 anni Noah Schnapp viene scelto dal regista Steven Spielberg per interpretare un ruolo minore nel film Il Ponte delle Spie.

Ambientato negli anni della guerra fredda, il film racconta dell’arresto e del relativo processo a Rudolf Abel (Mark Rylance), una pericolosa spia sovietica, poi condannato al carcere per spionaggio. Ma mentre Abel viene arrestato negli States, anche sul versante sovietico un cittadino americano viene catturato e condannato. Si tratta Francis Gary Powers (Austin Stowell) un pilota di un aereo-spia abbattuto dai sovietici.

USA e URSS sono bloccati in un impasse così James Donovan (Tom Hanks), avvocato di Abel, suggerisce una via di risoluzione alternativa. I prigionieri dei rispettivi paesi verranno liberati e ‘scambiati’ sul Ponte di Glienicke, oggi famoso come “ponte delle spie”.

Noah Schnapp in Stranger Things: il successo con Netflix

Dopo il suo debutto al cinema con Il Ponte delle Spie, il giovane e promettente Noah continua la sua carriera al cinema e in tv. La sua grande occasione, tuttavia, arriva solo un anno più tardi, nel 2016, quando l’attore viene scelto per entrare a far parte del cast della nuova serie targata Netflix, dal titolo Stranger Things.

Ideata da Matt e Ross Duffer, la serie è ambientata negli anni ottanta e racconta della misteriosa sparizione di un bambino nella città immaginaria di Hawkins, nell’Indiana.

Il 6 novembre del 1983, un ragazzino di dodici anni, Will Byers (Noah Schnapp), parte di un gruppo di quattro amici fraterni, scompare in circostanze assai misteriose. Contemporaneamente, subito dopo la scomparsa di Will, in città compare una misteriosa ragazzina dai capelli rasati e dotata di straordinari poteri psicocinetici. La ragazza, è scappata da un laboratorio segreto proprio nei pressi di Hawkins, grazie alla distrazione fornita dall’attacco di una inquietante creatura ai danni di un ricercatore.

Approfittando dell’incidente, la ragazza scappa dal laboratorio dove era rinchiusa e, durante la fuga, si imbatte nei migliori amici di Will, Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) e Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin). I ragazzi, alla disperata ricerca del loro amico, decidono di aiutare la ragazza che, grazie al numero tatuato sul suo braccio, viene identificata con il nome di Undici (Millie Bobby Brown). Mike decide quindi di nasconderla a casa sua e la ragazza, per sdebitarsi, aiuta i tre amici nelle ricerche di Will. Ma presto i ragazzi scopriranno che il loro amico è in guai molto grossi…

La stagione finale di Stranger Things esce proprio questa settimana e sarà distribuita in tre parti, una scelta che sottolinea l’importanza narrativa del capitolo conclusivo. Per Noah Schnapp è un momento cruciale: Will Byers, il suo personaggio, torna al centro della storia dopo aver attraversato un percorso emotivo complesso fin dalla prima stagione. Questi episodi finali rappresentano per lui la chiusura di un ciclo iniziato da bambino e diventato, negli anni, una parte fondamentale della sua crescita artistica. Mentre il pubblico attende di scoprire come si concluderà la vicenda di Hawkins, Schnapp si prepara a voltare pagina e ad aprire una nuova fase della sua carriera.

Noah Schnapp e Millie Bobby Brown

La serie Stranger Things ha avuto e continua ad avere un successo incredibile, facendo strage di consensi sia tra i giovanissimi che tra gli adulti. Ma se questi ultimi sembrano apprezzarne principalmente lo stile un po’ retro, per i più piccoli sono i protagonisti la vera attrattiva. Giovani, talentuosi e con i piedi per terra, gli attori della serie sono riusciti fin da subito a far breccia nel cuore degli spettatori.

Uno dei punti di forza dello show, arrivato ormai alla sua quarta stagione, è anche l’incredibile chimica creatasi tra i protagonisti, amici sul set e nella vita reale. Accomunati dall’età, dalla stessa passione per la recitazione e dallo stesso stile di vita un po’ folle per degli adolescenti, gli interpreti di Stranger Things ormai sono visti quasi come un’indissolubile gang.

Una delle amicizie più chiacchierate e amate dal pubblico è senza dubbio quella tra Noah Schnapp e Millie Bobby Brown. I due attori, conosciutisi sul set di Stranger Things, sono ormai inseparabili. Prima della scoppio della pandemia da Coronavirus, infatti, li si vedeva spesso insieme, in giro a far danni o a intrattenere i fan con simpatici video pubblicati sui social.

In particolare, uno dei video più amati dai loro rispettivi fandom, risale a circa un anno fa ed è stato pubblicato dallo stesso Noah. L’attore infatti, gestisce un suo personalissimo canale Youtube dove pubblica video con la sua gemella Chloe, piccoli vlog, challenge, video collaborazioni con altri youtuber, contenuti inediti e molto altro ancora. In questo simpatico video di circa sette minuti, Noah e Billie si divertono a ‘testare’ la loro amicizia, rispondendo a delle domande, in una classica “best friends challenge”.

Noah Schnapp oggi: università, progetti, carriera

Oggi Noah Schnapp non è solo un attore: è anche studente universitario e imprenditore. Nel 2022 si è iscritto alla Wharton School dell’Università della Pennsylvania, dove studia imprenditoria e comunicazione.

Nel frattempo:

continua a lavorare su Stranger Things;

partecipa a nuovi film e progetti in via di sviluppo;

collabora come doppiatore in produzioni animate;

gestisce la sua azienda alimentare TBH, che produce crema spalmabile alternativa, vegana e sostenibile.

È uno dei membri del cast che più ha ampliato i propri orizzonti oltre la recitazione.

Orientamento e coming out: una dichiarazione importante

Nel 2023 Noah Schnapp ha pubblicamente fatto coming out, dichiarando con ironia di essere “più simile a Will Byers di quanto pensasse”, riferendosi alle storyline del personaggio. La sua dichiarazione è stata accolta con grande supporto dai fan e dalla comunità hollywoodiana.

Oggi Noah è aperto e sereno nel parlare del proprio orientamento, pur mantenendo la scelta di non discutere pubblicamente i dettagli della sua vita sentimentale.

Noah Schnapp è fidanzato?

Molti utenti cercano informazioni sulla “fidanzata” di Noah Schnapp, ma l’attore non ha mai confermato pubblicamente relazioni recenti. È noto solo un legame passato con persone al di fuori del mondo dello spettacolo, ma nessuna relazione attuale è mai stata dichiarata o ufficializzata. Noah è molto riservato: preferisce mantenere la sua vita privata separata dalla carriera e non alimenta gossip o speculazioni.

Noah Schnapp e il tema Israel

Noah Schnapp ha espresso in più occasioni il proprio sostegno a Israele, condividendo posizioni personali che hanno generato discussioni e reazioni diverse sui social. Le sue parole hanno alimentato un acceso dibattito online, spesso polarizzato, come accade per molti personaggi pubblici che affrontano temi geopolitici complessi. Si tratta comunque di dichiarazioni rese direttamente dall’attore, che hanno avuto una forte risonanza mediatica.

Età, altezza e origini di Noah Schnapp

Età: 20 anni (nato il 3 ottobre 2004)

Altezza: circa 1,73 m

Origini: ebraico-canadesi (famiglia del Québec)

Noah Schnapp su Instagram

Per essere sempre aggiornati sulle ultime avventure professionali di Noah Schnapp e ficcanasare un po’ nella sua vita privata, vi consigliamo di seguire il suo account ufficiale Instagram. Inoltre, se volete una dose extra di contenuti, tenete sempre d’occhio il suo canale Youtube.

