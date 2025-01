Selena Gomez: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Selena Gomez è oggi una vera e propria star del cinema e della musica. Partita con alcuni ruoli in progetti Disney, negli anni si è dimostrata sempre di più un’attrice capace di crescere e confrontarsi con ruoli via via più complessi e impegnativi. Oggi è una delle personalità più seguite del mondo dello spettacolo, che si divide tra numerose attivita e progetti e si fa sempre carico di importanti messaggi sociali.

Ecco 10 cose da sapere su Selena Gomez.

I film di Selena Gomez

1. Ha recitato in celebri film. L’attrice debutta con un ruolo da protagonista sul grande schermo in Another Cindarella Story (2008). In seguito recita in Ramona e Beezuz (2010), Monte Carlo (2011), I Muppet (2011), Aftershock (2012), Spring Breakers – Una vacanza da sballo (2012), Getaway – Via di fuga (2012), Comportamenti… molto cattivi! (2014), Ti lascio la mia canzone (2014) ed ha un cameo nei panni di sé stessa in La grande scommessa (2015). Successivamente ha recitato in Altruisti si diventa (2016), Cattivi vicini 2 (2016), In Dubious Battle – Il coraggio degli ultimi (2016), I morti non muoiono (2019) e Un giorno di pioggia a New York (2019).

Il film 2024 di Selena Gomez

Torna al cinema nel 2024 con Emilia Pérez, dove recita accanto a Zoe Saldana. Nel film, premiato al Festival di Cannes, interpreta Jessi Del Monte, moglie del protagonista. L’attrice ha dichiarato in diverse interviste di non parlare correntemente lo spagnolo e di non essere contenta di come lo parla in questo film. Il suo personaggio era inizialmente messicano nella sceneggiatura, ma poi è stato trasformato in americano proprio a causa dei suoi limiti con la lingua spagnola. Nel film, la si sente anche cantare alcune canzoni, tra cui Mi Camino.

2. È anche doppiatrice. Oltre a recitare davanti la macchina da presa, nel 2008 si è cimentata nella sua prima prova come doppiatrice per il film Ortone e il mondo dei Chi. Successivamente dà voce a Selenia in Arthur e la vendetta di Maltazard (2009) e Arthur e la guerra dei due mondi (2010) e poi a Mavis in Hotel Transylvania (2012), Hotel Transylvania 2 (2015), Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa (2018) e Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso (2022). Sua è poi la voce di Betsy la giraffa in Dolittle (2020).

3. È celebre anche per alcune serie TV. Il primo ruolo da attrice della Gomez è quello di Gianna nella serie per bambini Barney (2002-2004). Successivamente ha preso parte ad alcuni episodi di Zack e Cody al Grand Hotel (2006) e Hannah Montana (2007-2008), per poi diventare celebre grazie a I maghi di Waverly (2007-2012), dove interpreta Alex Russo. Tornerà poi sul piccolo schermo per il programma di cucina Selena + Chef (2020-2023) e Only Murders in the Building (2021-in corso). Nel 2024 riprende poi il ruolo di alex Russo per il primo episodio di I Maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place.

Selena Gomez in Only Murders in the Building

4. Il ruolo di Mabel Mora è stato scritto pensando a lei. Steve Martin, ideatore della serie, è sempre stato sicuro di volere Selena Gomez come protagonista di Mabel. Proprio la Gomez è infatti stata “il modello” su cui ci si è basati per costruire e caratterizzare il personaggio di Mabel. L’attrice, che ha rivelato di essere una grande appassionata di true crime nella vita reale, ha subito accettato il ruolo, sorprendendo Martin e in seguito sfoggiando un’ottima chimica di coppia con lui e l’altro co-protagonista, Martin Short.

Le canzoni di Selenza Gomez

5. È anche una popolare cantante. Oltre ad essere un’affermata attrice, Gomez è anche una popolare cantante con tre album in studio all’attivo (Stars Dance, Revival, Rare) e una raccolta dal titolo For You. In particolare, il singolo apripista dell’album Rare, Lose You to Love Me, le ha regalato la sua prima numero uno nella Billboard Hot 100 statunitense. Altre sue canzoni molto popolari sono Bad Liar, Back to You e Wolves. Ad ogg, Gomez ha venduto oltre 210 milioni di singoli ed ha accumulato oltre 45 miliardi di streams.

La malattia di Selena Gomez

6. Soffre di Lupus. Nel 2017 la Gomez si è sottoposta ad un trapianto di rene reso necessario dal Lupus del quale soffre. In quell’occasione ha affermato di voler condividere il proprio viaggio e la propria esperienza con i fan, e ha ringraziato la propria famiglia e la squadra di medici che l’ha seguita, oltre all’amica Francia Raisa, che le ha donato il rene. Per l’occasione, inoltre ha parlato del Lupus, indicando ai fan una risorsa per informarsi a riguardo.

Selena Gomez non può avere figli

Nel settembre 2024, la Gomez ha rivelato la sua impossibilità di avere figli naturalmente a causa dei suoi problemi di salute e ha accennato al desiderio di esplorare la maternità surrogata o l’adozione in futuro.

Selena Gomez e Justin Bieber

7. Ha avuto una relazione con Justin Bieber. La relazione tra Selena Gomez e il famosissimo idolo delle ragazzine Justin Bieber ha avuto inizio nel 2011, quando lei aveva 19 anni e lui ne aveva 17. Gomez ha però poi rivelato di come l’icontro tra loro due fosse avvenuto due anni prima, nel 2009, quando il manager di lui entrò in contatto con la madre di lei, che all’epoca era la sua manager. La relazione è andata avanti – tra diversi tira e molla – fino al 2018, anno in cui si sono separati definitivamente.

Selena Gomez e il fidanzato Benny Blanco

8. È prossima alle nozze. Dal giugno 2023, la Gomez ha una relazione con il produttore discografico Benny Blanco, personalità dietro numerosi dei più grandi successi di popolari personalità della musica, come Ed Sheeran ed Eminem. La coppia ha poi annunciato ufficialmente il loro fidanzamento l’11 dicembre 2024, condividendo alcune foto sui rispettivi canali social dell’anello di fidanzamento.

Selena Gomez è su Instagram

9. Detiene un record sul social network. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un proprio profilo verificato seguito da ben 422 milioni di persone e dove attualmente si possono ritrovare oltre duemila post. Con questo numero di follower, la Gomez è la donna, attrice, cantante e nordamericana più seguita sul social. I suoi post sono principalmente immagini relative a suoi lavori, ma non mancano anche curiosità, momenti di svago, eventi a cui ha preso parte e altre situazioni ancora. Seguendola, si può dunque rimanere aggiornati su tutte le sue novità.

L’età e l’altezza di Selena Gomez

10. Selena Gomez è nata il 22 luglio 1992 a Grand Prairie, Texas, Stati Uniti. L’attrice e cantante è alta complessivamente 1,65 metri.

