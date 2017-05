Cinecomics: tutti i film che arriveranno nel 2018

Con Guardiani della Galassia Vol. 2 in sala, il 2017 ci riserva ancora diversi appuntamenti con i cinecomics: Thor Ragnarok, Wonder Woman, Spider-Man Homecoming e a novembre Justice League.

Il 2018 non sarà molto diverso, anzi, tra Warner Bros, Marvel e Sony, saranno tantissimi i supereroi che arriveranno in sala. Ecco i titoli di film basati sui fumetti che vedremo in sala il prossimo anno.