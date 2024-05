Disney+: tutte le uscite di Giugno 2024

3 I film in uscita su Disney+ a Giugno 2024

Diane von Furstenberg: Woman in Charge, dal 25 Giugno

La storia dell’iconica pioniera conosciuta in tutto il mondo con le sue iniziali DVF. Figlia di un sopravvissuto all’Olocausto, principessa per matrimonio e fondatrice di un marchio di moda. Con interviste a Oprah Winfrey, Marc Jacobs, Hillary Rodham Clinton e altri ancora.

Uno sguardo inedito sulla vita irrefrenabile di una luminare della cultura. In un momento in cui l’uguaglianza di genere e la questione femminile sono in primo piano, la vita di Diane von Furstenberg è un esempio di empowerment, resilienza, imprenditorialità e stile. Con la sua caparpietà, Diane von Furstenberg è un’ispirazione per le donne. Non si è mai vista come una vittima del sessismo, ma ha abbracciato la sua femminilità in modo forte e profondo, tracciando un percorso per sua figlia e per la prossima generazione di donne.

Poche donne incarnano la gravitas, la grazia e il gusto di Diane von Furstenberg. Cittadina del mondo e figlia di un sopravvissuto all’Olocausto, la sua storia e il suo operato sono stati di grande aiuto per molte persone in tutto il mondo. Nel 1974, Diane von Furstenberg ha trasformato non solo il suo destino, ma anche quello di innumerevoli donne con l’introduzione dell’iconico “wrap dress”, un capo unico che ha conferito immediatamente stile e sicurezza a chi lo indossava, indipendentemente dalle proprie forme, dal background o dallo status.

Alla vigilia della sua mostra retrospettiva, che segna i 50 anni di carriera, Diane von Furstenberg riflette sul suo percorso pionieristico in un regno dominato dagli uomini, che l’ha portata a costruire un multimilionario impero della moda e a sfidare lo status quo con l’audace domanda “Perché una donna non può fare ciò che fa un uomo?”.

Con risoluta determinazione, ha affrontato diverse sfide: è stata una donna single in grado di gestire una carriera, crescere due figli e affrontare coraggiosamente il cancro. Niente l’ha fermata, anzi, gli ostacoli hanno alimentato la sua missione: ispirare le donne di tutto il mondo a perseguire con uguale passione i propri obiettivi e a progettare la propria vita. Diane von Furstenberg è nata per essere una donna al comando e per ispirare altre donne a prendere in mano il proprio destino.

Billy & Molly: An Otter Love Story, Speciale national Giographic

Quando una lontra selvaggia in bisogno di aiuto arriva sul loro pontile nelle remote isole scozzesi delle Shetland, Billy, sua moglie Susan e il loro devoto cane da pastore Jade si ritrovano con un nuovo membro in famiglia. Prodotto da National Geographic e Silverback Films, Billy & Molly: An Otter Love Story è una storia commovente diretta da Charlie Hamilton James e girata in 4K. Questo documentario ci mostra come l’amore possa risvegliarci alla bellezza della natura.