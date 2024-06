Giugno ormai volge al termine e l’estate entra nel vivo con il mese di Luglio 2024. Ecco tutti i film e le serie tv in uscita a Luglio 2024 su Disney+.

Descendants – L’ascesa di Red

DAL 12 LUGLIO – Il film originale Disney

Ora preside di Auradon, l’ex ragazzina cattiva Uma invita a scuola un’altra VK (Villain Kid), Red, la figlia ribelle della tirannica Regina di Cuori di Wonderland. La Regina di Cuori serba da tempo rancore nei confronti di Auradon, soprattutto verso Cenerentola, e coglie l’occasione per vendicarsi quando accompagna la figlia a scuola. Quando la Regina di Cuori organizza un colpo di stato contro Auradon, Red deve collaborare con Chloe, la figlia perfezionista di Cenerentola, per viaggiare indietro nel tempo e cercare di annullare l’evento traumatico che ha portato la giovane Regina di Cuori verso la malvagità.

Under the Bridge

Dal 10 Luglio La serie originale in streaming con tutti gli episodi

Under the Bridge è basata sul libro dell’acclamata autrice Rebecca Godfrey e racconta la storia vera avvenuta nel 1997 della quattordicenne Reena Virk (Vritika Gupta), uscita per raggiungere gli amici a una festa e mai tornata a casa. Attraverso gli occhi di Rebecca Godfrey (Riley Keough) e di un’agente di polizia locale (Lily Gladstone), la serie porta il pubblico dentro al mondo nascosto delle ragazze accusate dell’omicidio, rivelando verità sorprendenti su un improbabile assassino.

Futurama

DAL 29 LUGLIO La dodicesima stagione su Disney+

Futurama segue la vita di Philip Fry (Billy West), un fattorino della pizza venticinquenne che si congela accidentalmente il 31 dicembre 1999 e si risveglia 1.000 anni dopo con una nuova vita e un nuovo e “diversificato” gruppo di amici, tra cui Leela (Katey Sagal), un’aliena con un occhio solo tosta ma adorabile, e Bender, un robot con caratteristiche e difetti umani.

Bluey Minisodes

DAL 3 LUGLIO La serie originale su Disney+ con i primi 7 episodi

La collezione di Bluey Minisodes, con episodi della durata da uno a tre minuti, è scritta dal creatore di Bluey Joe Brumm e prodotta da Ludo Studio. I cortometraggi mettono in luce i momenti divertenti e dolci di Bluey e Bingo, con interazioni e giochi che esplorano ulteriormente i personaggi e il mondo di Bluey.

GLI IMPERDIBILI FINALI DI STAGIONE

CLIPPED DI FX S1, Il finale di stagione in streaming dal 2 luglio

STATION 19 S7, Il finale di serie in streaming dal 18 luglio

THE ACOLYTE: LA SEGUACE, Il finale di stagione in streaming dal 17 luglio

THE KARDASHIANS S5: Il finale di stagione in streaming dal 25 luglio

GREY’S ANATOMY S20: Il finale di stagione in streaming dall’11 luglio

TRACKER S1: Il finale di stagione in streaming dal 10 luglio