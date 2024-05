Taylor Swift: 6 personaggi del MCU che potrebbe interpretare dopo il presunto incontro con Kevin Feige

Da anni si parla dell’ingresso della cantautrice Taylor Swift nel Marvel Cinematic Universe. Ieri sera, uno scoop si è spinto fino a sostenere che ha avuto un “buon incontro” con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige per discutere della sua partecipazione al franchise.

Taylor Swift, che negli ultimi anni è diventata un fenomeno globale, non è estranea alla recitazione e si è persino cimentata nella regia. Tenendo conto di ciò e dell’immensa popolarità della cantante, non è un grande shock che i Marvel Studios siano interessati a lavorare con lei.

La domanda ora è: chi dovrebbe interpretare? Molti dei ruoli più importanti del MCU sono già stati scelti e, visto il successo della Swift come scrittrice e artista discografica, non ci aspettiamo che firmi un contratto per nove film!

Mockingbird

In un modo o nell’altro, i Marvel Studios hanno confermato che Laura Barton era più o meno la Mockingbird del MCU prima di ritirarsi dal servizio dello S.H.I.E.L.D.. Non sarebbe difficile riconvertire questo ruolo e Bobbi Morse potrebbe essere una parte divertente e ricca di azione per la Swift.

Creata dallo scrittore Len Wein e dall’artista Neal Adams, ha debuttato in Astonishing Tales #6 nel 1971. Mockingbird è nota per la sua abilità nel combattimento corpo a corpo, nella ginnastica e nell’uso del bastone da combattimento. Ha una formazione in biologia ed è stata sottoposta a un trattamento simile al siero dei super-soldati, che ha potenziato le sue capacità.

Forse un futuro film dei Vendicatori con un cast prevalentemente femminile (stiamo ancora aspettando A-Force…) sarebbe un buon posto per il debutto della Swift come eroina?

Spiral

Conosciuta anche come Rita Wayword, Spiral è una supercattiva e occasionale antieroina creata dalla scrittrice Ann Nocenti e dall’artista Art Adams nelle pagine di Longshot #1 del 1985.

Una stuntwoman di talento, la vita di Rita cambiò drasticamente quando fu rapita dal cattivo Mojo, un tiranno extradimensionale. Questi la trasformò in Spiral, dotandola di sei braccia, di avanzate capacità di combattimento e di una vasta conoscenza della magia e della cibernetica. Alla fine, dopo aver trovato una storia d’amore con Longshot, è un personaggio avvincente e complesso.

Questo è esattamente ciò che Swift sta probabilmente cercando nel MCU e potrebbe essere un grande ruolo di supporto in un futuro progetto sugli X-Men. Dopotutto, di mutanti che combattono contro Magneto ne abbiamo già visti abbastanza.

Tigra

No, non abbiamo incluso Tigra qui solo perché la Swift ha interpretato uno dei personaggi felini di Cats (se non altro, il musical stroncato dalla critica ha almeno confermato il suo aspetto).

Greer Grant Nelson è stata creata dallo scrittore Tony Isabella e dal disegnatore Don Perlin ed è apparsa per la prima volta come The Cat in The Cat #1 nel 1972. In seguito si trasformò in Tigra in Giant-Size Creatures #1 del 1974, ottenendo i suoi poteri attraverso un esperimento scientifico e trasformandosi poi in Tigra grazie al mistico Popolo dei Gatti.

Vendicatrice e difensore, è una forza da non sottovalutare e il noto amore di Swift per i gatti potrebbe essere un fattore che l’ha spinta ad accettare un ruolo come questo. Il debutto di Tigra in un film d’animazione è atteso da tempo (è la beniamina dei fan per un motivo ben preciso) e l’interpretazione della cantante in questo ruolo farebbe conoscere l’eroe.

Lady Deadpool

Sì, Swift ha indossato per Halloween il vero costume di Ryan Reynolds, ma non è questo il motivo per cui abbiamo incluso questo personaggio. Lady Deadpool, nota anche come Wanda Wilson, è semplicemente una versione femminile di Wade Wilson proveniente da un’altra realtà.

Essendo una donna Deadpool (da qui il nome), vestendo i panni di questo personaggio in Deadpool & Wolverine, Swift subirà una trasformazione fisica indossando le stesse protesi di Reynolds. Inoltre, potrà mostrare un lato di sé più “rude” di quello che la cantante non ha mai visto sul palcoscenico.

Si dice che Blake Lively, moglie di Ryan Reynolds e attrice a tutti gli effetti, abbia ottenuto questo ruolo. Sarebbe un peccato per la Swift, ma probabilmente sarebbe comunque una vittoria. Lady Deadpool ha debuttato in Deadpool: Merc with a Mouth #7 del 2010, scritto da Victor Gischler e disegnato da Rob Liefeld.

Moonstone

La maggior parte dei fan Marvel è delusa dal fatto che Thunderbolts* non presenti nulla che si avvicini alla formazione classica della squadra (invece, si tratta per lo più di un mix di personaggi di Vedova Nera, Falcon e Soldato d’Inverno).

Se alla fine avremo una versione più vicina ai fumetti, la dottoressa Karla Sofen è un must. Creata dallo scrittore Marv Wolfman e dall’artista Frank Robbins, Moonstone è apparsa per la prima volta in Captain America #192 del 1975. È un’ex psicologa che acquisisce le sue capacità dopo aver manipolato e rubato la Pietra di Luna al suo portatore originale.

È una potenza in grado di sfidare Capitan Marvel e, anche se questo potrebbe essere un impegno troppo gravoso per la Swift, ci piacerebbe vederla fare qualcosa di inaspettato, affondando i denti in un vero e proprio supercattivo.

Dazzler

A volte, il suggerimento più ovvio è quello migliore. Da più di un anno si vocifera che la Swift interpreti una variante di Dazzler in Deadpool & Wolverine e pensiamo che i Marvel Studios sarebbero pazzi a non realizzarla.

Alison Blaire è una mutante in grado di convertire il suono in energia luminosa. Creata dallo scrittore Tom DeFalco e dall’artista John Romita Jr. è apparsa per la prima volta in Uncanny X-Men #130 del 1980. Inizialmente concepita come cantante da discoteca, i suoi poteri le permettono di creare spettacoli di luce abbaglianti, laser e esplosioni di energia.

Una serie di prossima pubblicazione vedrà Dazzler impegnata in un tour mondiale in stile Eras Tour. Una coincidenza? Noi pensiamo di no. La Swift ha l’aspetto e la voce giusti e, se questo è il suo ruolo nel MCU, speriamo che riesca anche a vedere un po’ di azione nei panni della popstar supereroe.