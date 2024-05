Ayo Edebiri nel cast di After the Hunt di Luca Guadagnino

Dopo Andrew Garfield, anche Ayo Edebiri, la star di The Bear, entra nel cast di After the Hunt, che uscirà nelle sale il prossimo anno. Luca Guadagnino dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Nora Garrett. Brian Grazer e Allan Mandelbaum della Imagine Entertainment produrranno insieme a Guadagnino tramite la sua Frenesy. Karen Lunder di Imagine Entertainment sarà la produttrice esecutiva insieme a Nora Garrett. Il film dovrebbe cominciare la produzione all’inizio di questa estate.

After the Hunt è un thriller intenso e drammatico su una professoressa universitaria che si ritrova a un bivio personale e professionale quando un allievo eccezionale lancia un’accusa contro uno dei suoi colleghi e un oscuro segreto del suo passato minaccia di venire alla luce.

Oltre alla terza stagione di The Bear già confermata, Ayo Edebiri è al momento impegnata sul set di Thunderbolts* dei Marvel Studios e il suo nome è stato associato al prossimo progetto del franchise di Pirati dei Caraibi.