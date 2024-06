The Acolyte: tutti gli Easter Eggs dell’episodio 4

I simboli delle streghe di Brendock a Khofar

A ulteriore conferma dell’idea che il Maestro Kelnacca nutre un profondo rimpianto per gli eventi di Brendock, nella sua capanna su Khofar si possono vedere immagini della congrega di Brendock. I cerchi, le spirali e le curve punteggiate, che compaiono in tutto Brendock, sono stati ricreati sulle pareti della capanna di Kelnacca. I simboli, che molte delle streghe portavano come tatuaggi, sembrano essere rimasti impressi nella mente di Kelnacca. Il rimpianto che incombe sui Jedi, un sentimento di cui il Maestro Torbin ha dato prova quando ha posto volontariamente fine alla propria vita, esiste anche in Kelnacca. Inoltre, il Maestro Sol ha accennato a condividere un sentimento simile e in questo episodio lo dice apertamente quando convince Osha a unirsi a loro nella missione per trovare Mae.