A Knight Of The Seven Kingdoms: spiegazione dell’albero genealogico della famiglia Targaryen

La collocazione temporale di A Knight of the Seven Kingdoms si situa nel mezzo delle precedenti serie HBO, svolgendosi circa 80 anni dopo House of the Dragon e approssimativamente 90 anni prima degli eventi di Game of Thrones. Di conseguenza, i membri della famiglia Targaryen si trovano in una posizione scoraggiante: gli ultimi draghi sono recentemente scomparsi dopo la Danza dei Draghi e la perdita del Trono di Spade incombe all’orizzonte.
Tuttavia, durante A Knight of the Seven Kingdoms sono ancora presenti molti Targaryen, e uno di loro diventerà persino un personaggio chiave in Game of Thrones. Poiché il complesso albero genealogico dei Targaryen può risultare piuttosto confuso, di seguito ecco una panoramica di tutti i loro nomi, titoli e relazioni reciproche durante A Knight of the Seven Kingdoms, raccolti in un unico posto.
Re Daeron II Targaryen
- Padre di Maekar, Baelor, Aerys e Rhaegel
Il sovrano seduto sul Trono di Spade durante A Knight of the Seven Kingdoms è Re Daeron II Targaryen. Daeron “il Buono” Targaryen è il dodicesimo re Targaryen di Westeros, il cui regno è ricordato soprattutto per aver portato Dorne nei Sette Regni in modo pacifico. Daeron II è il pronipote della regina Rhaenyra di House of the Dragon.
Daeron è figlio del defunto Re Aegon IV Targaryen e della sorella-moglie Naera Targaryen. Sua sorella di sangue è la Principessa Daenerys, mentre tra i suoi fratellastri figurano Brynden Rivers, Daemon Blackfyre e Aegor Rivers. Re Daeron II ha quattro figli maschi — Baelor, Aerys, Rhaegel e Maekar — e diversi nipoti, tra cui i sei figli di Maekar, i due figli di Baelor e i tre figli di Rhaegel.
Baelor “Spezzalance” Targaryen
- Figlio maggiore di Re Daeron II, fratello maggiore di Maekar e padre di Baelor
Durante la prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, il Principe di Roccia del Drago, Primo Cavaliere del Re ed erede al Trono di Spade è Baelor “Spezzalance” Targaryen, il figlio maggiore di Daeron. Nei libri di George R.R. Martin, Baelor ha i capelli scuri ereditati da sua madre Myriah Martell, invece dei caratteristici capelli argentei dei Targaryen, ed è noto per la sua rispettabilità, le sue abilità guerriere e il suo senso dell’onore.
Baelor è il fratello maggiore di Maekar, Aerys e Rhaegel, ed è zio di Aerion, Daeron, Aemon e Aegon in A Knight of the Seven Kingdoms. Interpretato dall’attore Bertie Carvel nel prequel di Game of Thrones, Baelor è sposato con Lady Jena Dondarrion ed è padre dei loro due figli, Valarr e Matarys Targaryen.
Aerys Targaryen
- Secondo figlio di Re Daeron II, fratello minore di Baelor e maggiore di Maekar
Il secondo figlio di Re Daeron II è Aerys Targaryen, più giovane di Baelor e più anziano di Maekar e Rhaegel. Ha un notevole interesse per profezie, magia e per la possibilità che i draghi dei Targaryen possano tornare. Sebbene Aerys sia sposato con Aelinor Penrose, la coppia non ha figli.
Rhaegel Targaryen
- Terzo figlio di Re Daeron II, fratello minore di Baelor e Aerys, maggiore di Maekar
Il terzo figlio di Re Daeron II Targaryen è il Principe Rhaegel Targaryen. È il più misterioso tra i figli di Daeron, con numerose accuse che lo descrivono come “folle” e cagionevole di salute. Oltre a essere il fratello minore di Baelor e Aerys e il fratello maggiore di Maekar, Rhaegel è sposato con Lady Alys Arryn ed è padre dei gemelli Aelor e Aelora, e di Daenora Targaryen.
Maekar Targaryen
- Quarto figlio di Re Daeron II, fratello minore di Baelor, padre di Daeron, Aerion, Aemon e Aegon
Il quarto e più giovane figlio di Re Daeron II Targaryen e Myriah Martell è il Principe Maekar Targaryen, interpretato in A Knight of the Seven Kingdoms da Sam Spruell. Conosciuto per la sua durezza, impazienza e forza come guerriero, governa come Principe di Summerhall. Maekar è padre di Daeron, Aerion, Aemon, Aegon, Daella e Rhae Targaryen, ed è il fratello minore di Baelor, Aerys e Rhaegel.
In A Knight of the Seven Kingdoms, Maekar è particolarmente irritabile perché due dei suoi figli, Daeron e Aegon, sono scomparsi. L’episodio 3 rivela che Aegon è in realtà arrivato nella Valle di Ashford, agendo segretamente come scudiero di Ser Duncan l’Alto.
Daeron “l’Ubriaco” Targaryen
- Figlio maggiore del Principe Maekar, fratello maggiore di Aerion, Aemon e Aegon
Il figlio maggiore del Principe Maekar Targaryen e di Dyanna Dayne è il Principe Daeron “l’Ubriaco” Targaryen, interpretato dall’attore Henry Ashton (My Lady Jane) in A Knight of the Seven Kingdoms. Daeron spicca nella storia di Westeros per essere uno dei rari “sognatori di draghi” di Game of Thrones, un Targaryen dotato di sogni profetici.
Spesso assorbito dalle sue visioni, Daeron non ama il combattimento con la spada come i suoi fratelli. Nell’episodio 1 di A Knight of the Seven Kingdoms, viene rivelato che Maekar gli ha ordinato di partecipare al torneo, ma Daeron non arriva nella Valle di Ashford come previsto. È il fratello maggiore di Aerion, Aemon, Aegon, Daella e Rhae, ed è cugino di Valarr e Matarys.
Aerion “Fiamma Chiara” Targaryen
- Secondo figlio del Principe Maekar Targaryen
Aerion “Fiamma Chiara” Targaryen è il secondogenito del Principe Maekar, fratello minore di Daeron e maggiore di Aemon e Aegon. Interpretato da Finn Bennett (True Detective stagione 4), Aerion è ricordato per la sua crudeltà, arroganza e ferocia in combattimento. In seguito, diventa anche un esempio significativo della follia che affligge Casa Targaryen.
Nell’episodio 3 di A Knight of the Seven Kingdoms, la crudeltà di Aerion viene mostrata quando trafigge deliberatamente con la lancia il collo del cavallo del suo avversario. Più tardi, Aerion aggredisce la burattinaia Tanselle, spezzandole pubblicamente le dita per aver rappresentato sul palco la sconfitta di un drago.
Aemon Targaryen
- Terzo figlio del Principe Maekar, fratello di Daeron, Aerion e Aegon
Uno dei personaggi più amati di Game of Thrones ritorna in un’epoca diversa come uomo molto più giovane. Destinato a diventare Maester Aemon Targaryen in Game of Thrones, qui è il giovane Principe Aemon Targaryen in A Knight of the Seven Kingdoms, terzogenito del Principe Maekar, fratello minore di Daeron e Aerion e maggiore di Aegon.
In A Knight of the Seven Kingdoms, Aemon, che ha circa 20 anni, ha già trascorso quasi un decennio alla Cittadella per diventare maestro. È lì che si trova durante la prima stagione, mentre i suoi fratelli partecipano al Torneo di Ashford.
Aegon “Egg” Targaryen
- Figlio minore del Principe Maekar, nipote di Re Daeron II, fratello minore di Daeron, Aerion e Aemon
Il quarto e più giovane figlio del Principe Maekar Targaryen, nipote di Re Daeron II, nipote di Baelor e fratello minore di Daeron, Aerion e Aemon è il Principe Aegon “Egg” Targaryen (Dexter Sol Ansell). Aegon è il bisnonno di Daenerys Targaryen di Game of Thrones.
Durante A Knight of the Seven Kingdoms, Aegon è un ragazzino portato al Torneo di Ashford, a cui il fratello maggiore Daeron rade la testa prima che fugga segretamente e incontri Ser Duncan l’Alto, di cui diventa scudiero. La sua vera identità viene scoperta nell’episodio 3, quando ordina alla Guardia Reale di non fare del male a Dunk dopo l’attacco del cavaliere al Principe Aerion.
Brynden Rivers
- Fratellastro di Re Daeron II, zio dei Principi Baelor e Maekar
Un altro importante membro esteso di Casa Targaryen in questo periodo dell’universo di Game of Thrones è Brynden “Sangue di corvo” Rivers. È il figlio bastardo del defunto Re Aegon IV Targaryen, fratellastro di Re Daeron II e zio dei Principi Baelor, Aerys, Rhaegel e Maekar.
Poiché Brynden rimane fedele a Re Daeron II durante la Prima Ribellione Blackfyre, Sangue di corvo ottiene grande potere e autorità a Westeros. In seguito, diventa celebre nella lore del franchise come la vera identità del Corvo con Tre Occhi, apparendo sia in Game of Thrones sia in House of the Dragon.
Daella Targaryen
- Figlia maggiore del Principe Maekar, sorella di Daeron, Aerion, Aemon e Aegon
Sebbene si sappia poco della sua storia, Daella Targaryen è un membro della famiglia Targaryen durante A Knight of the Seven Kingdoms come quarta figlia del Principe Maekar. È la sorella minore di Daeron, Aerion e Aemon, e la sorella maggiore di Aegon e Rhae.
Rhae Targaryen
- Figlia minore del Principe Maekar, sorella minore di Daeron, Aerion, Aemon, Aegon e Daella
La figlia più giovane del Principe Maekar Targaryen è la Principessa Rhae Targaryen. È l’unica figlia di Maekar più giovane di Aegon, ed è quindi estremamente giovane durante gli eventi di A Knight of the Seven Kingdoms. Come Daella, anche della vita di Rhae si conosce molto poco.
Valarr Targaryen
- Figlio maggiore del Principe Baelor, nipote di Re Daeron II, cugino di Daeron, Aerion, Aemon e Aegon
Un altro membro chiave di Casa Targaryen durante A Knight of the Seven Kingdoms è il Principe Valarr, figlio maggiore del Principe Baelor, nipote di Re Daeron II e secondo in linea di successione al Trono di Spade. Come suo padre, Valarr è un Targaryen dai capelli scuri e un abile combattente, ma il suo status gli impedisce di affrontare avversari pericolosi durante il Torneo di Ashford.
Valarr è il fratello maggiore di Matarys e cugino di Daeron, Aerion, Aemon ed Egg, ed è sposato con Kiera di Tyrosh.
Matarys Targaryen
- Figlio minore del Principe Baelor e fratello di Valarr
Il secondo figlio del Principe Baelor e di Jena Dondarrion è il Principe Matarys Targaryen, terzo in linea di successione al Trono di Spade durante la prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms. Matarys è il fratello minore di Valarr e cugino di Daeron, Aerion, Aemon e Aegon.