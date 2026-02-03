A Knight Of The Seven Kingdoms: spiegazione dell’albero genealogico della famiglia Targaryen

Re Daeron II Targaryen

Padre di Maekar, Baelor, Aerys e Rhaegel

Il sovrano seduto sul Trono di Spade durante A Knight of the Seven Kingdoms è Re Daeron II Targaryen. Daeron “il Buono” Targaryen è il dodicesimo re Targaryen di Westeros, il cui regno è ricordato soprattutto per aver portato Dorne nei Sette Regni in modo pacifico. Daeron II è il pronipote della regina Rhaenyra di House of the Dragon.

Daeron è figlio del defunto Re Aegon IV Targaryen e della sorella-moglie Naera Targaryen. Sua sorella di sangue è la Principessa Daenerys, mentre tra i suoi fratellastri figurano Brynden Rivers, Daemon Blackfyre e Aegor Rivers. Re Daeron II ha quattro figli maschi — Baelor, Aerys, Rhaegel e Maekar — e diversi nipoti, tra cui i sei figli di Maekar, i due figli di Baelor e i tre figli di Rhaegel.