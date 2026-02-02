HomeSerie TvApprofondimenti

A Knight of the Seven Kingdoms: qual è il legame tra Egg e Daenerys Targaryen di Game of Thrones?

Attenzione! Spoiler sul terzo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms (e potenzialmente su episodi futuri)!

Di Chiara Guida

Emilia Clarke Daenerys

A Knight of the Seven Kingdoms presenta il colpo di scena: lo scudiero di Dunk, Egg, è segretamente un altro Targaryen. In che modo questo nuovo personaggio di Game of Thrones si collega a Daenerys? Sebbene ci siano diverse famiglie importanti nel mondo di Game of Thrones, i Targaryen sono costantemente al centro della storia. Questo è iniziato con Daenerys nella serie originale della HBO e ora si è esteso a entrambi gli spin-off.

A Knight of the Seven Kingdoms, come House of the Dragon, è ambientato in un’epoca in cui i Targaryen sono i sovrani indiscussi di Westeros. Ambientata 80 anni dopo House of the Dragon e circa 90 anni prima di Game of Thrones, la storia di Dunk si svolge durante il regno di Re Daeron II Targaryen, nonno di Egg.

L’albero genealogico della famiglia Targaryen è sempre complicato, ma per quanto riguarda Rhaenyra, Egg e Daenerys, si tratta di una linea familiare diretta. Tuttavia, ciò che è interessante di questo specifico ramo dell’albero genealogico della famiglia Targaryen è che era molto improbabile che Egg, e quindi Daenerys, governassero mai Westeros.

Egg è il bisnonno di Daenerys Targaryen ne Il Trono di Spade

Egg, un cavaliere dei Sette Regni, è destinato a diventare Re Aegon V Targaryen, ed è il bisnonno della regina Daenerys Targaryen. Il figlio di Egg, Re Jaeherys II Targaryen, è il padre di Re Aerys II Targaryen ne Il Trono di Spade, il “Re Folle”, che viene ucciso da Jaime Lannister e gli succede Re Robert Baratheon.

L’albero genealogico Targaryen tra Aegon V e Daenerys I
Re Relazione con Daenerys
Aegon V Targaryen (Egg) Bisnonno
Jaeherys II Targaryen Nonno
Aerys II Targaryen Padre
Daenerys I Targaryen

Il Re Folle è il padre di Daenerys, quindi la linea di demarcazione tra Egg e la regina Targaryen de Il Trono di Spade è netta. La cosa interessante è che, all’inizio di A Knight of the Seven Kingdoms, Egg viene rimosso più volte dalla successione.

Il padre di Egg, Maekar, è il quarto figlio di Re Daeron II Targaryen, e Egg è anche il quarto figlio di Maekar. Daenerys era la figlia più giovane di Re Aerys, quindi ognuno di questi sovrani è arrivato al trono attraverso una serie di sanguinose disgrazie Targaryen.

La parentela tra Rhaenyra Targaryen e Egg, da A Knight of the Seven Kingdoms

Attenzione! Potenziali spoiler per le prossime stagioni di House of the Dragon!

In House of the Dragon, Rhaenyra Targaryen e suo fratello Aegon dividono i Targaryen a metà mentre entrambi combattono per il Trono di Spade. Detto fatto (anche se è piuttosto complicato), è la linea di Rhaenyra a vincere. Questo rende Egg un discendente diretto di Rhaenyra, essendo il suo pronipote. Partendo da Rhaenyra, abbiamo Viserys II, Aegon IV, Daeron II, Maekar I e, infine, Aegon V (Egg).

L’albero genealogico Targaryen tra Rhaenyra I e Aegon V
Rhaenyra I Targaryen Trisnonna
Viserys II Targaryen Bisnonno due volte
Aegon IV Targaryen Bisnonno
Daeron II Targaryen Nonno
Maekar I Targaryen Padre
Aegon V Targaryen (Egg)

Se si vuole tenere il passo con le generazioni, Rhaenyra è la trisavola di Daenerys. Per quanto possa essere confuso, non si può negare che gli alberi genealogici meticolosamente costruiti da George R.R. Martin siano tutti parte di ciò che rende il franchise di Game of Thrones, incluso Un cavaliere dei sette regni, così fenomenale.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

