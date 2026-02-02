A Knight of the Seven Kingdoms: qual è il legame tra Egg e Daenerys Targaryen di Game of Thrones?

A Knight of the Seven Kingdoms presenta il colpo di scena: lo scudiero di Dunk, Egg, è segretamente un altro Targaryen. In che modo questo nuovo personaggio di Game of Thrones si collega a Daenerys? Sebbene ci siano diverse famiglie importanti nel mondo di Game of Thrones, i Targaryen sono costantemente al centro della storia. Questo è iniziato con Daenerys nella serie originale della HBO e ora si è esteso a entrambi gli spin-off.
A Knight of the Seven Kingdoms, come House of the Dragon, è ambientato in un’epoca in cui i Targaryen sono i sovrani indiscussi di Westeros. Ambientata 80 anni dopo House of the Dragon e circa 90 anni prima di Game of Thrones, la storia di Dunk si svolge durante il regno di Re Daeron II Targaryen, nonno di Egg.
L’albero genealogico della famiglia Targaryen è sempre complicato, ma per quanto riguarda Rhaenyra, Egg e Daenerys, si tratta di una linea familiare diretta. Tuttavia, ciò che è interessante di questo specifico ramo dell’albero genealogico della famiglia Targaryen è che era molto improbabile che Egg, e quindi Daenerys, governassero mai Westeros.
Egg è il bisnonno di Daenerys Targaryen ne Il Trono di Spade
Egg, un cavaliere dei Sette Regni, è destinato a diventare Re Aegon V Targaryen, ed è il bisnonno della regina Daenerys Targaryen. Il figlio di Egg, Re Jaeherys II Targaryen, è il padre di Re Aerys II Targaryen ne Il Trono di Spade, il “Re Folle”, che viene ucciso da Jaime Lannister e gli succede Re Robert Baratheon.
Il Re Folle è il padre di Daenerys, quindi la linea di demarcazione tra Egg e la regina Targaryen de Il Trono di Spade è netta. La cosa interessante è che, all’inizio di A Knight of the Seven Kingdoms, Egg viene rimosso più volte dalla successione.
Il padre di Egg, Maekar, è il quarto figlio di Re Daeron II Targaryen, e Egg è anche il quarto figlio di Maekar. Daenerys era la figlia più giovane di Re Aerys, quindi ognuno di questi sovrani è arrivato al trono attraverso una serie di sanguinose disgrazie Targaryen.
La parentela tra Rhaenyra Targaryen e Egg, da A Knight of the Seven Kingdoms
Attenzione! Potenziali spoiler per le prossime stagioni di House of the Dragon!
In House of the Dragon, Rhaenyra Targaryen e suo fratello Aegon dividono i Targaryen a metà mentre entrambi combattono per il Trono di Spade. Detto fatto (anche se è piuttosto complicato), è la linea di Rhaenyra a vincere. Questo rende Egg un discendente diretto di Rhaenyra, essendo il suo pronipote. Partendo da Rhaenyra, abbiamo Viserys II, Aegon IV, Daeron II, Maekar I e, infine, Aegon V (Egg).
Se si vuole tenere il passo con le generazioni, Rhaenyra è la trisavola di Daenerys. Per quanto possa essere confuso, non si può negare che gli alberi genealogici meticolosamente costruiti da George R.R. Martin siano tutti parte di ciò che rende il franchise di Game of Thrones, incluso Un cavaliere dei sette regni, così fenomenale.