A Knight of the Seven Kingdoms: qual è il legame tra Egg e Daenerys Targaryen di Game of Thrones?

A Knight of the Seven Kingdoms presenta il colpo di scena: lo scudiero di Dunk, Egg, è segretamente un altro Targaryen. In che modo questo nuovo personaggio di Game of Thrones si collega a Daenerys? Sebbene ci siano diverse famiglie importanti nel mondo di Game of Thrones, i Targaryen sono costantemente al centro della storia. Questo è iniziato con Daenerys nella serie originale della HBO e ora si è esteso a entrambi gli spin-off.

A Knight of the Seven Kingdoms, come House of the Dragon, è ambientato in un’epoca in cui i Targaryen sono i sovrani indiscussi di Westeros. Ambientata 80 anni dopo House of the Dragon e circa 90 anni prima di Game of Thrones, la storia di Dunk si svolge durante il regno di Re Daeron II Targaryen, nonno di Egg.

L’albero genealogico della famiglia Targaryen è sempre complicato, ma per quanto riguarda Rhaenyra, Egg e Daenerys, si tratta di una linea familiare diretta. Tuttavia, ciò che è interessante di questo specifico ramo dell’albero genealogico della famiglia Targaryen è che era molto improbabile che Egg, e quindi Daenerys, governassero mai Westeros.

Egg è il bisnonno di Daenerys Targaryen ne Il Trono di Spade

Egg, un cavaliere dei Sette Regni, è destinato a diventare Re Aegon V Targaryen, ed è il bisnonno della regina Daenerys Targaryen. Il figlio di Egg, Re Jaeherys II Targaryen, è il padre di Re Aerys II Targaryen ne Il Trono di Spade, il “Re Folle”, che viene ucciso da Jaime Lannister e gli succede Re Robert Baratheon.

L’albero genealogico Targaryen tra Aegon V e Daenerys I Re Relazione con Daenerys Aegon V Targaryen (Egg) Bisnonno Jaeherys II Targaryen Nonno Aerys II Targaryen Padre Daenerys I Targaryen –