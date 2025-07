Jurassic World – La Rinascita, la spiegazione del finale: c’è una scena post credits?

Jurassic World – La Rinascita è arrivato nelle sale e, nel film, il regista Gareth Edwards ci porta su una nuova isola piena di dinosauri Mutadon mai visti prima per un’avventura standalone divertente, perfetta per l’estate.

Il franchise di Jurassic ha prodotto molti successi al botteghino, ed è ovvio che la Universal Pictures spera che questo possa essere il primo capitolo di una nuova trilogia. Dipenderà da diversi fattori, tra cui l’andamento del botteghino in questo weekend festivo. Per ora, commentiamo il finale del film, spiegando come si sviluppa, cosa significa per il futuro e se vale la pena rimanere a guardare dopo i titoli di coda.

In Jurassic World – La Rinascita, il rappresentante di una casa farmaceutica, Martin Krebs (Rupert Friend), ingaggia un gruppo di mercenari, insieme al paleontologo Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey), per recuperare tre campioni di DNA di dinosauro da una terza isola precedentemente inesplorata, l’Île Saint-Hubert.

La squadra, guidata da Zora Bennett (Scarlett Johansson), incontra infine la famiglia Delgado e la salva da un Mosasaurus. Scoprono anche di avere a che fare con dinosauri geneticamente modificati, considerati troppo pericolosi per Jurassic Park, ma raccolgono i campioni necessari (anche quando tutto inizia ad andare storto) e progettano una fuga dall’isola.

Più facile a dirsi che a farsi quando vengono braccati da mutanti inferociti. Mentre la situazione peggiora, l’avido Krebs si ammanetta la valigetta contenente i campioni al polso nel tentativo di assicurarsi che non vadano persi e che la sua compagnia tragga profitto da ciò che è stato recuperato.

Nel tentativo di fuggire attraverso un tunnel, la giovane Isabella Delgado riesce a raggiungere un pannello di controllo che aprirà loro la strada verso una barca vicina. Il D-rex prende di mira Krebs, divorandolo in un solo boccone… ma lasciandogli il braccio e i campioni. Zora afferra la valigetta e Duncan Kincaid (Mahershala Ali) distrae il mostro abbastanza a lungo da permettere a tutti di scappare.

Fortunatamente, Kincaid si rivela sopravvissuto e il gruppo salpa verso la salvezza. Krebs aveva pianificato di trarre grandi profitti dai campioni, ma mentre Henry e Zora discutono su cosa farne, concludono che dovrebbero essere resi open source, in modo che tutti possano beneficiare degli enormi benefici medici che offrono. Meglio così che vengano usati per consolidare i profitti di una grande multinazionale farmaceutica.

C’è una scena post credits in Jurassic World – La Rinascita?

Quindi, si tratta di un lieto fine e i buoni vincono, ma Edwards anticipa i suoi piani per un sequel per il nuovo inizio del franchise di Jurassic World con una scena post-credit?

No, Jurassic World – La Rinascita non ha nulla di extra dopo i titoli di coda; questo film potrebbe essere una storia a sé stante o l’inizio di una nuova serie di avventure con questi personaggi. Anche il D-Rex è ancora in circolazione, quindi potremmo vederne di più in futuro.

