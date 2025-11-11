Le 10 serie Netflix più controverse della storia dello streamer

Essendo il servizio di streaming televisivo più popolare al mondo, Netflix è inevitabilmente destinato a imbattersi in qualche controversia con i suoi 300 milioni di abbonati. Una piattaforma di questa portata non può produrre contenuti che piacciano a tutti in ogni momento, e inevitabilmente ci saranno alcuni show che alcuni spettatori troveranno offensivi. Questi 10 show originali Netflix hanno portato le cose a un livello superiore.

Dal volgare e insensibile al discriminatorio e addirittura pericoloso, il colosso dello streaming si è più volte spinto oltre i limiti di ciò che è generalmente considerato socialmente accettabile nell’ultimo decennio. In alcuni casi è stato persino accusato di blasfemia e citato in giudizio per aver rilasciato contenuti ritenuti diffamatori.

Non tutti gli show più controversi su Netflix sono tra i peggiori dal punto di vista puramente artistico, anche se molti lo sono certamente. Esistono infatti moltissimi modi per generare controversia, dalla natura stessa dello show, ai modi in cui è stato creato, fino all’impatto negativo che può avere sulla società.

Si può sostenere che oggi Netflix generi più controversie con le cancellazioni che con gli show che produce. Tuttavia, negli ultimi cinque anni in particolare, si è osservato un aumento costante del numero di serie sulla piattaforma che hanno fatto parlare di sé per motivi sbagliati.