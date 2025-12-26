Le 14 serie tv più emozionanti in uscita nel 2026

Dopo cinque anni segnati dalle chiusure dovute al COVID e dagli scioperi WGA-SAG, le serie TV stanno tornando alla ribalta, con programmi molto attesi in arrivo nel 2026. Sebbene ci siano molte incredibili serie TV di ritorno da guardare ora prima delle nuove stagioni del prossimo anno, ci sono anche molte nuove entusiasmanti serie TV in anteprima nel 2026.
I sequel di amati universi televisivi come Game of Thrones e Yellowstone domineranno le conversazioni, ma ci saranno anche molte nuove serie originali entusiasmanti. Da A Knight of the Seven Kingdoms a Spider Noir, il 2026 sarà un anno importante per la televisione.
A Knight Of The Seven Kingdoms (HBO)
Data di uscita: 18 gennaio 2026 (settimanale, 6 episodi)
A Knight of the Seven Kingdoms è la prossima espansione dell’universo fantasy di HBO ambientato a Westeros. Basato sui racconti Tales of Dunk and Egg di George R.R. Martin, A Knight of the Seven Kingdoms è ambientato circa 75 anni dopo House of the Dragon e circa 100 anni prima di Game of Thrones, quando i Targaryen siedono ancora sul Trono di Spade.
La storia segue Ser Duncan l’Alto, un cavaliere errante ben intenzionato ma dai modi rudi, interpretato da Peter Claffey. È accompagnato dal suo scudiero astuto e riservato, il principe Aegon Targaryen, noto come Egg, interpretato da Dexter Sol Ansell.
A differenza delle precedenti serie HBO ambientate a Westeros, il materiale originale è più leggero. Sulla base dei trailer, ci si può aspettare un tono più comico. Prima della sua prima, A Knight of the Seven Kingdoms è stato rinnovato per la seconda stagione.
The Fall and Rise of Reggie Dinkins (NBC)
Data di uscita: 23 febbraio 2026 (prima di 2 episodi)
The Fall and Rise of Reggie Dinkins vede Tracy Morgan nei panni di Reggie, un ex giocatore di football fallito che tenta un ritorno pubblico e personale in questa commedia sportiva incentrata sulla redenzione. Desideroso di riparare alla sua reputazione, Reggie assume il serio regista Arthur Tobin, interpretato da Daniel Radcliffe, per documentare il suo viaggio verso il ritorno nelle grazie sia dei fan che della famiglia.
In coppia con la commedia cheerleading altamente sottovalutata della NBC Stumble, la rete sembra perseguire la propria risposta feel-good e sportiva a Ted Lasso. La serie riunisce anche Morgan con i creatori di 30 Rock, Tina Fey e Robert Carlock.
Il coinvolgimento di Radcliffe in Reggie Dinkins è particolarmente promettente perché quando si dedica alla televisione, i risultati tendono ad essere strani, creativi e inaspettatamente sinceri, come si è visto in Miracle Workers. Questa combinazione rende Reggie Dinkins una delle scommesse comiche più intriganti per il 2026.
Love Story (FX)
Data di uscita: febbraio 2026
Love Story è la prossima serie antologica di Ryan Murphy per FX, precedentemente intitolata American Love Story. Il tema della prima stagione è la regalità americana: la relazione destinata al fallimento e saturata dai media tra John F. Kennedy Jr., interpretato da Paul Kelly, e l’icona di stile Carolyn Bessette, interpretata da Sarah Pidgeon.
Love Story vede anche Naomi Watts nel ruolo di Jackie Kennedy. I lavori migliori di Murphy nascono spesso quando applica il suo istinto massimalista alla storia reale, come si è visto in American Crime Story. Se Murphy riuscirà a trovare il giusto equilibrio tra intimità e spettacolarità, Love Story potrebbe diventare uno dei suoi progetti più emozionanti e visivamente suggestivi fino ad oggi.
The Testaments (Hulu)
Data di uscita: aprile 2026
Fan di The Handmaid’s Tale: benedetto sia il frutto! The Testaments porta su Hulu il tanto atteso sequel di The Handmaid’s Tale di Margaret Atwood, riprendendo la storia circa 15 anni dopo gli eventi del romanzo originale.
La serie segna il ritorno della formidabile zia Lydia interpretata da Ann Dowd, questa volta protagonista di una storia di formazione incentrata su una nuova generazione di giovani donne che navigano nella morsa del regime. La rivelazione di One Battle After Another Chase Infiniti interpreta Agnes, la versione più anziana di June e la figlia di Luke, Hannah.
Blade Runner 2099 (Prime Video)
Data di uscita: da definire
Blade Runner 2099 continua l’iconica saga fantascientifica con una nuova storia ambientata decenni dopo Blade Runner 2049. Michelle Yeoh interpreta Olwen, una replicante che affronta la fine della sua vita in una Los Angeles futura ancora caratterizzata da esseri umani artificiali, potere corporativo e inquietudine esistenziale. Olwen collaborerà con una fuggitiva umana, Cora, interpretata dalla star di Euphoria Hunter Schafer
Ispirata al romanzo di Philip K. Dick Gli androidi sognano pecore elettriche?, la serie mantiene il tono caratteristico del franchise: visivamente ricco, filosoficamente profondo ed emotivamente sobrio. Aspettatevi un’esplorazione lenta dell’identità, della mortalità e del significato dell’umanità in un mondo costruito sull’imitazione.
Crystal Lake (Peacock)
Data di uscita: da definire (8 episodi)
Crystal Lake è la prossima serie slasher di Peacock basata sul franchise Venerdì 13, che funge da prequel del film del 1980. Crystal Lake vede Linda Cardellini nei panni di Pamela Voorhees e Callum Vinson in quelli del giovane Jason Voorhees.
Piuttosto che basarsi esclusivamente sul gore, Crystal Lake sembra trarre ispirazione dai thriller paranoici degli anni ’70, enfatizzando il terrore, la psicologia e la tensione che cresce lentamente. Con lo showrunner Brad Caleb Kane reduce da It: Welcome to Derry, ci sono grandi aspettative che la serie riesca a bilanciare la mitologia del franchise con una narrazione horror di alto livello.
DTF St. Louis (HBO)
Data di uscita: da definire (7 episodi)
DTF St. Louis è una commedia dark della HBO con Jason Bateman, David Harbour e Linda Cardellini. La serie comica dark della HBO è incentrata su un contorto triangolo amoroso tra tre adulti alle prese con le delusioni e le ansie della mezza età, che alla fine porta alla morte prematura di uno di loro.
Non si sa molto della serie creata da Steve Conrad, ma è stata ispirata dall’articolo di James Lasdun pubblicato sul New Yorker intitolato “My Dentist’s Murder Trial: Adultery, False Identities, and a Lethal Sedation” (Il processo per omicidio del mio dentista: adulterio, false identità e sedazione letale). Il tempo dirà se sarà uno dei migliori ruoli di Bateman, ma Bateman, Harbour e Cardellini eccellono nei ruoli impegnativi che bilanciano commedia e oscurità.
Dutton Ranch (Paramount+)
Data di uscita: da definire
Dutton Ranch continua la saga della famiglia Dutton dopo la conclusione delle cinque stagioni di Yellowstone. Questo spin-off di Paramount+ si concentra sui personaggi preferiti dai fan Beth Dutton (Kelly Reilly) e Rip Wheeler (Cole Hauser) mentre affrontano le sfide di preservare l’eredità di famiglia, affrontando il pericolo, la lealtà e le dure realtà della vita nel ranch.
La serie dà anche il benvenuto a nuovi membri del cast, tra cui Annette Bening nel ruolo di Beulah Jackson ed Ed Harris nel ruolo di Everett McKinney. Mentre si sa già qualcosa in più su Y: Marshals (in uscita il 1° marzo), Dutton Ranch è lo spin-off più diretto che i fan attendono con più impazienza.
Elle (Prime Video)
Data di uscita: da definire
Elle esplorerà la giovinezza di Elle Woods, molto prima della Delta Nu alla UCLA o della Harvard Law School. Seguendo un percorso simile a quello di The Carrie Diaries come prequel di Sex and the City, la serie esplora gli anni formativi di un personaggio iconico. Cosa c’è di difficile?
Lexi Minetree è la protagonista del cast di Elle, benedetta da Reese Witherspoon per affrontare gli anni del liceo di Elle. Prodotta dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon, la serie promette un approccio fedele ma fresco.
La casa nella prateria (Netflix)
Data di uscita: da definire
La casa nella prateria è una serie originale Netflix di prossima uscita che adatta i libri amati di Laura Ingalls Wilder per una nuova generazione. Reboot della classica serie della NBC, lo show reimmagina la vita della famiglia Ingalls nella frontiera americana con un cast nuovo e valori di produzione moderni.
Alice Halsey interpreta Laura Ingalls, affiancata da Luke Bracey nel ruolo di Charles, Crosby Fitzgerald nel ruolo di Caroline e Skywalker Hughes nel ruolo di Mary, dando vita all’iconica famiglia. La serie offre sia ai fan di lunga data che ai nuovi spettatori un dramma ricco e incentrato sui personaggi, ambientato nell’America rurale del XIX secolo.
RJ Decker (ABC)
Data di uscita: da definire
RJ Decker è basato sul romanzo di Carl Hiaasen Double Whammy. Scott Speedman interpreta un ex fotografo di giornale caduto in disgrazia che si reinventa come investigatore privato, navigando nel mondo colorato e pieno di crimini della Florida meridionale. Questo ultimo adattamento letterario si aggiunge a una lista crescente di serie, tra cui Bad Monkey di Apple TV+ con Vince Vaughn.
Sebbene i dettagli sulla serie siano ancora scarsi, i fan possono aspettarsi la tipica visione satirica e le acute osservazioni sociali di Hiaasen. RJ Decker promette un mix di crimine, commedia e acute osservazioni nell’ambientazione caotica della Florida che caratterizza l’opera di Hiaasen.
Spider-Noir (MGM+)
Data di uscita: da definire (8 episodi)
Spider-Noir porta Nicolas Cage per la prima volta sul grande schermo nei panni di Spider-Noir, ma non si tratta dello stesso personaggio dei film Spider-Verse. Ambientato nella New York degli anni ’30, Cage interpreta un investigatore privato sfortunato costretto a confrontarsi con il suo passato come unico supereroe della città. Tuttavia, in questa versione, Ben Reilly è Spider-Noir.
Brendan Gleeson si è unito al cast di Spider-Noir in un ruolo da cattivo non ancora rivelato. Le riprese si sono svolte a Los Angeles, con una fotografia in bianco e nero che cattura l’estetica cupa e ombrosa del classico film noir. La serie di otto episodi promette una versione cupa, elegante e incentrata sui personaggi dell’universo fumettistico di Spider-Man Noir, segnando un progetto appassionante per Cage, che ha lavorato raramente in televisione.
Stuart Fails to Save the Universe (HBO Max)
Data di uscita: da definire
Stuart Fails to Save the Universe è una serie spin-off di HBO Max ambientata dopo gli eventi di The Big Bang Theory. Lo show riunisce i personaggi preferiti dai fan Stuart Bloom, Bert Kibbler, Barry Kripke e Denise, ma porta il franchise in una direzione inaspettata: l’avventura fantascientifica.
Stuart innesca accidentalmente un Armageddon multiversale e deve collaborare con Denise, Bert e Kripke per ripristinare la realtà, incontrando lungo il percorso le versioni di un universo alternativo dei personaggi amati di The Big Bang Theory. Questo è il primo spin-off di BBT su HBO Max invece che su CBS, quindi ci saranno meno episodi per raccontare una storia molto più serializzata.
VisionQuest (Disney+)
Data di uscita: da definire, fine 2026 (8 episodi)
VisionQuest è il terzo capitolo della “trilogia libera” che segue WandaVision e Agatha All Along. La serie è diretta da Terry Matalas (12 Monkeys), che prende il posto di Jac Schaeffer. Paul Bettany torna nei panni di Vision, che lotta per recuperare la memoria e la sua umanità dopo gli eventi di WandaVision.
Nel cast di VisionQuest c’è anche James Spader, che riprende il ruolo di Ultron, apparendo sia in forma robotica che umana. Matalas ha descritto la serie TV come cinematografica nella portata, con ogni episodio che sembra un film diverso, riecheggiando il modo in cui WandaVision ha utilizzato epoche sitcom distinte come strumenti narrativi.