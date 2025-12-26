Le 14 serie tv più emozionanti in uscita nel 2026

DTF St. Louis (HBO)

Data di uscita: da definire (7 episodi)

DTF St. Louis è una commedia dark della HBO con Jason Bateman, David Harbour e Linda Cardellini. La serie comica dark della HBO è incentrata su un contorto triangolo amoroso tra tre adulti alle prese con le delusioni e le ansie della mezza età, che alla fine porta alla morte prematura di uno di loro.

Non si sa molto della serie creata da Steve Conrad, ma è stata ispirata dall’articolo di James Lasdun pubblicato sul New Yorker intitolato “My Dentist’s Murder Trial: Adultery, False Identities, and a Lethal Sedation” (Il processo per omicidio del mio dentista: adulterio, false identità e sedazione letale). Il tempo dirà se sarà uno dei migliori ruoli di Bateman, ma Bateman, Harbour e Cardellini eccellono nei ruoli impegnativi che bilanciano commedia e oscurità.