I film più attesi del 2026: i titoli che definiranno il cinema dei prossimi anni

L’Ultima Missione: Project Hail Mary

L’adattamento del romanzo di Andy Weir (The Martian) è uno dei film di fantascienza più attesi del 2026. Con Ryan Gosling protagonista e la regia affidata a Phil Lord e Christopher Miller, Project Hail Mary promette di unire spettacolo scientifico, introspezione e tensione esistenziale. La storia di un uomo solo nello spazio, incaricato di salvare l’umanità senza ricordare chi sia né perché sia lì, lo colloca a metà strada tra il survival cosmico e la riflessione sull’identità, rendendolo uno dei titoli più “cinematografici” dell’anno.