I film più attesi del 2026: i titoli che definiranno il cinema dei prossimi anni

Il 2026 si preannuncia come un anno chiave per l’industria cinematografica. Dopo una fase di assestamento segnata da pandemia, scioperi e riorganizzazioni produttive, Hollywood e il cinema globale sembrano pronti a rilanciare con progetti ambiziosi, spesso legati a grandi franchise ma non privi di rischi creativi. È l’anno in cui molti universi narrativi tenteranno una rinascita più che una semplice continuazione.
Accanto ai blockbuster, il 2026 sarà anche un banco di prova per capire se il pubblico è ancora disposto a seguire saghe di lunga durata o se chiederà storie capaci di rinnovarsi davvero. Dai cinecomic in fase di “reset” ai sequel attesissimi, passando per il ritorno di grandi autori, questi sono i film che più di altri stanno catalizzando l’attenzione.
Avengers: Doomsday
Il nuovo capitolo degli Avengers rappresenta uno snodo cruciale per il Marvel Cinematic Universe. Doomsday non è pensato come un semplice evento corale, ma come un film di ridefinizione dell’universo narrativo post-Endgame. Il ritorno di volti storici e l’introduzione di nuove dinamiche multiversali lo rendono uno dei titoli più attesi e, allo stesso tempo, più delicati dell’intero 2026.
Spider-Man: Brand New Day
Più che Spider-Man 4, questo film si presenta come un vero nuovo inizio per Peter Parker. Dopo la frattura emotiva di No Way Home, il personaggio interpretato da Tom Holland affronta una fase più solitaria e matura. Un ritorno alle origini che punta a ridefinire l’identità dello Spider-Man MCU, anche visivamente, con un costume e un tono più essenziali.
Dune – Parte 3
Dopo il successo critico e commerciale dei primi due capitoli, Denis Villeneuve porta sullo schermo la parte più controversa dell’opera di Frank Herbert. Dune: Messiah promette un racconto più politico, oscuro e disilluso, mettendo in discussione il mito dell’eroe e il prezzo del potere. Un film atteso non tanto per lo spettacolo, quanto per il suo peso tematico.
L’Ultima Missione: Project Hail Mary
L’adattamento del romanzo di Andy Weir (The Martian) è uno dei film di fantascienza più attesi del 2026. Con Ryan Gosling protagonista e la regia affidata a Phil Lord e Christopher Miller, Project Hail Mary promette di unire spettacolo scientifico, introspezione e tensione esistenziale. La storia di un uomo solo nello spazio, incaricato di salvare l’umanità senza ricordare chi sia né perché sia lì, lo colloca a metà strada tra il survival cosmico e la riflessione sull’identità, rendendolo uno dei titoli più “cinematografici” dell’anno.
The Mandalorian & Grogu
Il primo vero passaggio cinematografico dell’universo The Mandalorian segna un punto di svolta per Star Wars. Il film ha il compito di dimostrare che le storie nate in streaming possono funzionare anche al cinema, mantenendo intatto il legame emotivo tra personaggi e pubblico. Un test cruciale per il futuro del franchise.
Toy Story 5
Ogni nuovo capitolo di Toy Story arriva con una domanda implicita: era davvero necessario? Eppure, Pixar ha spesso dimostrato di saper trasformare il rischio in opportunità narrativa. Il quinto film dovrà giustificare la propria esistenza raccontando qualcosa di nuovo sull’addio, sulla memoria e sul passare del tempo, temi sempre più centrali nella saga.
La sposa! (The Bride!)
Il nuovo film diretto da Maggie Gyllenhaal è uno dei titoli più attesi e intriganti del 2026. Rivisitazione in chiave gotica e autoriale del mito della Sposa di Frankenstein, La sposa! promette di rileggere l’immaginario classico attraverso una lente contemporanea, femminile e politica. Con Jessie Buckley protagonista e un’estetica dichiaratamente fuori dagli schemi del blockbuster tradizionale, il film si candida a essere uno degli eventi più discussi dell’anno, a metà strada tra cinema d’autore e grande produzione.
Shrek 5
Il ritorno di Shrek non è solo nostalgia, ma una scommessa sul linguaggio della commedia animata contemporanea. Dopo anni di spin-off e cambiamenti nel gusto del pubblico, il quinto capitolo dovrà aggiornare il suo umorismo senza tradire lo spirito dissacrante che ha reso il personaggio un’icona generazionale.
Supergirl: Woman of Tomorrow
Uno dei progetti più interessanti del nuovo corso DC. Ispirato all’acclamato fumetto di Tom King, il film promette un racconto di formazione atipico, più vicino al western spaziale che al classico cinecomic. Un titolo che potrebbe ridefinire il ruolo dei personaggi femminili nell’universo supereroistico.
Odissea
Il ritorno di Christopher Nolan con un adattamento dell’Odissea è, di per sé, un evento. Un progetto che unisce mito, cinema epico e sperimentazione visiva, destinato a essere uno dei film più discussi dell’anno, indipendentemente dal risultato finale.