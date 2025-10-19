Le 5 migliori interpretazioni in After The Hunt, in ordine di gradimento

After the Hunt – Dopo la caccia uscirà finalmente nelle sale questo fine settimana e il film potrebbe essere sulla buona strada per una forte campagna di premi nei prossimi mesi. Sebbene le recensioni di After the Hunt siano state generalmente contrastanti, i critici hanno elogiato molto le interpretazioni dei protagonisti Andrew Garfield, Ayo Edebiri e Julia Roberts.
L’ultimo thriller di Luca Guadagnino pone molte domande importanti sul consenso, l’autonomia e le dinamiche di potere sul posto di lavoro, che sembrano sempre più rilevanti nel mondo di oggi. Questo importante commento è presente fino al finale di After the Hunt d’impatto, che lascia il pubblico con più domande che risposte.
Sebbene molte critiche siano state rivolte alla sceneggiatura di Guadagnino, la maggior parte concorda sul fatto che le interpretazioni dei protagonisti di After the Hunt – Dopo la caccia sono abbastanza forti da sostenere il progetto per la maggior parte del tempo. Si tratta di una storia molto incentrata sui personaggi, e le interpretazioni richiedono una grande quantità di sfumature per far risaltare questa narrazione ambigua.
5Chloë Sevigny
Chloe Sevigny offre una performance convincente in After the Hunt – Dopo la caccia, ma il suo personaggio è in definitiva troppo distante dalla narrazione principale per lasciare un impatto significativo. Interpreta la dottoressa Kim Sayers, referente degli studenti dell’università e amica intima della protagonista interpretata da Julia Roberts, Alma.
Il problema principale del personaggio di Sevigny è che ha ben poco in comune con gli altri personaggi. Esiste solo per portare avanti una specifica sottotrama (la richiesta di Alma per ottenere la cattedra all’università), ma non ha molto a che fare con la trama principale del film, ovvero la violenza sessuale subita da Maggie e le sue ripercussioni professionali.
La Sevigny fa un ottimo lavoro nel mettere in evidenza l’ipocrisia di Kim e nel mostrare quanto possa essere spietato il mondo accademico, ma alla fine questo sembra irrilevante in una storia che ha al centro questioni molto più urgenti. Non aiuta nemmeno il fatto che After the Hunt – Dopo la caccia si sia fortemente pubblicizzato come una sorta di triangolo amoroso distorto, lasciando i ruoli secondari poco sviluppati.
Come hanno sottolineato molte recensioni di After The Hunt, questa è una storia molto tematica che ruota attorno a un’idea particolare, e tutto il resto finisce per sembrare secondario. Chloe Sevigny si ritrova vittima di questa struttura non convenzionale; fa del suo meglio con un personaggio molto piatto, ma il suo ruolo alla fine ha un impatto minimo sulla storia.
4Ayo Edebiri
After the Hunt – Dopo la caccia è un ruolo completamente diverso per Ayo Edebiri. L’attrice è nota soprattutto per il suo lavoro comico in progetti come The Bear, Bottoms e Abbott Elementary, ma il nuovo film di Guadagnino richiede competenze completamente diverse. Invece di battute sarcastiche e scherzi arguti, questo ruolo richiede qualcosa di molto più serio.
Edebiri interpreta Maggie in After the Hunt – Dopo la caccia, la studentessa tormentata che accusa il suo insegnante di averla aggredita sessualmente dopo una festa. Quando gli adulti della sua vita cercano di impedirle di diffondere questa storia, lei si rivolge a un giornalista prolifico per assicurarsi che il mondo sappia cosa è successo quella notte.
In verità, Edebiri offre una performance molto forte in After the Hunt – Dopo la caccia. È un personaggio profondamente stratificato e ricco di sfumature, che non lascia mai entrare il pubblico nella sua mente e lo tiene costantemente a distanza. Questo è esattamente ciò che il personaggio richiede, poiché noi spettatori non dobbiamo essere sicuri se lei stia dicendo la verità sulla violenza di Hank o meno.
Maggie è un personaggio intrinsecamente frustrante. Ha (apparentemente) vissuto qualcosa di molto traumatico e scioccante, ma non dovrebbe essere un personaggio simpatico, né tantomeno piacevole. Edebiri fa un ottimo lavoro nel catturare i due lati della storia di Maggie, ma la sua interpretazione alla fine non sembra così intensa o appassionata come quella di chi la circonda.
3Andrew Garfield
Andrew Garfield ha recitato in alcuni film eccellenti nel corso della sua carriera e, sebbene After the Hunt – Dopo la caccia non sia acclamato dalla critica come i suoi lavori precedenti, la qualità della sua recitazione non è affatto inferiore. Forse la cosa più impressionante della performance di Garfield in questo dramma agghiacciante è il modo sottile e discreto in cui cambia nel corso del film, svelando costantemente nuovi aspetti del personaggio.
Garfield interpreta Hank in After the Hunt – Dopo la caccia, uno dei professori più rispettati dell’università e il migliore amico della protagonista di Roberts, Alma. È un insegnante incredibilmente dotato, ma è anche una persona che non è abituata a vedere le persone respingere il suo comportamento civettuolo, quindi la sua vita viene sconvolta quando Maggie lo accusa di averla aggredita sessualmente.
After the Hunt – Dopo la caccia ruota completamente attorno alla performance di Garfield, anche se non è il protagonista del film. Il mistero centrale della storia (almeno in apparenza) è se ci sia del vero nelle accuse di violenza sessuale di Maggie, e Garfield deve trovare il perfetto equilibrio tra colpevolezza e innocenza per rendere avvincente questa narrazione.
Garfield fa un ottimo lavoro nel decostruire l’ego maschile e nel mostrare come l’orgoglio possa facilmente trasformarsi in rabbia se visto attraverso la lente sbagliata. La sua regressione da professore raffinato dell’alta società a uomo rabbioso e presuntuoso è brillante e aiuta davvero a svelare i temi chiave di After the Hunt.
2Michael Stuhlbarg
Il ruolo di Michael Stuhlbarg in After the Hunt – Dopo la caccia può essere solo secondario, ma lui domina ogni scena in cui appare. È una performance molto sobria, e per nulla paragonabile a quella emotiva dei tre protagonisti, ma è lui il collante stoico che tiene insieme l’intera storia. Senza di lui, il commento di After the Hunt – Dopo la caccia sulla fiducia e il sacrificio non sarebbe altrettanto efficace.
Stuhlbarg interpreta Frederick, il marito di Alma in After the Hunt: un prolifico psichiatra e una delle poche persone a esprimersi contro lo stile di vita egocentrico e spesso narcisistico di Alma. Il film pone alcune domande importanti sul fatto che chi si trova in una posizione privilegiata possa davvero entrare in empatia con gli altri, e Alma e Frederick occupano gli estremi opposti dello spettro.
Michael Stuhlbarg offre sempre interpretazioni convincenti ed è un’aggiunta preziosa al cast di After the Hunt. Il suo personaggio è l’unica voce chiara della ragione nel film e, senza di lui, l’intera storia sarebbe solo un parco giochi di personaggi insopportabili senza nessuno che li ritenga responsabili delle loro azioni.
Fondamentalmente, After the Hunt tratta dello squilibrio di potere tra uomini e donne, sia a livello personale che professionale. Ciò si manifesta in modo più evidente nella dinamica tra Maggie e Hank, ma l’opposto è chiaro anche nel matrimonio di Alma e Frederick. Stuhlbarg interpreta il suo ruolo con una certa vulnerabilità che non si trova in Hank.
1Julia Roberts
Uno dei tanti motivi per cui After the Hunt – Dopo la caccia ha ricevuto recensioni così dure è anche il motivo per cui è un progetto così affascinante: nessuno dei personaggi è minimamente simpatico. Sono tutti personaggi molto complessi, con profondi difetti e imperfezioni, che alimentano la stessa atmosfera tossica che permette a questo sfruttamento del potere di manifestarsi in primo luogo.
La protagonista di Julia Roberts, Alma, è senza dubbio l’esempio più evidente di questo. È una professoressa molto rispettata che, secondo alcune voci, otterrà la cattedra nei prossimi mesi, ma è anche una presenza molto sfruttatrice che approfitta dei suoi studenti per il proprio piacere. Quindi, quando Maggie esprime le sue preoccupazioni su Hank, la sua reazione è del tutto egoistica.
Roberts cattura in modo eccellente questo aspetto parassitario della personalità di Alma, presentandola come una persona a cui tutti tengono, ma che non tiene a nessuno più che a se stessa. Ciò consente un commento molto acuto sull’era #MeToo, inquadrando l’intero movimento sociale come qualcosa che non protegge le vittime, ma mira semplicemente a vendicarle.
Questa è una delle migliori interpretazioni di Julia Roberts degli ultimi anni, e sarebbe un peccato se l’attrice non venisse riconosciuta durante il circuito dei premi di quest’anno. L’accoglienza mista della critica significa che è improbabile che venga nominata agli Oscar, ma merita sicuramente qualche elogio per questa interpretazione ricca e stratificata.