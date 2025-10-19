Le 5 migliori interpretazioni in After The Hunt, in ordine di gradimento

Come hanno sottolineato molte recensioni di After The Hunt , questa è una storia molto tematica che ruota attorno a un’idea particolare, e tutto il resto finisce per sembrare secondario. Chloe Sevigny si ritrova vittima di questa struttura non convenzionale; fa del suo meglio con un personaggio molto piatto, ma il suo ruolo alla fine ha un impatto minimo sulla storia.

La Sevigny fa un ottimo lavoro nel mettere in evidenza l’ipocrisia di Kim e nel mostrare quanto possa essere spietato il mondo accademico, ma alla fine questo sembra irrilevante in una storia che ha al centro questioni molto più urgenti. Non aiuta nemmeno il fatto che After the Hunt – Dopo la caccia si sia fortemente pubblicizzato come una sorta di triangolo amoroso distorto, lasciando i ruoli secondari poco sviluppati.

Il problema principale del personaggio di Sevigny è che ha ben poco in comune con gli altri personaggi. Esiste solo per portare avanti una specifica sottotrama (la richiesta di Alma per ottenere la cattedra all’università), ma non ha molto a che fare con la trama principale del film, ovvero la violenza sessuale subita da Maggie e le sue ripercussioni professionali.

Chloe Sevigny offre una performance convincente in After the Hunt – Dopo la caccia, ma il suo personaggio è in definitiva troppo distante dalla narrazione principale per lasciare un impatto significativo. Interpreta la dottoressa Kim Sayers, referente degli studenti dell’università e amica intima della protagonista interpretata da Julia Roberts, Alma.

Maggie è un personaggio intrinsecamente frustrante. Ha (apparentemente) vissuto qualcosa di molto traumatico e scioccante, ma non dovrebbe essere un personaggio simpatico, né tantomeno piacevole. Edebiri fa un ottimo lavoro nel catturare i due lati della storia di Maggie , ma la sua interpretazione alla fine non sembra così intensa o appassionata come quella di chi la circonda.

In verità, Edebiri offre una performance molto forte in After the Hunt – Dopo la caccia . È un personaggio profondamente stratificato e ricco di sfumature, che non lascia mai entrare il pubblico nella sua mente e lo tiene costantemente a distanza. Questo è esattamente ciò che il personaggio richiede, poiché noi spettatori non dobbiamo essere sicuri se lei stia dicendo la verità sulla violenza di Hank o meno.

After the Hunt – Dopo la caccia è un ruolo completamente diverso per Ayo Edebiri. L’attrice è nota soprattutto per il suo lavoro comico in progetti come The Bear , Bottoms e Abbott Elementary , ma il nuovo film di Guadagnino richiede competenze completamente diverse. Invece di battute sarcastiche e scherzi arguti, questo ruolo richiede qualcosa di molto più serio.

3 Andrew Garfield

Andrew Garfield ha recitato in alcuni film eccellenti nel corso della sua carriera e, sebbene After the Hunt – Dopo la caccia non sia acclamato dalla critica come i suoi lavori precedenti, la qualità della sua recitazione non è affatto inferiore. Forse la cosa più impressionante della performance di Garfield in questo dramma agghiacciante è il modo sottile e discreto in cui cambia nel corso del film, svelando costantemente nuovi aspetti del personaggio.

Garfield interpreta Hank in After the Hunt – Dopo la caccia, uno dei professori più rispettati dell’università e il migliore amico della protagonista di Roberts, Alma. È un insegnante incredibilmente dotato, ma è anche una persona che non è abituata a vedere le persone respingere il suo comportamento civettuolo, quindi la sua vita viene sconvolta quando Maggie lo accusa di averla aggredita sessualmente.

After the Hunt – Dopo la caccia ruota completamente attorno alla performance di Garfield, anche se non è il protagonista del film. Il mistero centrale della storia (almeno in apparenza) è se ci sia del vero nelle accuse di violenza sessuale di Maggie, e Garfield deve trovare il perfetto equilibrio tra colpevolezza e innocenza per rendere avvincente questa narrazione.

Garfield fa un ottimo lavoro nel decostruire l’ego maschile e nel mostrare come l’orgoglio possa facilmente trasformarsi in rabbia se visto attraverso la lente sbagliata. La sua regressione da professore raffinato dell’alta società a uomo rabbioso e presuntuoso è brillante e aiuta davvero a svelare i temi chiave di After the Hunt.