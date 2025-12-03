I Roses, la spiegazione del finale: Ivy e Theo muoiono?

I Roses, un film drammatico romantico, racconta la vivace storia matrimoniale di Theo, un architetto, e Ivy Rose, una chef. Dopo essersi incontrati per la prima volta in Inghilterra, tra i due nasce subito un legame che porta a un’immediata intimità. Dieci anni dopo, vivono una vita idilliaca in California come coppia sposata e genitori di un bambino e una bambina. Proprio quando la loro vita sembra tranquilla, un evento inaspettato sconvolge il loro mondo, portando a drastici cambiamenti nella loro carriera. Ivy apre un nuovo ristorante, dopo aver sacrificato a lungo la sua carriera di chef.

Mentre Theo affronta dei problemi nella sua professione, tra i due sembra crescere un’inspiegabile animosità, che diventa sempre più caotica. Con i loro ego, i loro talenti e le loro personalità in gioco, il matrimonio dei Rose raggiunge un punto di svolta, senza apparentemente alcun margine di manovra. Nei momenti finali della narrazione, Theo e Ivy si trovano ad affrontare una scelta impossibile, che potrebbe rafforzare o spezzare il loro già fragile legame.

Trama de I Roses

In I Roses Theo, un architetto in erba a Londra, incontra Ivy, una chef laboriosa. Le loro strade si incrociano quando lei esce da una frustrante riunione di architetti e va nella cucina dell’hotel per stare da sola. I due hanno un’intesa immediata, che li porta a fare sesso nel magazzino della cucina. Quando Ivy parla del suo sogno di trasferirsi in America per una carriera migliore, Theo dice immediatamente che vuole seguirla. Dieci anni dopo, vivono una vita matrimoniale felice e pittoresca a Mendocino, in California, con i loro figli, Hattie e Roy. Theo ha perseguito la sua carriera, ma Ivy ha sacrificato la sua per prendersi cura della famiglia. Sebbene lei non se ne lamenti, Theo pensa che abbia pagato un prezzo più alto per far funzionare il matrimonio. Questo lo porta a farle un regalo sorprendente.

Le compra un terreno sulla spiaggia, dove si trova un ristorante fatiscente. Le dice di seguire le sue aspirazioni professionali e di non sacrificarsi più per il bene della famiglia. Lei costruisce un nuovo ristorante sul terreno e lo chiama “We’ve Got Crabs” (Abbiamo i granchi). Una notte fatidica e tempestosa porta a cambiamenti inaspettati nelle loro carriere. La forte tempesta fa crollare un edificio costruito da Theo, causandogli un’umiliazione pubblica. La sua carriera, costruita con tanta cura, va in pezzi, lasciandolo devastato. La stessa tempesta spinge molte persone a cercare riparo nel ristorante di Ivy. Grazie al passaparola positivo di un critico gastronomico, il ristorante ottiene un successo ancora maggiore e una grande copertura mediatica. L’attività, un tempo poco redditizia, inizia a prosperare, mentre Theo è sempre più frustrato dal suo destino. Si assume la responsabilità di prendersi cura dei bambini, il che dà a Ivy più tempo e spazio per far crescere ulteriormente la sua attività.

A causa del suo nuovo ruolo nella famiglia, l’architetto sottopone i figli a diete rigorose e programmi di allenamento, nella speranza di migliorare le loro capacità atletiche. Man mano che Ivy avanza nella sua carriera, inizia a sentire che i suoi figli si stanno allontanando da lei. D’altra parte, Theo inizia a pensare di essere inutile, il che lo porta a provare risentimento per la rapida ascesa professionale di Ivy. Un viaggio a New York non va come previsto, poiché entrambi rimangono distanti. I tentativi di ricostruire il loro fragile rapporto falliscono in modo esilarante quando hanno una conversazione imbarazzante con il terapeuta. La gelosia e la negatività tra marito e moglie superano i limiti. Come ultimo tentativo per salvare il loro matrimonio, Ivy offre a Theo un appezzamento di terreno per costruire una grande casa e dimostrare le sue capacità di architetto.

Il finale di The Roses: Theo e Ivy muoiono? Come?

Il conflitto tra Theo e Ivy raggiunge nuovi estremi dopo l’incidente con la balena. Dopo una riconciliazione apparentemente incredibile, marito e moglie si abbracciano appassionatamente, sperando di lasciarsi il passato alle spalle e ricominciare da capo. Ma il destino ha un ultimo asso nella manica. Sebbene il film non mostri esplicitamente la morte dei Roses, ci sono diversi indizi che indicano questa possibilità. Quando gli amici visitano la nuova casa, tutti ne apprezzano la bellezza, a dimostrazione del fatto che Theo è davvero un ottimo architetto. Ma un oggetto nella casa sembra in qualche modo fuori posto. Amy se ne accorge immediatamente quando visita la cucina. In una casa perfetta e moderna, la stufa “Julia Child” proveniente dalla Francia sembra vecchia e piuttosto squallida.

Si dice che appartenga alla vera Julia Child, la leggendaria chef. È stata Ivy, in qualità di chef, a scegliere di avere qualcosa di significativo nella sua cucina. Anche Ivy, che l’ha acquistata ad un’asta, nota la fragilità della stufa. C’è anche un primo piano di Ivy che accende la stufa, che aggiunge un senso di claustrofobia all’immagine. Questo dettaglio apparentemente insignificante assume un significato maggiore verso la fine della narrazione. Quando i Rose litigano verso la fine, la discussione diventa fisica e violenta. Ivy trova una pistola e Theo le lancia contro frutta e altri oggetti. Entrambi sembrano spietati nel loro disperato tentativo di ottenere la proprietà della casa prima del divorzio. Durante questo caos, Theo danneggia gravemente la stufa, usando le griglie della vecchia stufa.

Questo porta alla rottura del tubo del gas sotto la stufa, cosa che passa inosservata al marito e alla moglie. Dopo la loro riconciliazione, i loro pensieri tornano al giorno in cui si sono incontrati per la prima volta, dopo di che si promettono di non separarsi fino alla morte. Theo comanda al sistema di controllo della casa, “Hal”, di riprodurre la loro canzone e accendere il fuoco. Le immagini precedenti a questo momento rendono chiaro che il tubo del gas rotto ha effettivamente causato una fuga di gas, che si è poi diffusa in tutta la casa. L’elemento della “pistola di Chekov” diventa una parte importante della storia in questo caso. La stufa rappresenta più di un semplice oggetto strano. Riflette il passato e simboleggia l’incapacità degli esseri umani di lasciar andare il proprio ego.

Tutto il resto della casa punta verso il futuro e un nuovo inizio, ma la stufa Julia Child è l’unica cosa che mantiene vivo il passato. In questo caso, la “pistola di Chekov” si attiva, fondendo il passato e il presente. La narrazione inserisce con cura la stufa attraverso la stupidità di Amy, nascondendone il vero scopo. È interessante osservare che Ivy e Theo si sono incontrati per la prima volta in una cucina con fiamme alte. L’inizio e la fine della loro relazione sono in qualche modo fusi dall’inganno del destino e dal fuoco. Il loro destino era forse quello di morire insieme, dopo aver vissuto tutte le prove e le tribolazioni di una relazione complessa. Dopo che Theo ha ordinato al sistema della casa di accendere il fuoco, è molto probabile che questo provochi un’enorme esplosione e ponga fine alla vita dei Rose.

Nei loro ultimi momenti, muoiono come coppia, rimanendo fedeli l’uno all’altra e onorando le loro promesse. È anche possibile che i due possano in qualche modo sopravvivere all’incendio, ma sembra meno probabile rispetto al primo scenario. Anche se sopravvivessero, è probabile che non potrebbero vivere a lungo, poiché le ferite causate dall’incendio potrebbero avere un impatto negativo sulla coppia. Tutto sommato, nonostante la loro riconciliazione, il destino gioca un gioco contorto con i Rose, unendoli nella morte.

Come fanno Theo e Ivy a stabilire la pace?

La guerra dei Roses si intensifica a causa della disastrosa cena di inaugurazione della casa. Anni prima, Ivy aveva dato a Theo l’opportunità di perseguire nuovamente i suoi sogni di architetto acquistando un terreno per lui su cui costruire una nuova casa che avrebbe mostrato al mondo il suo talento. La loro fragile relazione ottiene una nuova possibilità quando Theo accetta con gioia l’offerta. Una volta completata la casa dei sogni, la coppia manda i propri figli, Hattie e Roy, a Miami per perseguire i loro obiettivi atletici. La cerimonia di inaugurazione della casa porta alla luce tutte le frustrazioni. Ivy e Theo si scambiano insulti vili davanti ad Amy e agli altri. Gli ospiti si sentono a disagio nel vedere il feroce scontro verbale tra marito e moglie. Theo inizia a credere che il suo talento non abbia alcun effetto su sua moglie, dato che lei non gli ha nemmeno dato credito per la costruzione della casa.

Durante la sua corsa mattutina, Theo vede una balena indifesa sulla spiaggia, che ha bisogno di aiuto. Raduna rapidamente delle persone e la salva dalla morte. Questo incidente si rivela decisivo per lui, poiché si rende conto che la sua vita vale la pena di essere vissuta. Una volta accettata questa idea, dice a Ivy che desidera divorziare da lei. Queste parole terrorizzano la moglie, che non si aspettava che lui arrivasse a tali estremi. Durante una trattativa tra gli avvocati, mentre procedono con il processo di divorzio, lei chiede la proprietà della casa. Entrambi i protagonisti si rifiutano di separarsi dalla casa, dopodiché si giocano a vicenda scherzi crudeli. Si sabotano a vicenda le carriere, portando alla chiusura del ristorante e all’emarginazione di Theo dal mondo degli architetti.

Quando Theo costringe Ivy a firmare l’accordo relativo alla casa, lei lo inganna firmando invece la parola “Zendaya”. Quello che segue è una battaglia finale all’ultimo sangue. Usando oggetti e parole come armi per distruggersi a vicenda, marito e moglie cercano di raggiungere i loro scopi. Ivy afferra una pistola e Theo si difende con vari utensili. Una volta che entrambi hanno sfogato la loro frustrazione, hanno un momento di consapevolezza. Theo ammette di amare ancora sua moglie, che si commuove. Si rendono conto di quanto siano stati sciocchi negli ultimi mesi e iniziano a ridere di se stessi. Theo si scusa per la sua indisponibilità emotiva e Ivy si scusa per la sua crudeltà nei suoi confronti. Capiscono che hanno rischiato di uccidersi a vicenda e sono grati di essere ancora vivi.

Questo è un momento di chiusura per la coppia, perché tutti i loro tentativi di odiarsi falliscono. Il loro amore è genuino e sopravvive ai loro ego. Nonostante condividessero un legame di amore e comprensione nei primi anni del loro matrimonio, Theo e Ivy inciampano negli anni successivi. Cominciano a vivere in due mondi diversi, con persino i figli che ne risentono. Tuttavia, trovano la strada verso la pace, poiché provano ancora qualcosa l’uno per l’altra. In definitiva, i Rose fanno parte di un matrimonio altamente stratificato che inaspettatamente resiste alla prova del tempo.