Quanto è potente Sentry nell’MCU rispetto al Superman della DC?

La Marvel Studios ha finalmente adattato Sentry, spesso soprannominato il Superman dell’MCU, in un film live-action, ma è discutibile se il personaggio sia potente quanto l’Uomo d’Acciaio. Fortunatamente, ci sono molte prove cinematografiche che aiutano a discernere la risposta.

Robert Reynolds ha debuttato in Thunderbolts* come partecipante sfortunato del Progetto Sentry. Sopravvive alla prova in cui altri hanno fallito e perso la vita, acquisendo un incredibile potere come parte del suo alter ego Sentry. Il debutto di Sentry nell’MCU in Thunderbolts* lo ha visto sbarazzarsi rapidamente della squadra titolare quando gli è stato ordinato di sottometterla.

La prossima apparizione cinematografica di Superman sarà in Superman l’11 luglio. A differenza di Sentry, Superman è ben abituato al grande schermo. Il personaggio vanta inoltre una carriera molto più lunga nei fumetti, durante la quale ha dimostrato una vasta gamma di poteri.

Tuttavia, Sentry non è uno scherzo. Sebbene l’adattamento del MCU lo descriva come un principiante assoluto, la facilità con cui scatena i suoi poteri sui Thunderbolts suggerisce che potrebbe ancora dare del filo da torcere.