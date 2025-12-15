HomeTrailerScarlet: il trailer e il poster del film di Mamoru Hosoda
Trailer

Scarlet: il trailer e il poster del film di Mamoru Hosoda

Chiara Guida
Di Chiara Guida

-

Altri video

Dal visionario regista Mamoru Hosoda, candidato al Premio Oscar® (Mirai), arriva una potente avventura animata che gioca con il tempo. Visto in anteprima dalla nostra redazione in occasione della Mostra di Venezia 82 (qui la recensione), Scarlet, una principessa guerriera proveniente da un regno medievale devastato dalla guerra, parte per vendicare la morte del padre — ma fallisce, risvegliandosi in una misteriosa dimensione dell’aldilà.

Lì incontra un ragazzo dal cuore nobile proveniente dal nostro presente, la cui compassione mette in crisi la sua sete di vendetta. Quando Scarlet si ritrova di nuovo faccia a faccia con l’assassino del padre, dovrà scegliere: aggrapparsi all’odio, oppure scoprire una vita oltre la vendetta.

Il film arriva nelle sale italiane il prossimo 19 febbraio distribuito da SONY.

Ecco il poster di Scarlet

Articolo precedente
The Testaments: le prime immagini della nuova serie drama Disney+
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved