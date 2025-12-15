Scarlet: il trailer e il poster del film di Mamoru Hosoda

Dal visionario regista Mamoru Hosoda, candidato al Premio Oscar® (Mirai), arriva una potente avventura animata che gioca con il tempo. Visto in anteprima dalla nostra redazione in occasione della Mostra di Venezia 82 (qui la recensione), Scarlet, una principessa guerriera proveniente da un regno medievale devastato dalla guerra, parte per vendicare la morte del padre — ma fallisce, risvegliandosi in una misteriosa dimensione dell’aldilà.
Lì incontra un ragazzo dal cuore nobile proveniente dal nostro presente, la cui compassione mette in crisi la sua sete di vendetta. Quando Scarlet si ritrova di nuovo faccia a faccia con l’assassino del padre, dovrà scegliere: aggrapparsi all’odio, oppure scoprire una vita oltre la vendetta.
Il film arriva nelle sale italiane il prossimo 19 febbraio distribuito da SONY.
Ecco il poster di Scarlet