The Testaments: le prime immagini della nuova serie drama Disney+

Di Chiara Guida

-

The Testaments Cortesia Disney+

Disney+ ha svelato le prime immagini di The Testaments, la serie drama in arrivo, con Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana e Birva Pandya, che debutterà nell’aprile 2026 su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti.

The Testaments è tratta dall’omonimo romanzo di Margaret Atwood, vincitore del Booker Prize, pubblicato nel 2019 e ambientato nella distopica teocrazia di Gilead. Anni dopo gli eventi di The Handmaid’s TaleThe Testaments è una storia di formazione che vede una nuova generazione di giovani donne a Gilead alle prese con il futuro cupo che le attende. Per loro, crescere a Gilead è l’unica cosa che abbiano mai conosciuto, non avendo ricordi tangibili del mondo esterno prima del loro indottrinamento a questa vita. Di fronte alla possibilità di essere date in sposa e di vivere una vita di servitù, saranno costrette a cercare alleati, sia nuovi che vecchi, che le aiutino nella loro lotta per la libertà e per la vita che meritano.

La serie vede protagonisti Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya e Kira Guloien.

The Testaments è stata creata dallo showrunner ed executive producer Bruce Miller e vede come executive producer Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears e Mike Barker, che dirigerà anche i primi tre episodi. La serie è prodotta da MGM Television.

Un efficace sistema di parental control assicura che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre alla “Modalità Junior” già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
