Avengers: Doomsday, ecco la descrizione (audio) delle altre tre anticipazioni prima del trailer

La prima anticipazione del trailer di Avengers: Doomsday è trapelato online oggi, e ora abbiamo dettagli su cosa succederà. L’anteprima incentrata su Captain America verrà proiettata prima di Avatar: Fuoco e Cenere questo fine settimana, e nella seconda settimana i riflettori si sposteranno su Thor.

Questa notizia ci arriva da Feature First, e lo scooper @MyTimeToShineH (la cui descrizione del teaser di Steve Rogers era accurata al 100%) ha affermato che il video mostra il Dio del Tuono “nei boschi mentre prega Odino prima di una grande battaglia per riportarlo sano e salvo da sua figlia”. Il terzo teaser si concentrerà sul Dottor Destino di Robert Downey Jr. Non abbiamo dettagli al riguardo, ma sarà l’ultimo di questi teaser incentrati sui personaggi. Il quarto teaser è un trailer completo, e immaginiamo che sarà quello che verrà pubblicato in rete nel nuovo anno. Abbiamo solo una descrizione audio, ma ecco come è strutturata:

<<Il trailer inizia in modo piuttosto inquietante e lento, ma non proprio cupo, poiché c’è un barlume di speranza. Altre note si alzano lentamente, iniziando a suonare come una reminiscenza della musica al minuto 2:21 del secondo trailer di Venom.

Il trailer poi accelera un po’ e suona un po’ simile al trailer di “Absolute Cinema” dei Thunderbolts*, dove ha un’atmosfera da club ma non con la stessa energia, risultando più represso: la musica è più lenta, profonda, come un battito cardiaco. La musica poi passa al tipico ritmo da montaggio. La musica poi riprende a salire, diventando piuttosto potente, apparentemente per suscitare emozioni, con la fonte che la paragona a “Avengers”.>>

È interessante notare che @MyTimeToShineH ha poi affermato: “C’è un forte tema di paternità in Avengers: Doomsday: Steve ha un figlio, Thor ha una figlia e Destino ha perso suo figlio e cerca vendetta. Anche Reed con Franklin!”

In base alla descrizione di Thor qui sopra, sembra che padri e figli saranno anche il tema di questi teaser. Se il viaggio indietro nel tempo di Capitan America per riunirsi a Peggy Carter è davvero ciò che ha causato la caduta del Multiverso vittima delle Incursioni, allora il Dottor Destino che si propone di distruggere la sua vita sarà probabilmente il conflitto centrale di Avengers: Doomsday.

Captain America vs. Doctor Doom non è necessariamente ciò che ci aspettavamo da questo film, ma ha del potenziale, e il ritorno di Chris Evans al suo ruolo più iconico è qualcosa che i fan attendevano da oltre sette anni, dalla fine di Endgame.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).