One Piece: Verso la Rotta Maggiore, le principali differenze della Stagione 2 con il manga

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler sul manga originale di One Piece e quindi anche sulle future stagioni della versione Netflix!

Per esempio, già alla fine della stagione 1 di One Piece era evidente quanto la versione di Netflix stesse accelerando il ritmo della storia, considerando che il manga è ancora in corso con oltre 1000 capitoli. Questo ha portato alcuni elementi del manga a essere tagliati completamente, condensati oppure aggiunti.

La stagione 2 di One Piece è finalmente arrivata tre anni dopo, e questi cambiamenti continuano a far parte della struttura della storia. Ancora una volta, la serie live-action rimane estremamente fedele agli archi narrativi dei personaggi, allo spirito e alla lore del manga, ma alcune modifiche sono inevitabili a causa dell’enorme vastità del materiale originale.

Con questo in mente, ecco i cambiamenti più grandi che la stagione 2 di One Piece su Netflix introduce rispetto al manga.