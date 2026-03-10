One Piece: Verso la Rotta Maggiore, le principali differenze della Stagione 2 con il manga

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler sul manga originale di One Piece e quindi anche sulle future stagioni della versione Netflix!
Per esempio, già alla fine della stagione 1 di One Piece era evidente quanto la versione di Netflix stesse accelerando il ritmo della storia, considerando che il manga è ancora in corso con oltre 1000 capitoli. Questo ha portato alcuni elementi del manga a essere tagliati completamente, condensati oppure aggiunti.
La stagione 2 di One Piece è finalmente arrivata tre anni dopo, e questi cambiamenti continuano a far parte della struttura della storia. Ancora una volta, la serie live-action rimane estremamente fedele agli archi narrativi dei personaggi, allo spirito e alla lore del manga, ma alcune modifiche sono inevitabili a causa dell’enorme vastità del materiale originale.
Con questo in mente, ecco i cambiamenti più grandi che la stagione 2 di One Piece su Netflix introduce rispetto al manga.
L’introduzione di Bartolomeo
Il primo episodio della stagione 2 porta gli Straw Hat Pirates a Loguetown, una location iconica del manga che rappresenta una sorta di ultima tappa prima di entrare nella Grand Line. Molti eventi del manga avvengono anche nella versione Netflix, ma viene introdotto un elemento che non era presente nella storia originale.
Si tratta di Bartolomeo, un piccolo ladro che tenta senza successo di derubare Nami. Poco dopo incontra Luffy e rimane ispirato dal capitano degli Straw Hat.
Nel manga, Bartolomeo è il fan numero uno di Luffy, ma viene introdotto molto più avanti nella storia. Successivamente viene rivelato retroattivamente che era presente a Loguetown come testimone del quasi-esecuzione di Luffy da parte di Buggy.
Nella stagione 2 di Netflix, invece, Bartolomeo interagisce direttamente con gli Straw Hat e assiste alla fuga di Luffy. Se la serie avesse seguito il manga alla lettera, Bartolomeo non avrebbe incontrato Luffy e la sua presenza a Loguetown sarebbe rimasta nascosta per molte stagioni.
La presenza di Sabo a Loguetown
Negli ultimi momenti dell’episodio 1 della stagione 2, un uomo misterioso salva Luffy da Smoker e poi osserva gli Straw Hat mentre salpano. In quella scena finale, un uomo con un cappello alto esce da dietro il salvatore di Luffy.
Chi ha letto il manga sa che il salvatore è Dragon, il padre di Luffy e leader dell’Esercito Rivoluzionario.
L’uomo che compare dietro di lui nella serie Netflix è Sabo, il numero due dell’organizzazione. Nel manga Sabo non è presente a Loguetown, quindi la serie introduce il personaggio molto prima rispetto alla storia originale.
Garp e Smoker
Un personaggio ricorrente nella stagione 1 era Monkey D. Garp, nonno di Luffy e viceammiraglio della Marina. Per gran parte della stagione 2, Garp, Koby e Helmeppo non compaiono, nonostante la loro presenza costante nella stagione precedente.
In episodio 2, però, Garp e i suoi allievi arrivano a Loguetown per parlare con Smoker. Smoker e Garp discutono: dello stato del mondo, del regno di Alabasta, dell’Esercito Rivoluzionario, dei legami di Dragon, dell’organizzazione Baroque Works.
Queste conversazioni non esistono nel manga. Netflix probabilmente le ha inserite per: mantenere Garp, Koby e Helmeppo nella stagione e introdurre informazioni importanti per gli archi narrativi delle stagioni 2 e 3.
Luffy che calma Laboon
La missione principale degli Straw Hat nell’episodio 2 riguarda Laboon, una gigantesca balena che sta cercando i suoi vecchi amici pirati, che seguì tempo fa perché amava la loro musica. Convinta che siano dall’altra parte di una grande montagna, Laboon continua a sbattere la testa contro di essa, ferendosi.Dopo aver inghiottito accidentalmente la Going Merry, Luffy scopre la sua storia grazie al guardiano del faro Crocus.
Nella serie Netflix, Luffy calma Laboon cantando la canzone che i suoi amici pirati cantavano, che aveva sentito in precedenza. Nel manga invece la scena è molto diversa: Luffy conficca semplicemente l’albero maestro della Going Merry nella testa della balena. Il cambiamento serve probabilmente a rendere Luffy più empatico e creare un legame più affettuoso con Laboon.
L’introduzione anticipata di Brook
Nel manga, Brook viene introdotto molto più tardi, durante l’arco di Thriller Bark, circa 300 capitoli dopo la saga di Reverse Mountain. Nella stagione 2 di Netflix, invece, Brook appare nei flashback mentre canta a Laboon.
Questo cambia l’ordine narrativo: invece di scoprire il legame tra Brook e Laboon molto più avanti, la serie prepara già ora la futura introduzione di Brook come membro degli Straw Hat.
Dove vive Crocus
Nel manga, Crocus vive dentro lo stomaco di Laboon. Nella serie Netflix, invece, vive in un faro che osserva Laboon e Reverse Mountain. Questo cambiamento probabilmente serve a rendere più urgente il salvataggio della Going Merry dopo che viene inghiottita.
La serie però fa anche un riferimento al manga: dopo l’avventura, Usopp ripara la porta del faro e scherza dicendo che Crocus potrebbe vivere dentro la balena se si annoiasse. Crocus risponde: “Se le cose andranno davvero male, terrò a mente l’idea.”
L’inseguimento di Miss All Sunday
Miss All Sunday è una delle principali antagoniste della stagione 2 e tornerà anche nella stagione 3. Nella serie Netflix viene mostrata mentre insegue gli Straw Hat attraverso la Grand Line, apparendo in più luoghi.
Nel manga questo non succede. Probabilmente è stato aggiunto per dare più spazio al personaggio prima che diventi regolare nella serie.
Le visioni di Mihawk di Zoro
Nell’episodio 3 Zoro immagina continuamente Dracule Mihawk che lo provoca. Mihawk lo aveva sconfitto nella stagione 1, diventando l’obiettivo che Zoro deve superare per diventare il miglior spadaccino del mondo.
Queste visioni non esistono nel manga e servono a: ricordare la sconfitta di Zoro, ribadire il suo obiettivo, preparare la sua mini-saga a Whiskey Peak.
Il combattimento tra Luffy e Zoro
Nel manga Luffy e Zoro si scontrano brevemente quando Luffy crede che Zoro stia attaccando i civili di Whiskey Peak. In realtà quei civili sono agenti di Baroque Works, ma Luffy non lo sa.
Questo combattimento non appare nella stagione 2, probabilmente perché non è particolarmente importante per la trama principale.
Il riferimento a Nika
Negli episodi 4 e 5 compaiono Dorry e Brogy, i giganti di Elbaph bloccati su Little Garden. Elbaph è un regno di guerrieri che venerano un Dio del Sole chiamato Nika.
Nella serie Netflix Nika viene citato direttamente, cosa che nel manga non avviene in quel momento della storia.
Il passato di Miss Goldenweek
Nel manga si sa molto poco del passato di Miss Goldenweek. Nella serie Netflix, durante le sue conversazioni con Luffy, lascia intendere una storia con i suoi genitori, aggiunta probabilmente per sviluppare meglio il personaggio.
Smoker e Tashigi contro Baroque Works
Nell’episodio 6 c’è una sottotrama in cui Smoker e Tashigi combattono due agenti di Baroque Works, catturandone uno per ottenere informazioni.
Queste battaglie non sono mostrate nel manga e servono a sviluppare meglio personaggi secondari che saranno importanti nella stagione 3.
L’assenza di Karoo
Nel manga uno degli alleati principali di Miss Wednesday è Karoo, il suo gigantesco papero da corsa. Karoo accompagna il personaggio in: Whiskey Peak, Little Garden, Drum Island. Nella serie Netflix Karoo non appare e viene solo menzionato.
Probabilmente è stato tagliato per motivi di budget, perché sarebbe stato un altro personaggio completamente in CGI. Tuttavia il fatto che venga citato potrebbe significare un ruolo nella stagione 3.
I soldati di metallo di Wapol
Negli episodi finali della stagione 2, Wapol crea soldati di metallo usando i poteri del suo Frutto del Diavolo. Questi soldati attaccano gli abitanti di Drum Island, mentre Usopp, Zoro e Dalton li difendono.
Questi nemici non esistono nel manga e sono stati probabilmente creati per aumentare la tensione nel finale della stagione, dando anche a Zoro un’altra grande battaglia.
Il segreto di Chopper
Quando Chopper si unisce agli Straw Hat nell’episodio 8, mostra un barattolo pieno di palline gialle, definendolo un “segreto”. I lettori del manga sanno che si tratta delle Rumble Ball, droghe che permettono a Chopper di ottenere più trasformazioni rispetto a quelle normali del suo Frutto del Diavolo. Nel manga Chopper usa queste pillole già durante l’arco di Drum Island.
Nella serie Netflix invece non le usa ancora, mostrando solo le tre trasformazioni base. Questo cambiamento serve probabilmente a conservare la rivelazione per un grande momento nella stagione 3, ed è l’ultima grande differenza rispetto al materiale originale.