Noah Beck entra nel cast del reboot di Baywatch come protagonista

L’attore Noah Beck, noto al grande pubblico per la sua interpretazione nella popolare saga romantica The Bad Boy and Me, si unisce alla nuova serie TV Baywatch prodotta da Fox e Fremantle. Beck interpreterà Luke, un giovane bagnino al suo primo anno, il più giovane di una famiglia di pompieri che ha scelto la spiaggia anziché la caserma.

Luke è il classico ragazzo affascinante della California del Sud: surfista, flirt e sempre pronto a divertirsi, ma quando serve, è tra i migliori a salvare vite. La sua crescita personale sarà al centro della serie, soprattutto attraverso il rapporto con Stephen Amell, che interpreterà Hobie Buchannon, personaggio principale della serie e mentore quasi paterno di Luke.

Oltre a Beck, il cast della nuova serie comprende Jessica Belkin come Charlie Vale, Hassie Harrison come Nat, Thaddeus LaGrone come Brad, Brooks Nader come Selene, e David Chokachi, che riprende il ruolo di Cody Madison dalla serie originale.

Il reboot debutterà su Fox nella stagione 2026–2027, con le riprese che inizieranno questa primavera a Los Angeles. La serie seguirà Hobie, cresciuto un po’ ribelle, diventato capitano dei Baywatch, e la sua vita cambierà quando sua figlia Charlie arriverà pronta a proseguire l’eredità della famiglia Buchannon.

L’originale Baywatch debuttò nel 1989 e, durante le sue 11 stagioni, divenne lo show più visto al mondo, trasmesso in oltre 200 paesi e raggiungendo oltre un miliardo di spettatori settimanali. La serie lanciò le carriere di David Hasselhoff, Pamela Anderson, Carmen Electra, Jason Momoa e Yasmine Bleeth.

Grazie al successo dei film The Bad Boy and Me, Beck ha conquistato milioni di follower sui social, portando una solida fanbase al reboot di Baywatch. La sua energia e popolarità promettono di dare nuova linfa al franchise, attirando un pubblico giovane e internazionale.