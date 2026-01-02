5 fumetti di Spider-Man che meritano di diventare il prossimo film Marvel

Kraven’s Last Hunt

La storia definitiva di Spider-Man che il cinema deve ancora raccontare

Kraven’s Last Hunt è la più importante storia di Spider-Man mai scritta che non sia ancora stata adattata. Un racconto cupo, intimo e psicologico, in cui Kraven sconfigge Spider-Man, lo seppellisce vivo e indossa il suo costume per dimostrare di essere superiore.

Questa storia non ha bisogno di crossover, universi alternativi o grandi eserciti. È un duello tra predatore e preda, tra volontà e disperazione. Un film del genere permetterebbe di raccontare Spider-Man come uomo, prima ancora che come supereroe, e dimostrerebbe che può sostenere una narrazione adulta, disturbante e profondamente umana.

Perché queste storie contano ancora

Queste cinque storyline dimostrano che Spider-Man non è solo ironia, leggerezza e spettacolo. È paura, perdita, identità, corpo che cambia e responsabilità morale. Il cinema Marvel ha appena iniziato a esplorare queste dimensioni. Quando deciderà di farlo davvero, Spider-Man potrà finalmente esprimere tutto il suo potenziale narrativo.