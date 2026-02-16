Non siamo soli: la spiegazione del finale del film

Scritto e diretto da Robert Olsen e Dan Berk, Non siamo soli è un film horror fantascientifico della Paramount, la cui trama ruota attorno a una coppia, Harry (Jake Lacy) e Ruth (Maika Monroe), che incontra una forza sinistra mentre percorre un sentiero remoto nel Pacifico nord-occidentale. Nascosta nella fitta foresta, l’entità malvagia cerca di far loro del male. Inoltre, si scopre che l’entità è quasi invincibile e può assumere le sembianze di qualsiasi essere umano o animale. In questo articolo, andiamo allora alla scoperta del suo finale, tra descrizione e spiegazione.

La trama di Non siamo soli

Il film inizia con una meteora apparentemente normale che cade sulla Terra. Tuttavia, la scena successiva dimostra che non si tratta di una meteora normale. Una sostanza scura che sembra essere uscita dalla meteora attacca un cervo con una delle corna rotta. La telecamera si allontana da loro, ma sentiamo l’urlo dell’animale. La scena successiva mostra Harry e Ruth mentre si dirigono verso il Red Ridge Trail a Portland. Da tutti gli indizi, sembrano felici, anche se Ruth sembra avere delle riserve sul sentiero. Harry le assicura che andrà tutto bene, sostenendo che è meno pericoloso del surf, un’attività che Ruth ama.

In seguito diventa evidente che Harry ha un secondo fine nel portare la sua ragazza in quel luogo pittoresco. Porta Ruth infatti su una scogliera che si affaccia sull’Oceano Pacifico e le chiede di sposarlo. In risposta, lei ha però un grave attacco di panico trovandosi completamente colta alla sprovvista e così risponde di no alla proposta. Anche se sembra che Ruth e Harry abbiano avuto quella conversazione, è passato un po’ di tempo da allora, e Harry sembra aver presunto che Ruth abbia cambiato opinione al riguardo. Tuttavia, non è così, anche se Ruth ama chiaramente Harry.

Quest’ultimo crede che il rifiuto derivi dall’esperienza di Ruth con il matrimonio dei suoi genitori, che apparentemente era piuttosto instabile. Anche se lei lo nega con veemenza, in seguito si scopre che Harry aveva ragione. Ruth cerca allora di chiamare il suo terapeuta, ma interrompe la linea prima di parlare con lui. Dopo la proposta fallita, le cose tra loro si complicano improvvisamente. Discutono su quanto la separazione dei suoi genitori abbia influito su Ruth, così come sui suoi problemi di impegno. Al mattino, le emozioni si sono placate e Harry e Ruth ora conversano in modo molto più cordiale.

Ruth va in bagno ma trova qualcosa che la fa urlare. Quando torna, sembra che ci sia qualcosa di strano in lei. Improvvisamente dice a Harry che ha commesso un errore non accettando la sua proposta e gli chiede di chiederle di nuovo di sposarlo. Harry e Ruth tornano poi nello stesso posto di prima e, quando Harry le chiede di nuovo di sposarlo, Ruth accetta. Tuttavia, proprio mentre stanno per abbracciarsi, Ruth spinge Harry giù dalla scogliera e lui cade per almeno cento metri, apparentemente morendo. Ruth cerca quindi di allontanarsi dal cadavere di Harry, ma inciampa su un tronco e si ferisce alla testa.

La spiegazione del finale del film

Quando i due protagonisti decidono di fare un viaggio zaino in spalla nel Pacifico nord-occidentale, è lecito supporre che non pensassero che un’entità aliena li avrebbe perseguitati. Anche se inizialmente sembra che abbia replicato Ruth, soprattutto quando lei spinge Harry giù dalla scogliera, in seguito si scopre che è vero il contrario. Dopo essere inciampata sul tronco e essersi ferita, Ruth viene trovata da una coppia di anziani, che si rendono conto che la giovane donna è in difficoltà e la portano al loro campeggio. All’improvviso, Harry ricompare però senza un graffio e uccide la coppia di anziani con un artiglio metallico che spunta dal suo dito indice.

Il vero Harry è infatti stato ucciso da questa replica. Ruth ha trovato il suo corpo quando è andata a fare i suoi bisogni. Ha quindi cercato l’occasione per uccidere la replica, e la proposta le ha fornito l’opportunità perfetta. Quello che non sapeva era che l’entità è immortale. È interessante notare che, quando l’entità cerca di uccidere Ruth, scopre però di non poterlo fare. Ha copiato Harry fino al suo DNA e ai suoi pensieri e poiché lui amava Ruth, l’entità ha ereditato anche questi sentimenti. L’amore è un’esperienza sconosciuta per l’entità. Sebbene inizialmente sembri sconcertata dall’esperienza, presto scopre di volerne ancora.

L’alieno guida quindi Ruth alla spiaggia dove ha lasciato la sua astronave e la invita ad andare con lui, offrendole di mostrarle altre stelle e pianeti. In risposta, Ruth pugnala la replica e si precipita verso l’oceano. L’alieno cerca di catturarla e la sua ferita sanguinante attira l’attenzione degli squali nell’acqua. Tuttavia, nemmeno l’attacco di uno squalo uccide l’entità. Cattura di nuovo Ruth e questa volta sceglie di trasformarsi in lei. Sfortunatamente per l’entità, quando si trasforma in un altro essere, ne riceve tutti i poteri e le debolezze. Nel caso di Ruth, l’entità riceve la sua ansia. Ruth se ne rende conto e usa questa conoscenza per sconfiggere la creatura extraterrestre.

L’alieno è morto?

No, l’alieno non è morto. Ruth ha la meglio su di lui costringendolo ad avere un attacco di panico. Lui cerca di trovare le pillole di Ruth, ma lei ha già preso l’ultima. Mentre le emozioni torrenziali di Ruth travolgono l’entità, questa implora pietà. Così, Ruth procede a spaccargli la testa. Successivamente, trova la strada per tornare alla macchina. Mentre si allontana dalla foresta, la radio passa improvvisamente dalla musica di David Bowie alla voce dell’entità. Quando Ruth ha lasciato la caverna, le ferite dell’entità avevano già iniziato a rimarginarsi. A questo punto, è completamente guarita. Avverte quindi una Ruth disperata che non può scappare da lei o da ciò che sta per arrivare.

Perché c’è una pioggia di meteoriti alla fine?

Mentre Ruth cerca di allontanarsi il più possibile dalla montagna, sullo sfondo si verifica quella che sembra una pioggia di meteoriti. All’inizio del film, l’entità dice a Ruth di essere una ricognitrice, quindi possiamo supporre che faccia parte di una forza più grande. Il finale rafforza allora l’idea che queste entità siano venute sulla Terra come invasori. Questo è ciò che l’alieno originale probabilmente implica quando avverte Ruth di ciò che sta per accadere.

Considerando quanto siano quasi indistruttibili e impossibili da individuare, il futuro dell’umanità sembra piuttosto compromesso. Ruth prova tre modi diversi per uccidere l’alieno, ma nessuno di essi ha successo. Al contrario, l’entità uccide gli esseri umani con estrema facilità. Quindi sembra che il mondo abbia davanti a sé uno scenario simile a quello de L’invasione degli ultracorpi, con l’umanità completamente sostituita dagli invasori alieni. Per quanto riguarda Ruth, non sappiamo cosa le accadrà, ma senz’altro la sua lotta includerà uno scontro personale contro uno di questi alieni.