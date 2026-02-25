Lo spinoff di Tulsa King con Samuel L. Jackson cambia titolo e città: nasce Frisco King

Un altro cambiamento significativo riguarda la struttura creativa: Sheridan scriverà tutti gli otto episodi della prima stagione. Una decisione che arriva dopo l’uscita di scena dello showrunner e autore del pilot Dave Erickson, avvenuta lo scorso luglio.

Al momento non è stato annunciato un nuovo showrunner, e non è escluso che la serie possa seguire il modello di altre produzioni sheridaniane, prive di una figura tradizionale di showrunner ma guidate direttamente dall’autore.

I vertici di Paramount Television Studios e Paramount+ hanno espresso entusiasmo per la scelta di affidare l’intera stagione alla penna di Sheridan, sottolineando come la sua “voce unica” sia un valore aggiunto per i fan.

Il futuro del franchise tra Paramount+ e NBCUniversal

L’annuncio arriva in un momento di transizione per Sheridan, che lascerà Paramount per NBCUniversal al termine del suo contratto, anche se l’accordo con la nuova società non entrerà in vigore prima del 2029. Fino ad allora, i suoi progetti – incluso Frisco King – resteranno su Paramount+.

Il personaggio di Russell Lee Washington Jr. ha debuttato nella terza stagione di Tulsa King, apparendo negli episodi finali, mentre la serie madre è già stata rinnovata per una quarta stagione.

Non è la prima volta che una produzione di Sheridan genera un vero e proprio universo espanso: il successo di Yellowstone ha infatti aperto la strada a numerosi spinoff come 1883 e 1923.

Con un protagonista del calibro di Samuel L. Jackson e la scrittura interamente affidata a Sheridan, Frisco King si candida a essere uno dei prossimi tasselli chiave del franchise crime targato Paramount+.

FOTO DI COPERTINA: Samuel L. Jackson alla première mondiale di “Spider-Man: Far From Home”. Foto di PopularImages tramite DepositPhotos.com