Backrooms: il trailer del nuovo film horror di A24

Il film Backrooms è un adattamento del labirinto inquietante e surreale del diciassettenne Kane Parsons, che cattura esperienze inquietanti all’interno dei suoi corridoi e stanze infinite. James Wan, noto per The Conjuring, Saw e Insidious, è stato ingaggiato per produrre l’horror, con Parsons alla regia. Finn Bennett, Avan Jogia, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor e Mark Duplass reciteranno nel film.

A24 ha ora pubblicato il trailer agghiacciante di Backrooms, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso in attesa di quello che sembra un horror diverso da qualsiasi altro. Il film uscirà nelle sale il 29 maggio e il trailer offre ai fan un assaggio di ciò che ci si può aspettare da un regista così giovane, il più giovane di sempre per A24.

Parsons è tornato per dirigere e scrivere la sceneggiatura dell’adattamento cinematografico della sua serie virale di found footage su YouTube, che ha ormai raccolto quasi 100 milioni di visualizzazioni. Sono passati tre anni da quando A24 ha annunciato che stava lavorando all’adattamento di Backrooms, ma solo di recente il film ha iniziato a prendere velocità dopo che gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA hanno influito sui piani di inizio della produzione nel 2023.

Backrooms è stato originariamente ispirato da una fotografia virale condivisa su forum Internet come Creepypasta, che mostrava una stanza vuota dall’aspetto inquietante. A24 ha fatto un’offerta per il progetto un anno dopo che la serie di Parsons è diventata virale, e ora il regista ventenne sta portando la sua serie YouTube sul grande schermo.