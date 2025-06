A che ora esce la terza stagione di Squid Game su Netflix

La terza stagione di Squid Game ripercorrerà l’arco narrativo finale della serie coreana di successo di Netflix, rivelando il destino dei personaggi amati della seconda stagione e la fine del viaggio di Gi-hun alla ricerca di vendetta e redenzione. Prima che la prima stagione di Squid Game arrivasse su Netflix nel settembre 2021, non c’era molto clamore intorno alla serie. Persino Netflix non ha fatto di tutto per promuovere la serie come uno dei suoi più grandi successi futuri. Eppure, grazie al passaparola, la serie è salita in classifica fino a diventare una delle serie di maggior successo commerciale sul servizio di streaming.

Da un punto di vista critico, la seconda stagione di Squid Game è stata leggermente meno acclamata rispetto alla precedente. In termini di audience complessiva, tuttavia, la seconda puntata della serie coreana Netflix ha continuato lo slancio della serie e ha dimostrato che i quattro anni di pausa tra la prima e la seconda stagione non hanno avuto quasi alcun impatto sull’interesse del pubblico. A quasi sei mesi dall’uscita della seconda stagione di Squid Game, la terza stagione è pronta per debuttare su Netflix e risolvere finalmente tutti i nodi della trama. Data l’hype che circonda la sua uscita, molti vorrebbero conoscere l’ora esatta in cui sarà disponibile.

La terza stagione di Squid Game uscirà alle 12:01 PT di venerdì 27 giugno

Gli orari di uscita possono variare in base alla posizione dello spettatore

Squid Game – stagione 3 uscirà su Netflix alle 3:01 ET / mezzanotte PT di venerdì 27 giugno 2025. All’ora GMT, lo show sarà disponibile in streaming a partire dalle 7:01. Gli spettatori delle altre parti del mondo possono calcolare l’ora di uscita relativa dello show di conseguenza. Invece di rompere la norma e uscire in un momento diverso rispetto alla maggior parte degli altri show Netflix, la terza stagione di Squid Game rispetta il programma regolare della piattaforma di streaming, con la prima prevista alle 12:01 PT, proprio prima dell’inizio del weekend.

Ecco una tabella dettagliata con gli orari di uscita della terza stagione di Squid Game in tutte le principali località:

Region Timezone Release Time USA (West Coast) Pacific Time (PT) 12:01 a.m. (midnight) USA (East Coast) Eastern Time (ET) 3:01 a.m. UK British Summer Time (BST) 8:01 a.m. Europe Central European Summer Time (CEST) 9:01 a.m. India India Standard Time (IST) 12:31 p.m. Japan/South Korea JST/KST 4:01 p.m.

Considerando che le stagioni precedenti di Squid Game erano piene zeppe di colpi di scena riguardanti il destino dei personaggi e i giochi, non ci si aspetta che la terza stagione sia diversa. Per questo motivo, gli spettatori che desiderano evitare qualsiasi tipo di spoiler possono sempre guardare la serie e guardarla tutta d’un fiato non appena sarà disponibile su Netflix. Dopo aver consultato il calendario delle uscite sopra riportato, gli altri potranno guardarla al proprio ritmo in qualsiasi momento dopo che sarà disponibile per lo streaming online.

Perché la terza stagione di Squid Game uscirà solo sei mesi dopo la seconda

Le stagioni 2 e 3 di Squid Game sono state scritte e girate una dopo l’altra

Dato che ci sono voluti quasi quattro anni per l’uscita della seconda stagione di Squid Game dopo la prima, molti spettatori si chiederanno come mai la terza stagione uscirà così presto. È interessante notare che, come confermato da molte fonti, le stagioni 2 e 3 di Squid Game sono state girate una dopo l’altra. Quando Squid Game, il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha ideato la serie, non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata un fenomeno virale. Per questo motivo, prima che la serie fosse disponibile su Netflix, non sapeva quale sarebbe stato il suo futuro.

Quando gli è stata offerta l’opportunità di ampliare la trama della serie con un’altra stagione, non ha rifiutato l’offerta. Tuttavia, in qualità di creatore della serie, inizialmente aveva immaginato “le stagioni 2 e 3 come un’unica storia” (via EW). Durante la scrittura della seconda stagione, però, si è reso conto che “gli episodi erano troppi”. Di conseguenza, invece di concludere la serie con la seconda stagione, Dong-hyuk ha deciso di dividerla in due parti, il che sembra spiegare perché il finale della seconda stagione di Squid Game appaia un po’ brusco e discutibilmente insoddisfacente.

In un’altra intervista (via Deadline), lo showrunner ha spiegato ulteriormente la sua decisione di dividere la seconda stagione in due parti, rivelando di aver notato “un grande punto di svolta o un punto di inflessione” alla fine dell’episodio 7 della seconda stagione. Questo gli ha fatto capire che sarebbe stato giusto concludere l’arco narrativo di una stagione in quel punto naturale e continuare il resto con un’altra puntata. Anche se la conclusione un po’ brusca della seconda stagione di Squid Game ha suscitato polemiche, le dichiarazioni di Hwang Dong-hyuk chiariscono perché la serie doveva finire proprio lì prima di dare il via al capitolo finale.