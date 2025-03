1923 – stagione 2, episodio 3: la spiegazione del finale. Cosa succede?

La seconda stagione di 1923, episodio 3, offre molto materiale inedito da analizzare, includendo alcune delle scene più cupe della serie. Ambientato circa un secolo prima degli eventi di Yellowstone, il prequel western di Taylor Sheridan segue la famiglia Dutton in un momento cruciale della sua storia, mentre numerose minacce incombono sul ranch. I Dutton del Montana affrontano la brutalità dell’inverno e i loro rivali, mentre Spencer Dutton e la sua nuova moglie, Alexandra, intraprendono viaggi altrettanto pericolosi nella speranza di riunirsi in America.

Taylor Sheridan ha costruito la narrazione della seconda stagione di 1923 come una lenta combustione, evitando di gratificare immediatamente il pubblico con la chimica tra Spencer e Alex, elemento che aveva reso la prima stagione così appassionante. Nei rispettivi percorsi verso il Montana, entrambi i protagonisti si trovano ad affrontare conflitti devastanti. Spencer si ritrova coinvolto con la mafia italiana a New York, costretto a recarsi a Fort Worth per una consegna, mentre Alex deve superare le difficoltà dell’implacabile sistema di immigrazione di Ellis Island. Intanto, i Dutton rimasti al ranch lottano contro un inverno spietato.

Il borseggiatore impedirà ad Alex Dutton di raggiungere il Montana?

Alex potrebbe perdere il treno per il Montana, ma il viaggio non finirà qui.

L’episodio 3 della seconda stagione di 1923 si conclude con un grande colpo di scena, realizzando una previsione implicita durante l’episodio. Il viaggio di Alex Dutton la porta finalmente a New York, dove, priva dei documenti necessari per muoversi liberamente, è costretta a sottoporsi al duro e impersonale processo di immigrazione, che offre uno spaccato realistico sulle difficoltà di ingresso negli Stati Uniti in quell’epoca.

Una volta giunta a New York, Alex viene più volte avvertita del pericolo rappresentato dai borseggiatori, ma riesce ad arrivare senza problemi al Grand Central Terminal, dove acquista il biglietto per il Montana. Tuttavia, mentre attende il treno, viene osservata con sospetto da un uomo dall’aria subdola, che la segue fino al bagno delle donne, apparentemente mettendola all’angolo.

Se l’uomo dovesse derubarla del denaro e del biglietto, Alex sarebbe costretta a trovare un percorso alternativo per raggiungere il Montana, complicando ulteriormente il suo viaggio. Considerando quante difficoltà abbia già affrontato, un furto sarebbe un colpo devastante. Tuttavia, potrebbe anche ribellarsi e lottare, dimostrando la crescita del suo carattere rispetto all’inizio della prima stagione. Se anche perdesse il treno, potrebbe comunque prenderne un altro, ma la vera sfida sarebbe continuare il viaggio senza risorse.

La morte di Luca al posto di blocco e il suo significato per Spencer in 1923

La morte di Luca potrebbe aver anticipato il destino di Spencer.

Nell’episodio 2 della seconda stagione di 1923, Spencer Dutton e Luca si ritrovano coinvolti in affari pericolosi con la mafia italiana di New York. Inviati a Fort Worth per una consegna, si imbattono in un posto di blocco armato. Spencer, convinto che si tratti di un’imboscata, decide di ritirarsi, mentre Luca insiste per proseguire, determinato a dimostrare la sua fedeltà alla famiglia. Purtroppo, Spencer aveva ragione: l’ostinazione di Luca gli costa la vita.

Questo tragico evento potrebbe prefigurare un destino simile per Spencer, suggerendo che potrebbe essere chiamato a sacrificarsi per la sua famiglia. Tuttavia, con Alex incinta, potrebbe riuscire a garantire la continuità della dinastia Dutton. Inoltre, il suo percorso futuro potrebbe incrociarsi con quello di Teonna Rainwater, avvicinandolo al conflitto che si sviluppa tra Oklahoma e Texas.

Perché Elizabeth sta lasciando Jack Dutton dopo l’attacco del lupo in 1923

Elizabeth è stanca della dura vita al Dutton Ranch.

Negli ultimi episodi di 1923, Elizabeth Dutton ha affrontato prove estreme: nel primo episodio si è trovata faccia a faccia con un leone di montagna, mentre nel secondo è stata morsa da un lupo rabbioso. Dopo aver ricevuto un’iniezione dal medico, prende la difficile decisione di lasciare il ranch e trasferirsi a Boston, dicendo a Jack che, se la ama, può raggiungerla. Jack, però, insiste sul suo dovere verso la famiglia, creando le premesse per la loro separazione.

Anche se Elizabeth potrebbe cambiare idea, sembra determinata a cercare una vita migliore. Anche se riuscisse a superare questo inverno, ne seguiranno altri, e il desiderio di un futuro meno duro è comprensibile. Jack potrebbe in futuro decidere di seguirla, aprendo la strada a una nuova diramazione della famiglia Dutton e a possibili spin-off di Yellowstone.

Le condizioni di Zane e la “cattiva notizia” spiegate

Zane dovrà affrontare una sfida dolorosa nell’episodio 4 di 1923

Dopo essere quasi morto, Zane riesce a tornare al ranch Dutton, ma i suoi problemi non sono finiti. Il medico, ancora presente dopo aver curato Elizabeth, gli diagnostica un ematoma subdurale che richiede un drenaggio urgente per evitare conseguenze fatali. Tuttavia, la “cattiva notizia” rivelata da Jacob è che l’intervento dovrà essere eseguito senza anestesia, costringendo Zane a sopportare un dolore lancinante.

Cosa succederà a Teonna Rainwater e Renaud?

I Rainwater e i Dutton potrebbero presto incrociare le loro strade.

Teonna Rainwater, probabile antenata di Thomas Rainwater di Yellowstone, continua la sua fuga, attraversando l’Oklahoma per raggiungere il Messico e sfuggire alla legge. In questo episodio, si avvicina al confine con il Texas, inseguita da Renaud e Marshal Kent. Tra i due sembra emergere una frattura ideologica, il che potrebbe portarli a separarsi più avanti nella stagione.

Tuttavia, in un modo o nell’altro, Teonna dovrà tornare in Montana. Con Spencer non troppo lontano da lei, potrebbe esserci un incontro tra i due, portando alla nascita di un’alleanza precaria e gettando le basi per il legame tra i Dutton e i Rainwater nel 1923, un legame che continua ad avere ripercussioni in Yellowstone.