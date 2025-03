The White Lotus stagione 3, episodio 4 la spiegazione del finale: chi ha rubato la pistola e perché?

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler sull’episodio 4 della terza stagione di The White Lotus

Il finale dell’episodio 4 della stagione 3 di The White Lotus ha visto un ladro sconosciuto rubare una pistola dal centro di sicurezza dell’hotel dove è ambientata la storia. Dato che l’apertura della stagione ha fatto chiaramente intuire un omicidio a colpi di pistola, questo è sicuramente una cattiva notizia per il futuro di qualcuno nello show. Detto questo, al momento non si sa quale dei tanti personaggi di The White Lotus abbia incontrato un destino prematuro nei flashback della première, così come non è chiaro chi abbia rubato la pistola.

Dopo le rivelazioni dell’episodio 3 della stagione 3 di The White Lotus, l’episodio 4 ha solo aumentato ulteriormente la tensione riguardo ai tanti personaggi dello show. Rick si è finalmente aperto con Chelsea in una scena piuttosto dolce su cosa intende veramente fare in Thailandia, mentre i vari membri della famiglia Ratliff sono caduti ulteriormente nella loro spirale di droga, alcol, sesso o, cosa molto più incontrovertibile, allontanamento da casa. Nel frattempo, Greg/Gary di The White Lotus rischia di essere scoperto. La stagione 3, episodio 4 di The White Lotus ha già queste trame prossime al punto di ebollizione, con il furto di una pistola che aggiunge solo benzina sul fuoco.

Timothy apparentemente ha rubato la pistola nella stagione 3 di The White Lotus – Ma è una falsa pista?

Potrebbe essere qualcun altro?

Negli ultimi momenti dell’episodio 4 della stagione 3 di The White Lotus, Gaitok viene mostrato mentre guarda una pistola che gli è stata data per aumentare ulteriormente la sua sicurezza nell’hotel. Gaitok viene distratto da Mook, una collega per cui prova dei sentimenti, e la accompagna all’hotel. Timothy viene poi mostrato al telefono con il suo avvocato in mezzo ai suoi problemi di riciclaggio di denaro, frode e appropriazione indebita prima di riattaccare con rabbia e individuare la pistola che è stata lasciata sul bancone nel piccolo ufficio di Gaitok.

Questa scena è poi seguita dal ritorno di Timothy all’hotel, dove Pam chiede: “Vorresti restituirlo ora?” Timothy chiede nervosamente di cosa sta parlando, con Pam che fa riferimento al suo telefono che ha preso da una cassaforte in precedenza nell’episodio (ricordiamo che la terza persona in inglese è neutra, quindi non possiamo sapere se Timothy si possa essere agitato per il cellulare o per l’eventuale pistola). Timothy obbedisce, ma la natura losca dei suoi movimenti e del suo modo di parlare implica che sia stato lui a rubare la pistola. Durante la sua precedente telefonata, Timothy ha affermato che avrebbe preferito morire piuttosto che affrontare le conseguenze del suo processo, spiegando potenzialmente perché ha rubato la pistola.

Detto questo, questa potrebbe essere una falsa pista. Timothy potrebbe semplicemente essere nervoso per la sua telefonata e leggermente confuso a causa delle pillole da cui è diventato in qualche modo dipendente, il che significa che potrebbe non aver preso affatto la pistola. Invece, Rick potrebbe aver rubato la pistola quando stava lasciando il White Lotus per la Thailandia poiché intende vendicarsi di Jim Hollinger.

Cosa sta pianificando Greg di fare con Belinda dopo l’episodio 4?

Belinda potrebbe essere vittima dei piani malvagi di Greg

Un’altra sottotrama dell’episodio 4 della stagione 3 di The White Lotus ha visto Belinda scoprire che “Gary” è in realtà Greg, l’ex marito di Tanya dalle stagioni 1 e 2 di The White Lotus. Belinda si rende conto che Greg era ricercato per essere interrogato dalla polizia dopo la morte di Tanya, ma che è scomparso. Evidentemente, Greg sa che Belinda sa chi è, come evidenziato dalla sua ricerca su Instagram alla fine dell’episodio 4 della stagione 3 di The White Lotus.

Questo solleva la questione su cosa stia pianificando Greg. Ovviamente, Greg non è estraneo a piani sinistri dopo aver tentato di far uccidere Tanya nella stagione 2 di The White Lotus per poter ereditare la sua ricchezza. Sebbene il suo piano non abbia funzionato, Tanya è comunque morta, lasciando Greg immensamente ricco. Per proteggere la sua nuova ricchezza ed evitare la prigione, Greg potrebbe pianificare di uccidere Belinda, o almeno di metterla a tacere in un altro modo, come il ricatto, nella stagione 3 di The White Lotus.

Cosa ha fatto Jim al padre di Rick e perché vuole vendetta

Il padre di Rick era alla fine degli affari loschi di Jim

L’ultima grande rivelazione del finale dell’episodio riguardava la ricerca di Jim Hollinger da parte di Rick. Rick ha rivelato che, nonostante non abbia mai conosciuto suo padre, sua madre gli aveva detto che era un brav’uomo. Il padre di Rick apparentemente ha cercato di aiutare alcuni thailandesi locali a non perdere la loro terra a causa di un uomo d’affari americano. Apparentemente, il padre di Rick è scomparso ed è stato dato per morto.

Sua madre ha detto a Rick che l’uomo che ha fatto sparire suo padre era Jim Hollinger, il marito di Sritala e il proprietario del White Lotus. Questo spiega perché Rick vuole trovare Jim, così da poter vendicare suo padre. Mentre Rick non è del tutto sicuro di come si presenti quella vendetta, rivela a Chelsea che vuole semplicemente che Jim sappia cosa gli ha portato via. Rick vede questi elementi del passato come le cose che gli hanno rovinato la vita, il che spiega la sua escursione a Bangkok.