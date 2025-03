Invincible – stagione 3: la completa spiegazione del finale

Attenzione: contiene SPOILER per l’episodio 8 della terza stagione di Invincible!

La terza stagione di Invincible si è conclusa, e in questo articolo analizziamo il finale dell’episodio 8 e il suo significato per il futuro della serie. Questa stagione ha proseguito le trame introdotte nella seconda stagione, ma ha anche aperto nuove direzioni che verranno esplorate nella quarta stagione. La lotta tra Mark e Conquest ha segnato la drammatica conclusione della stagione, completando la caduta di Mark e dando il via alla guerra dei Viltrumiti. Vediamo quindi cosa è successo e cosa potrebbe accadere in futuro.

La battaglia tra Mark e Conquest

L’episodio 7 ha finalmente adattato la tanto attesa trama della guerra di Invincible, con Mark impegnato in scontri estremi contro i malvagi Invincible, spingendosi oltre i suoi limiti. L’arrivo di Conquest, la minaccia più grande che Mark abbia mai affrontato, ha segnato la fine dell’episodio. Nell’episodio 8, la loro battaglia si estende per gran parte della puntata, con intere città distrutte e innumerevoli vittime. Alla fine, Mark riesce a sconfiggere Conquest, ma cade in coma. La stagione si chiude lasciando molte questioni aperte per la quarta stagione.

Il destino di Angstrom Levy e del malvagio Mark Grayson

Angstrom Levy e il malvagio Mark Grayson sono stati due personaggi chiave della stagione, ma il finale ha dato loro poca attenzione. Nel settimo episodio, Angstrom Levy ha esiliato gli ultimi Invincible malvagi in un universo desolato, lo stesso in cui aveva combattuto con Mark nel finale della seconda stagione. Successivamente, torna nel mondo dei Tecnici, i quali accettano di ripararlo solo dopo che avrà aiutato loro.

Nel fumetto, Angstrom Levy torna più avanti nella storia, rapendo Atom Eve e spedendo Mark nell’universo desolato. Lì, Mark scopre che gli Invincible malvagi si sono uccisi e cannibalizzati a vicenda, lasciando solo Sinister Mark e Mohawk Mark come superstiti. Questo evento segna la fine della trama di Angstrom Levy nel fumetto, il che lascia aperte molte domande sul suo futuro nell’adattamento animato.

Atom Eve: più potente che mai, ma a quale costo?

Atom Eve ha sempre avuto grandi poteri, ma nel finale della terza stagione ottiene un’abilità completamente nuova. Durante lo scontro con Conquest, viene quasi uccisa e muore momentaneamente, ma un’esplosione di luce rosa la riporta in vita. Scopre così che il blocco mentale che le impediva di manipolare la materia biologica si annulla in situazioni di pre-morte, rendendola praticamente immortale.

Alla fine dell’episodio, Mark ed Eve stanno per avere un momento intimo, e lei usa i suoi poteri per rimuovere la tuta di Mark. Tuttavia, la tuta si dissolve sul pavimento, suggerendo che qualcosa non va. Nei fumetti, i poteri di Eve iniziano a funzionare male quando rimane incinta, il che potrebbe anticipare una nuova trama per la quarta stagione.

I piani segreti di Cecil con Conquest e gli Invincible morti

Un’importante rivelazione del finale riguarda il destino del cadavere di Conquest. Senza che Mark lo sappia, Cecil ha nascosto il corpo in una prigione sotterranea nel deserto, con l’intenzione di ottenere da lui informazioni sulla prossima invasione Viltrumita.

Ma Conquest non è l’unico corpo conservato da Cecil. Ha anche raccolto i cadaveri dei malvagi Invincible e incaricato D.A. Sinclair di trasformarli in ReAnimen, creando così un esercito di Viltrumiti potenziati al servizio della GDA.

Il ritorno di Battle Beast nella guerra dei Viltrumiti

Nel montaggio finale dell’episodio, vediamo Battle Beast fluttuare nello spazio tra i resti di una guardia carceraria Viltrumita. Un gruppo di alieni lo recupera e, una volta a bordo della loro nave, Battle Beast si risveglia. Nei fumetti, viene poi reclutato dalla Coalizione dei Pianeti per combattere nella guerra Viltrumita, dimostrando di essere uno dei pochi esseri abbastanza forti da sconfiggere un Viltrumita.

La caduta di Mark Grayson e il tema del cambiamento

Uno dei temi principali della stagione è la possibilità che le persone cambino, al centro del conflitto ideologico tra Mark e Cecil. Cecil crede nelle seconde possibilità, collaborando con ex criminali come D.A. Sinclair e Darkwing, mentre Mark è fermamente contrario. Tuttavia, nel finale della stagione, Mark cambia prospettiva: dice a Oliver che non esiterà a uccidere chiunque minacci la sua famiglia. Questo rappresenta un’evoluzione drastica rispetto alla sua regola di non uccidere, segnando la sua discesa in un arco più oscuro.

Mentre D.A. Sinclair e Darkwing dimostrano che le persone possono cambiare in meglio, Mark dimostra che possono anche cambiare in peggio.

Le anticipazioni della stagione 4: Sequid e Damien Darkblood

Nel montaggio finale, vediamo anche il ritorno dei Sequid, che hanno iniziato a proliferare nelle fogne. Nei fumetti, ciò porta a un nuovo tentativo di conquista della Terra, con Mark e i Guardiani del Globo impegnati a fermarli.

Infine, la scena post-crediti mostra il ritorno di Damien Darkblood, assente dalla prima stagione. Nei fumetti, dopo essere stato mandato all’Inferno da Cecil, non riappare più. Tuttavia, il suo ritorno nell’anime suggerisce che la quarta stagione potrebbe includere una trama originale su di lui, un’aggiunta interessante in una serie che finora è rimasta piuttosto fedele al materiale originale.

Con questi sviluppi, la quarta stagione di Invincible si preannuncia ricca di colpi di scena, con numerose trame pronte a esplodere. Resta da vedere come la serie adatterà gli eventi del fumetto e quali nuove sorprese riserverà ai fan.