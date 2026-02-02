Stranger Things: Tales from ’85, il primo trailer è on-line!

Nonostante le trame chiave del finale di serie di Stranger Things siano state concluse a dicembre, l’iconica troupe di Hawkins tornerà questa primavera per Tales from ’85, uno spin-off animato che esplora il divario tra la seconda e la terza stagione della serie principale. La nuova serie, ambientata nell’inverno del 1985, segue Undici, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max mentre risolvono oscuri misteri inediti, con un cast vocale completamente nuovo che interpreta i ruoli iconici.

Netflix ha confermato che Stranger Things: Tales from ’85 debutterà il 23 aprile 2026, mantenendo alto lo slancio del franchise per tutto il nuovo anno, dopo aver dominato lo streaming alla fine del 2025. La serie animata era stata precedentemente anticipata da alcune immagini, ma Netflix ora svela finalmente le voci e le azioni dello spin-off in un nuovo emozionante trailer:

Il trailer anticipa un po’ di sano divertimento per la festa nella nuova serie, tra cui battaglie a palle di neve, gite alla sala giochi e appuntamenti per le coppie. Tuttavia, l’oscurità incombe ancora su Hawkins, con le riprese che offrono scorci ricchi di azione su nuovi mostri mutanti, apparentemente provenienti dal Sottosopra e dal Laboratorio di Hawkins, che minacciano la piccola cittadina. Come sempre, tocca ai giovani adolescenti salvare i loro amici, la famiglia e la città dalle terrificanti creature ultraterrene.

Il trailer e le immagini teaser di Tales from ’85 offrono finalmente uno sguardo più approfondito al nuovo personaggio di Stranger Things che cambierà la storia, rivelando che un’altra giovane adolescente ha aiutato il Partito a combattere le creature tra la seconda e la terza stagione. Tales from ’85 introduce il personaggio di Nikki, un’adolescente dai capelli rosa le cui abilità uniche tornano utili contro i nuovi mostri.

Considerando che Nikki non è mai stata menzionata nelle stagioni 3, 4 o 5 di Stranger Things, resta ancora da vedere come Tales from ’85 spiegherà l’assenza del personaggio dalla seconda metà della serie live-action principale e dalla battaglia finale con il Sottosopra.

Oltre a svelare Nikki, il trailer di Stranger Things: Tales from ’85 rivela finalmente le nuove interpretazioni dei doppiatori degli iconici personaggi originali. Prendendo il posto del cast live-action di Stranger Things di Netflix, i doppiatori di Tales from ’85 includono: Brooklyn Davey Norstedt nel ruolo di Undici, Jolie Hoang-Rappaport nel ruolo di Max, Luca Diaz nel ruolo di Mike, Elisha “EJ” Williams nel ruolo di Lucas, Braxton Quinney nel ruolo di Dustin, Benjamin Plessala nel ruolo di Will, Brett Gipson nel ruolo di Hopper e il neo-confermato Jeremy Jordan nel ruolo di Steve.

Tra il cast vocale animato, i cui personaggi devono ancora essere confermati, ci sono Odessa A’zion, Janeane Garofalo e Lou Diamond Phillips. Tales from ’85 vede anche il ritorno dei fratelli Duffer come produttori esecutivi, con il ruolo di showrunner ricoperto da Eric Robles, che ha anticipato i nuovi pericoli del progetto animato per i bambini e le principali differenze tra la serie originale di Stranger Things e Tudum:

“Abbiamo la possibilità di trascorrere del tempo con questi bambini in un modo che non era possibile nella serie principale. Siamo stati in grado di congelare il tempo e di vivere con loro avventure mai raccontate prima in questa linea temporale.

Vogliamo che il pubblico percepisca che questi bambini sono in pericolo, che la posta in gioco è reale e che cose brutte possono accadere a chiunque. E accadono cose che sono davvero spaventose, in un certo senso, il che rende il pericolo per i bambini molto più tangibile.”

Questi pericoli includono mostri mai visti nella serie TV principale, come una creatura mutata in zucca, un mostro sferico gigante e alcuni esseri simili a Demogorgoni che minacciano Hawkins. Sebbene Hopper sia tornato nello spin-off, i trailer e i teaser finora hanno posto un’enfasi molto maggiore su El, Mike, Will, Max, Lucas, Dustin, Steve e Nikki come protagonisti principali dei romanzi gialli di Stranger Things: Tales from ’85.

L’arrivo della serie animata ad aprile segnerà un’importante pietra miliare per il franchise, inaugurando la prima serie spin-off di una delle principali proprietà di punta di Netflix. Il franchise si è già espanso a Broadway con lo spettacolo prequel ufficiale di Stranger Things: The First Shadow, ma Tales from ’85 è il primo spin-off cinematografico di Netflix.

Mentre la maggior parte dei dettagli sul progetto segreto è ancora tenuta segreta, i fratelli Duffer hanno un altro spin-off in lavorazione dopo Stranger Things: Tales from ’85. È confermato che il progetto si discosterà dai personaggi, dall’ambientazione e dalla cronologia familiari, ma spiegherà la misteriosa roccia che il giovane Henry Creel trova e che gli conferisce i poteri.