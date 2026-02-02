Dipartimento per il Controllo Danni: la cronologia completa nel MCU

Il Dipartimento per il Controllo Danni è gradualmente diventato uno dei più importanti elementi di tessuto connettivo dell’MCU. Dopo il crollo dello SHIELD nell’MCU, il DODC è di fatto intervenuto come principale risposta governativa a tutti i superumani, alieni, individui potenziati e potenti artefatti.

Presente in progetti come la prima trilogia di Spider-Man dell’MCU, Ms. Marvel, She-Hulk: Attorney at Law, Secret Invasion e, più recentemente, la nuova serie Marvel acclamata dalla critica Wonder Man, il DODC si è trasformato da una semplice squadra di pulizia a un’importante organizzazione di controllo. Ecco la nostra analisi completa della cronologia MCU per il Dipartimento per il Controllo Danni (e le previsioni per il suo futuro).

Il Dipartimento per il Controllo Danni debutta come una branca dello SHIELD

Il Dipartimento per il Controllo Danni è entrato per la prima volta nel canone dell’MCU attraverso un fumetto Marvel ambientato poco dopo Iron Man del 2008. A quel tempo, il DODC non era indipendente, ma operava invece come una branca specializzata dello SHIELD.

Sebbene la loro prima missione nota riguardasse la bonifica dei rottami della battaglia di Iron Man con Obadiah Stane a Los Angeles, si può immaginare che la branca esistesse già prima.

Dopo la Battaglia di New York del 2012, il DODC diventa un’organizzazione ufficiale

La Battaglia di New York del 2012 ha rimodellato definitivamente il Dipartimento per il Controllo Danni. Dopo l’invasione dei Chitauri in The Avengers, il DODC si è separato dallo SHIELD ed è diventato una joint venture tra il governo degli Stati Uniti e le Stark Industries.

Nel 2016, il Dipartimento del Controllo Danni aveva assunto il controllo di tutte le attività di bonifica e contenimento della tecnologia aliena, come visto in Spider-Man: Homecoming. Tuttavia, il sequestro dei contratti di recupero dei Chitauri portò direttamente Adrian Toomes a diventare l’Avvoltoio e il suo mercato clandestino di armi nel 2016. Il Dipartimento del Controllo Danni guidò anche le operazioni di bonifica dopo la rapina al bancomat di Spider-Man con criminali che utilizzavano le armi Chitauri modificate dell’Avvoltoio.

Anche in Avengers: Infinity War del 2018, il Dipartimento del Controllo Danni recuperò il braccio mozzato di Cull Obsidian dopo la battaglia degli Avengers con l’Ordine Nero a New York.

Nel 2024, Spider-Man viene arrestato dal Dipartimento del Controllo Danni

La spettacolare espansione del Dipartimento del Controllo Danni oltre la bonifica si è vista nel 2024 con Spider-Man: No Way Home.

In seguito alla rivelazione pubblica da parte di Mysterio dell’identità segreta di Spider-Man in Far From Home, l’agente Cleary del DODC arrestò e interrogò Peter Parker, trattando un Vendicatore adolescente come un sospettato criminale in seguito alla Battaglia di Londra e ai precedenti scontri di Spider-Man.

Di conseguenza, fu dimostrato che il DODC era diventato il principale braccio operativo del governo per gli individui potenziati, sorvegliando attivamente i superumani e cercando di prevenire nuove crisi contenendo le minacce percepite.

Nel 2025, il DODC incontra She-Hulk e Ms. Marvel

Nel 2025, la Divisione Controllo Danni aveva diverse indagini in corso. In Ms. Marvel, gli agenti usarono droni Stark e cannoni sonici nel tentativo di catturare Kamala Khan, trattando un’eroina adolescente come una pericolosa anomalia.

Tuttavia, l’operazione nel New Jersey fu mal gestita dall’agente Sadie Deever, con conseguente cattiva pubblicità per il DODC, che fu infine costretto a ritirarsi e porre fine alle sue operazioni dopo che Ms. Marvel reagì e fu protetta dalla sua comunità.

Un approccio simile è stato visto in She-Hulk: Attorney at Law. Ancora una volta, il DODC si affidò alla tecnologia Stark per arrestare She-Hulk interpretata da Jennifer Walters, rafforzando la loro evoluzione come forza di soppressione sovrumana. She-Hulk e Ms. Marvel presentarono anche la prigione di massima sicurezza del DODC, una struttura ad alta tecnologia per superumani e altre potenti minacce (come l’Abominio di Emil Blonsky) che rivaleggiava con la superprigione Raft, apparsa per la prima volta in Captain America: Civil War.

Nel 2026, gli Skrull si infiltrano nel Dipartimento di Controllo Danni e il caso Simon Williams

Nel 2026, la serie Marvel Secret Invasion ha visto degli Skrull mutaforma infiltrarsi nel Dipartimento di Controllo Danni impersonando degli agenti, riuscendo a rubare il braccio del Cacciatore d’Ossidiana dell’Ordine Nero (che il Dipartimento di Controllo Danni ha recuperato durante gli eventi di Avengers: Infinity War).

Più avanti nel 2026, la nuovissima serie Marvel Wonder Man vede il ritorno dell’agente Cleary nell’MCU. Allo stesso modo, è confermato che il Dipartimento di Controllo Danni sta affrontando tagli al budget, con la loro costosa prigione di massima sicurezza piena solo a metà.

Questo spinge l’agente Cleary a essere creativo nelle sue indagini sull’attore in difficoltà Simon Williams e sui suoi presunti superpoteri segreti. Dopo aver stretto un accordo con Trevor Slattery per collaborare con il Dipartimento di Controllo Danni, avvicinarsi a Simon e valutare il suo potenziale di minaccia,

Simon non è stato arrestato nonostante abbia perso il controllo dei suoi poteri nel finale di Wonder Man. Questo perché Trevor si è assunto la responsabilità del danno fingendosi nuovamente pubblicamente il Mandarino (il che significa che Cleary è stato comunque arrestato). Tuttavia, l’agente Cleary alla fine ha riesaminato il set cinematografico distrutto da Williams, scoprendo l’energia ionica persistente che era stata lasciata sul posto.

Il Dipartimento di Controllo Danni è pronto ad affrontare i mutanti

Nelle scene finali di Wonder Man, è suggerito dall’agente Clearly, Simon Williams potrebbe rappresentare una minaccia importante o una risorsa importante per il DODC, il che suggerisce che l’organizzazione potrebbe finire per stringere un accordo con Williams nel futuro dell’MCU.

Oltre a ciò, vale la pena notare che i sentimenti anti-superpotenza e la preoccupazione pubblica stanno crescendo nell’MCU, apparentemente preparando Terra-616 all’emergere dei mutanti e degli X-Men che sappiamo essere in arrivo dopo la fine della Saga del Multiverso.

Considerando il modo in cui hanno gestito individui come Ms. Marvel e Simon Williams, si può immaginare che il DODC sarà probabilmente in prima linea nella risposta del governo al “problema mutanti”, forse ottenendo anche maggiori risorse. Di conseguenza, è probabile che il Dipartimento per il Controllo dei Danni non scomparirà presto nel futuro dell’MCU.

