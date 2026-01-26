Rian Johnson spera che il futuro di Star Wars dia spazio a “nuove voci e registi” per raccontare “nuove storie in quel mondo”

Rian Johnson è “emozionato di vedere” cosa farà Kathleen Kennedy dopo essersi dimessa dalla guida di Lucasfilm. Kennedy, che ha preso in carico il franchise di Star Wars dopo che George Lucas l’aveva scelta personalmente per dirigere Lucasfilm 14 anni fa, ha annunciato il suo ritiro dallo studio all’inizio di questo mese. Al suo posto ci saranno Dave Filoni e Lynwen Brennan.

“Adoro Kathy. Non vedo l’ora di vedere cosa farà in futuro”, ha detto Johnson al Variety Studio presentato da Audible mentre era al Sundance. “Come fan di Star Wars, la cosa più emozionante per me è sempre vedere quando portano nuove voci e nuovi registi a raccontare nuove storie in quel mondo. È quello che non vedo l’ora di vedere accadere di più”.

Rian Johnson ha diretto Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi e ha dichiarato: “Mi sono divertito un mondo a farlo. Ora sono una fan di “Star Wars” ancora più grande di quanto non lo fossi quando ho iniziato. Mi sentirei fortunata se ciò dovesse mai accadere [di nuovo]”.

Kelly Marie Tran, che ha interpretato Rose Tico in Gli ultimi Jedi e L’Ascesa di Skywalker, era presente anche lei al Sundance per promuovere il nuovo film “Rock Springs”. Interrogata al Variety Studio su cosa significasse per lei la leadership di Kennedy, la Tran ha detto che è “una grande perdita” che il franchise di “Star Wars” la stia perdendo.

“Ha avuto una carriera incredibile”, ha detto la Tran. “Avere qualcuno che non è solo una donna, ma che è così capace di ricoprire quel ruolo per così tanto tempo, è una cosa storica. Penso che sia una grande perdita, ma sono molto felice per tutti i cambiamenti che sta apportando alla sua vita”.

Dopo Gli ultimi Jedi del 2017, Rian Johnson avrebbe dovuto sviluppare un’altra trilogia di “Star Wars”. Ma il progetto non è mai decollato e Johnson si è dedicato alla scrittura e alla regia della trilogia di Knives Out.