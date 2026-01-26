HomeCinema News2026

Odissea: il nuovo trailer televisivo rivela Travis Scott al fianco di Tom Holland e Jon Bernthal

Di Gianmaria Cataldo

-

Odissea film 2026
Cortesia di Universal Pictures.

Gli spettatori statunitensi che domenica hanno seguito la trasmissione della Fox della finale AFC della NFL tra i New England Patriots e i Denver Broncos hanno potuto vedere un nuovo spot televisivo del film Odissea di Christopher Nolan, che ha offerto un primo assaggio sullo schermo di Travis Scott nel prossimo film epico del regista.

Il breve teaser mostra Scott in piedi su un tavolo mentre attira l’attenzione di un gruppo di soldati. Tra i guerrieri ci sono Telemaco, interpretato da Tom Holland, e Menelao, interpretato da Jon Bernthal. Odissea è il primo film per il grande schermo del cantante candidato ai Grammy e, di conseguenza, il trailer è diventato immediatamente virale sui social media.

Nel trailer, il personaggio di Scott sembra raccontare una storia. Dice: “Una guerra, un uomo, un inganno. Un inganno per abbattere le mura di Troia”. Dopo una serie di clip, continua dicendo: “Sta bruciando, urlando a terra”. Da queste poche parole si può intuire che sta narrando le gesta di Odisseo e di quanto compiuto durante la guerra di Troia. Il film non è la prima collaborazione tra Scott e Nolan. Il musicista aveva già registrato “The Plan” per la colonna sonora del film di fantascienza Tenet del regista nel 2020.

Quello che sappiamo sul film Odissea di Christopher Nolan

Il film vanta un ricco cast composto da Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth e Corey Hawkins. Per quanto riguarda la trama, questa segue Odisseo, il leggendario re greco di Itaca, nel suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. La narrazione descrive i suoi incontri con esseri mitici come il ciclope Polifemo, le sirene e la maga Circe, culminando nel suo tanto atteso ricongiungimento con la moglie Penelope.

Ad oggi sappiamo unicamente che Matt Damon interpreta Odisseo, mentre Tom Holland è suo figlio Telemaco, Jon Bernthal è Menelao, Benny Safdie è Agamennone e Charlize Theron è la Maga Circe. L’identità dei personaggi degli altri interpreti è ad oggi segreta. Sappiamo inoltre che Nolan ha girato il film interamente in formato IMAX, avvalendosi di nuove tecnologie realizzate appositamente per Odissea. Il regista ha inoltre limitato quanto più possibile l’uso di CGI, con l’obiettivo di ricreare quanto più possibile in modo pratico l’epico mondo descritto da Omero con il suo poema epico.

Odissea sarà distribuito al cinema da Universal Pictures dal 16 luglio 2026.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
