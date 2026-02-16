A Knight of the Seven Kingdoms episodio 5 riepilogo: la storia di Dunk e l’esito del Processo dei Sette

A Knight of the Seven Kingdoms raggiunge il suo climax nell’episodio 5 con l’arrivo del Processo dei Sette, un approfondimento sul passato di Dunk e una morte devastante. Nell’episodio precedente del prequel di Game of Thrones, abbiamo visto Dunk iniziare ad affrontare le conseguenze del suo scontro con il principe Aerion Targaryen. Sebbene stesse semplicemente cercando di proteggere un innocente (il dovere di un cavaliere), colpire un membro della stirpe Targaryen è, naturalmente, una questione enorme. L’unica speranza di sopravvivenza per Dunk era un duello giudiziario, ma Aerion ha preteso un processo dei sette.

La sfida più grande per Dunk nell’episodio 4 di A Knight of the Seven Kingdoms era trovare abbastanza cavalieri disposti a schierarsi al suo fianco nel processo dei sette. Per un po’, la situazione sembrava disperata. Tuttavia, la recente investitura a cavaliere di Raymun Fossoway e la scioccante decisione del principe Baelor Targaryen di sostenere Dunk contro i propri parenti hanno rimesso in gioco il cavaliere errante. È qui che iniziano gli eventi dell’episodio 5.

Il Processo dei Sette di Dunk ha inizio

L’episodio 5 si apre con i sette membri della squadra di Dunk che si preparano al Processo dei Sette: lo stesso Dunk, Lyonel Baratheon, Raymun Fossoway, Robyn Rhysling, Humfrey Beesbury, Humfrey Hardyng e, naturalmente, il principe Baelor Targaryen. Dovranno affrontare il principe Aerion Targaryen, il principe Daeron Targaryen, il principe Maekar Targaryen, Steffon Fossoway e tre membri della Guardia Reale.

Dunk gode di un vantaggio significativo avendo Baelor dalla sua parte, poiché i voti della Guardia Reale impediscono ai suoi membri di nuocere a un appartenente al sangue reale. Tuttavia, se Dunk dovesse essere ucciso o costretto ad arrendersi, sarebbe dichiarato colpevole a prescindere da chi resti in piedi al suo fianco. Dall’altra parte, Dunk potrebbe vincere anche se tutti gli uomini schierati con lui dovessero morire. In sintesi, tutti hanno validi motivi per essere tesi.

Dopo qualche conato nervoso e un discorso piuttosto funereo da parte di un giovane araldo, il Processo dei Sette ha inizio. Basta un attimo per capire che l’evento sarà devastante. Al primissimo scontro con la lancia, Dunk viene trafitto all’addome da Aerion. Pur riuscendo a restare in sella, un colpo alla testa sferrato con la mazza lo manda a terra. Speravamo tutti che Dunk si rivelasse improvvisamente un combattente esperto e formidabile. Invece, meno di quattro minuti dopo l’inizio dell’episodio 5, Dunk giace privo di sensi sul campo.

I flashback di Dunk alla sua infanzia a Fondo delle Pulci

Dopo essere stato messo rapidamente fuori combattimento, l’episodio 5 passa a una sequenza di flashback. Sapevamo già che Dunk era cresciuto orfano ad Approdo del Re, ma qui lo vediamo in prima persona mentre, adolescente, saccheggia un campo di battaglia in cerca di oggetti di valore. È insieme a una giovane ragazza di nome Rafe, desiderosa di vendere tutto ciò che trovano per racimolare abbastanza denaro da lasciare per sempre Approdo del Re e il sudicio quartiere di Fondi delle Pulci.

Il giovane Dunk è molto simile alla sua versione adulta: forte e resistente, ma con un’aria di dolce innocenza. Rafe, al contrario, è aggressiva, dura e maliziosa. Nonostante le differenze, è chiaro che in A Knight of the Seven Kingdoms Dunk e Rafe sono l’uno per l’altra l’unica famiglia che hanno. Hanno solo sé stessi, e il loro legame è colmo d’affetto.

Naturalmente sappiamo che Rafe non farà parte del futuro di Dunk, quindi è evidente che la loro storia insieme sarebbe finita in tragedia. Durante il flashback, Rafe si inimica uno dei miserabili ubriachi di Fondi delle Pulci. Lei e Dunk avrebbero potuto allontanarsi, ma quando Rafe ruba il coltello dell’uomo, tutto precipita. Dunk assiste allo sgozzamento della ragazza e la tiene tra le braccia mentre muore.

Dunk stesso sarebbe dovuto morire, ma all’ultimo momento arriva Ser Arlan di Pennytree, che salva la vita al ragazzo. Il cavaliere è ubriaco, ma si dimostra un combattente eccellente, affrontando da solo tre uomini molto più giovani. Dunk resta affascinato dall’eroismo di Ser Arlan e, rimasto senza famiglia dopo la morte di Rafe, decide di seguirlo quando lascia Approdo del Re.

In che modo Dunk divenne scudiero di Ser Arlan

Non sappiamo esattamente cosa passi per la mente di Dunk mentre segue Ser Arlan nell’episodio 5. Mantiene le distanze per non farsi notare. Non è facile, perché durante lo scontro con gli assassini di Rafe ha riportato una ferita da lancia alla gamba. Durante il viaggio zoppicante, beve acqua cattiva e rischia di morire assiderato prima di crollare sulla strada, dove viene trovato da Ser Arlan.

Sia Dunk sia Ser Arlan avevano subito perdite prima del loro incontro, come suggerisce la tomba nuova sormontata da un elmo nel primo accampamento di Arlan fuori Approdo del Re. Sembra quasi che fossero destinati a trovarsi. L’episodio mostra solo Ser Arlan che ordina a Dunk di svegliarsi, quindi non vediamo ancora come si consolidi il loro rapporto di cavaliere e scudiero. Tuttavia, quel ricordo basta a Dunk per rialzarsi e continuare a combattere nel Processo dei Sette.

Dunk sconfigge il principe Aerion e vince il Processo dei Sette

Dai flashback apprendiamo molto su Dunk. Il tratto più evidente è il suo disperato bisogno di famiglia e amore. Ma ogni scena è anche sottolineata dalla sua straordinaria forza e resistenza. La ferita al polpaccio sarebbe sufficiente a immobilizzare un uomo adulto, eppure Dunk sembra quasi ignorare il dolore mentre segue Ser Arlan nelle terre selvagge. È un dettaglio piccolo ma cruciale per il Processo dei Sette.

L’ordine di Ser Arlan di rialzarsi lo spinge a superare ancora una volta il dolore per affrontare il principe Aerion. Forse non è un combattente esperto, ma è incredibilmente forte. Anche dopo essersi rialzato, subisce colpi che avrebbero potuto ucciderlo. Eppure riesce a restituire ad Aerion diversi colpi brutali, infliggendogli anche un possibile fendente mortale alla coscia.

Lo sforzo contro Aerion esaurisce le sue energie. Pur avendo il principe in ginocchio, il cavaliere errante crolla, apparentemente morto. Il processo stava per essere dichiarato a favore di Aerion, ma tra le urla di Egg e la voce disincarnata di Ser Arlan che gli intima di «alzarsi», Dunk si rialza ancora una volta. Con una forza quasi sovrumana, pesta Aerion fino a ridurlo a mal partito, finché il principe Targaryen non cede e ritira l’accusa.

La tragica morte del principe Baelor Targaryen

Dopo la vittoria di Dunk nell’episodio 5, viene portato via per farsi medicare da Pate e Raymun Fossoway. È allora che scopre che Humfrey Beesbury e Humfrey Hardyng sono morti, mentre tutti gli altri combattenti sono sopravvissuti — almeno fino a quel momento.

Subito dopo che Dunk si inginocchia e si dichiara uomo di Baelor, il principe chiede a Pate di togliergli l’elmo, spiegando di aver ricevuto un colpo dalla mazza del fratello Maekar e di voler alleviare la pressione dell’ammaccatura. L’armaiolo obbedisce con l’aiuto di Raymun, ma quando l’elmo viene rimosso, i due osservano con orrore la parte posteriore della testa di Baelor. L’elmo ammaccato stava esercitando pressione su un cranio gravemente fracassato. Senza di esso, il principe Baelor Targaryen, Primo Cavaliere del Re ed erede al Trono di Spade, cade morto.

In precedenza, durante il Processo dei Sette, vediamo il momento esatto in cui Maekar colpisce Baelor con la mazza. Il principe più giovane stava cercando disperatamente di raggiungere Aerion per proteggerlo da Dunk, ma Baelor aveva tentato di fermarlo. È allora che l’arma, brandita con foga, colpisce l’elmo di Baelor.

Resta ancora un episodio della prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, ed è lì che vedremo le conseguenze della morte di Baelor. Dunk non potrà ignorare che il futuro re di Westeros è morto per proteggere un povero cavaliere errante, né Maekar potrà dimenticare che la tragedia è avvenuta per mano sua. È un evento destinato a scuotere i Sette Regni. Non resta che attendere il finale per comprenderne appieno le implicazioni.