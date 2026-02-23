HomeCinema News2026

Jurassic World 5: primi rumor sul titolo del nuovo film

Di Gianmaria Cataldo

-

Scarlett Johansson Jurassic World - La Rinascita

Il quinto capitolo di Jurassic World, nonché l’ottavo film complessivo del franchise, sembra procedere rapidamente nello sviluppo. Secondo le ultime indiscrezioni, il titolo potrebbe essere Jurassic World: Liberation, ipotesi rafforzata dalla recente registrazione di diversi domini web legati alla dicitura “Liberation”.

Il film, attualmente indicato con una possibile uscita fissata al 9 giugno 2028, vedrebbe il ritorno alla regia di Gareth Edwards, già dietro la macchina da presa nel precedente capitolo. Non è stata ancora annunciata una data ufficiale di inizio riprese, ma gli impegni di Scarlett Johansson nel 2026 — con le lavorazioni consecutive di L’esorcista e The Batman – Parte II — potrebbero far slittare il set ai primi mesi del 2027.

Il precedente Jurassic World – La rinascita ha incassato circa 870 milioni di dollari nel mondo, confermando la solidità commerciale della saga targata Universal. Il nuovo capitolo dovrebbe riportare al centro della storia l’esperta di operazioni speciali Zoe Bennett, interpretata da Johansson, con il possibile ritorno anche di Jonathan Bailey e Mahershala Ali. Non è ancora stato confermato lo sceneggiatore, ma non si esclude il coinvolgimento di David Koepp, già autore di La rinascita.

Edwards, noto per Rogue One: A Star Wars Story e The Creator, era subentrato alla regia dopo l’uscita di David Leitch per divergenze creative. Tuttavia, il precedente film ha diviso pubblico e critica, complice una sceneggiatura giudicata debole e una messa in scena ritenuta eccessivamente orientata allo spettacolo, a discapito della tensione narrativa.

A oltre trent’anni dall’uscita di Jurassic Park (1993), diretto da Steven Spielberg, molti osservatori continuano a considerare il primo capitolo come l’unico davvero imprescindibile della serie. I sequel successivi, pur tra alti e bassi — incluso Il mondo perduto – Jurassic Park, rivalutato nel tempo — non sono riusciti a replicarne il senso di meraviglia e la misura narrativa. Resta ora da capire se Jurassic World: Liberation saprà offrire una nuova direzione creativa alla saga o proseguirà nel solco degli ultimi capitoli.

