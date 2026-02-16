Il creatore di A Knight of the Seven Kingdoms spiega il destino sconvolgente del principe Baelor nell’episodio 5

Dopo la scioccante morte nel penultimo episodio dello spin-off de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms, il creatore della serie commenta quel momento.

Nonostante fosse sopravvissuto al Processo dei Sette, l’amato principe Baelor Targaryen è morto quasi subito dopo la sua conclusione. Si è tolto l’elmo e ha rivelato una ferita alla testa inflittagli dal fratello, Maekar Targaryen (Sam Spruell), soccombendo poco dopo. Secondo il creatore dello show, Ira Parker, la scioccante morte nell’episodio 5 è stata progettata per essere tanto scioccante e straziante quanto appariva sullo schermo.

Ha spiegato che il vero orrore della scena arriva quando l’elmo viene rimosso. Rivelare che l’unica cosa che teneva in vita Baelor era la sua armatura ha fatto capire al pubblico che il personaggio era destinato a morire. E per rendere la scena ancora più straziante, il principe ha detto a Dunk, interpretato da Peter Claffey, di essere il cavaliere di cui il regno aveva veramente bisogno.

Parlando al New York Post, il creatore Ira Parker ha spiegato che il destino di Baelor Targaryen era di fatto segnato molto prima del colpo fatale. Ha affermato: “In pratica, la situazione che abbiamo con Baelor è che la sua vita è tenuta insieme dal fatto che indossa l’elmo. È già un uomo morto, solo che non se ne rende ancora conto. E quindi, quando l’elmo gli viene tolto e muore lì, amico, è la morte più brutale che ci sia.”

Parker ha detto che quella morte rende anche la vita di Dunk molto più difficile. Dato che Baelor era una persona compassionevole che ammirava Dunk, il defunto principe che sarebbe diventato re gli avrebbe portato grandi benefici. Il creatore ha spiegato che la tragedia è aggravata da quanto il protagonista sia vicino al raggiungimento dei suoi obiettivi. Lo ha descritto come uno schema ricorrente nella vita del personaggio, come il successo possa sembrare a portata di mano prima che il destino glielo strappi bruscamente.

“Penso che questo sia probabilmente un tema ricorrente nella vita di Dunk, e di molte persone nella loro vita. Le cose sembrano così vicine, poi per qualche motivo il destino interviene e ci mostra una via diversa.”