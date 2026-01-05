Don Matteo 15 torna in prima serata su Rai 1 dall’8 gennaio

Da giovedì 8 gennaio torna in prima serata su Rai 1 una delle serie più amate dal pubblico italiano: Don Matteo. La quindicesima stagione andrà in onda per dieci serate e vede ancora una volta Raoul Bova nei panni di Don Massimo, affiancato dall’immancabile Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini.

La nuova stagione è diretta da Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco ed è una produzione Lux Vide (gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction.

Cast confermato, nuove entrate e guest star

Accanto a Raoul Bova e Nino Frassica tornano nel cast Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini, Nathalie Guetta, Francesco Scali e Pietro Pulcini.

Tra le new entry spiccano Irene Giancontieri (la nuova Marescialla Caterina Provvedi), Ninni Bruschetta (il Vescovo), Fiamma Parente, Edoardo Miulli e Andrew Howe.

La stagione potrà contare anche su numerose guest star, tra cui Diletta Leotta, Max Tortora, Tosca D’Aquino, Valeria Fabrizi, Alessandro Borghese, Giulio Beranek e Carolina Benvenga.

Sinossi: la vocazione, religiosa e laica, al centro della stagione 15

La quindicesima stagione di Don Matteo ruota attorno a una domanda centrale: cos’è davvero la vocazione? Non solo quella religiosa, ma anche quella laica, che spinge ogni persona a interrogarsi sul proprio posto nel mondo. Un tema che coinvolgerà tutti i protagonisti, da Don Massimo al Maresciallo Cecchini, passando per il Capitano Diego Martini e Giulia Mezzanotte.

Don Massimo dovrà affrontare una delle sfide più delicate della sua vita quando accoglierà in canonica una giovanissima adolescente incinta e senza memoria, Maria, insieme al suo bambino. Tra indagini, misteri e responsabilità improvvise, il sacerdote si troverà a fare i conti anche con un inaspettato ruolo “da padre”.

Intanto, l’arrivo della nuova Marescialla Caterina Provvedi porterà scompiglio nella caserma di Spoleto, dando vita a situazioni comiche ma anche a percorsi di crescita personale. Tra emozioni, misteri e riflessioni profonde, Don Matteo 15 è pronto ancora una volta a conquistare il pubblico italiano.