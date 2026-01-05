Tron: Ares arriva su Disney+!

Il nuovo anno segna il ritorno nel Grid con l’arrivo su Disney+ di Tron: Ares, il terzo capitolo della rivoluzionaria saga targata Disney in streaming dal 7 gennaio. Diretto da Joachim Rønning, Tron: Ares invita il pubblico a vivere un nuovo mondo sorprendente e uno spettacolo ad alta velocità. L’azione mozzafiato trasporta il pubblico in uno scontro ad alto rischio tra l’intelligenza artificiale e l’umanità, alimentato da effetti visivi all’avanguardia e da un’elettrizzante colonna sonora originale dei Nine Inch Nails.

Tron: Ares sarà il prossimo film disponibile in IMAX Enhanced su Disney+, con l’esclusivo formato espanso IMAX per tutti gli abbonati della piattaforma streaming, garantendo che l’intento creativo dei filmmaker sia pienamente preservato per un’esperienza visiva più coinvolgente. Gli abbonati con TV e ricevitori AV certificati possono anche sperimentare il suono IMAX Enhanced con tecnologia DTS, che riproduce l’intera gamma dinamica del mix cinematografico originale.

Prima di fare un salto nel futuro, bisogna tornare al punto di partenza del viaggio. TRON e Tron: Legacy sono ora disponibili in streaming su Disney+ e invitano il pubblico a scoprire l’evoluzione del Grid e l’eredità che anima direttamente TRON: Ares.

La trama di Tron: Ares

Quando un programma altamente sofisticato, Ares, viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segna il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale. (Attenzione: alcune sequenze di immagini ed effetti di luce lampeggiante potrebbero avere conseguenze sugli spettatori fotosensibili.)