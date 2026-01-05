Stranger Things: ecco perché i fratelli Duffer hanno rinunciato a una “redenzione alla Darth Vader” per Vecna

Nel finale della serie Stranger Things, Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) viene sconfitto, ma a un certo punto si è pensato a una redenzione in stile Darth Vader. Pochi istanti prima della sua scomparsa, l’episodio finale ha rivelato nuovi dettagli sul passato di Henry Creel, ovvero che aveva ottenuto i suoi poteri tramite il Mind Flayer dopo aver assorbito una misteriosa roccia nella grotta dove aveva anche ucciso uno scienziato.

La mente di Henry è stata corrotta dal Mind Flayer e ha continuato ad amplificare i suoi poteri, soprattutto dopo essere diventato la prima cavia del Dr. Brenner al laboratorio Hawkins. Nonostante la possibilità di redimersi, Henry/Vecna ​​ha affermato che lui e il Mind Flayer sono una cosa sola. Alla fine, lui e il Mind Flayer vengono sconfitti da Undici e i suoi amici, con Joyce Byers (Winona Ryder) gli dà il colpo di grazia per eliminarlo una volta per tutte.

Quando è stato chiesto ai creatori se avessero mai considerato una redenzione in stile Darth Vader per Vecna ​​nel podcast Happy, Sad, Confused, Ross Duffer ha ammesso: “Sì, inizialmente abbiamo parlato di dargli un momento in cui avrebbe potuto rivoltarsi contro il Mind Flayer e aiutarli a sconfiggerlo”. Tuttavia, lui e suo fratello alla fine hanno pensato che il finale sarebbe stato “sbagliato” perché “a questo punto è già andato oltre. Ha fatto così tanto male…” Leggi la risposta completa qui sotto:

“Sì, inizialmente avevamo parlato di dargli un momento in cui avrebbe potuto rivoltarsi contro il Mind Flayer e aiutarli a sconfiggerlo. E penso che alla fine, di nuovo, mentre si sviluppa la situazione, sembra sbagliato e non ci credevamo. A questo punto è già andato oltre. Ha fatto così tanto male che il fatto che si sia voltato, anche se c’è una parte di lui nel profondo che è innocente, quella di un bambino innocente… Penso solo che sia stato sepolto sotto così tanta violenza e rabbia nel corso degli anni e, in termini di ambiguità, volevamo lasciare un po’ di spazio anche al pubblico, per quanto riguarda Henry, ovviamente, che dice di avere il controllo, così come il Mind Flayer. Quanto di questo lo lasciamo al pubblico, ma credo che si veda molto di ciò sul volto di Jamie in quella scena finale nel condotto mentale. È semplicemente incredibile.” nel trasmettere tutte queste diverse emozioni e stratificazioni.”

Fino al finale, molti spettatori avevano teorizzato che Vecna ​​avrebbe avuto un percorso di redenzione a causa dei parallelismi con Anakin Skywalker/Darth Vader di Star Wars. In particolare, la rivelazione principale su Henry Creel ha affermato che anche lui era stato consumato dal “lato oscuro” e lo aveva trasformato in un mostro.

Anche prima del finale, l’attore Noah Schnapp, che interpreta Will Byers, ha affermato che Vecna ​​era il personaggio più incompreso della serie, il che implicava qualcosa di più profondo dietro le sue origini. Grazie alla somiglianza tra la relazione tra Will e Vecna ​​e quella tra Harry e Voldemort, i due sono rimasti in contatto, con il primo in grado di vedere i ricordi di Henry. Will si è reso conto che Vecna ​​era anche una vittima del Sottosopra e del Mind Flayer e ha tentato di portarlo dalla loro parte, ma il cattivo è rimasto fedele al suo padrone.

Sebbene la storia passata di Vecna ​​sia stata finalmente svelata, restano ancora alcuni interrogativi sulla roccia che lo ha infettato con il Mind Flayer. Nella loro intervista con Variety, i Duffer Bros. sono stati esitanti, rivelando che è stato mantenuto un mistero poiché sarà essenziale per uno spin-off. Pur essendo “fortemente coinvolti a livello creativo”, i creatori non saranno gli showrunner dello spin-off.

“È una mitologia completamente diversa. Quindi non si tratta di un’esplorazione approfondita del Mind Flayer o qualcosa del genere. È molto fresco e nuovo, ma sì, risponderà ad alcuni dei fili in sospeso che rimangono.”

Sebbene Netflix e i creatori non abbiano ancora rivelato di cosa si tratti questo spin-off segreto, si prevede che quest’anno uscirà una prossima serie animata, Stranger Things: Tales from ’85. La serie è ambientata nella linea temporale della serie principale, tra la seconda e la terza stagione.