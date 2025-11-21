A Man On The Inside – Stagione 2: guida al cast e ai personaggi

La irresistibilmente accogliente serie crime-comedy di Ted Danson, A Man On The Inside – Stagione 2, torna questa settimana su Netflix con la sua seconda stagione. Sebbene la sitcom presenti molti volti familiari, ci saranno anche alcune entusiasmanti aggiunte al cast che debutteranno nei loro ruoli questa volta.

La leggenda premio Oscar Mary Steenburgen è il nome più notevole aggiunto al cast di A Man On The Inside – Stagione 2, ma ci sono diversi altri nuovi arrivati che probabilmente riconoscerai da altri progetti. Accanto a Danson, Mary Elizabeth Ellis e compagnia, ci saranno anche volti come Max Greenfield di New Girl e Gary Cole di Veep, coinvolti nel nuovo caso della comedy investigativa.

Il trailer della nuova stagione di A Man On The Inside – Stagione 2 ha già rivelato che Charles Nieuwendyk lavorerà al recupero di un laptop da 400 milioni di dollari rubato al presidente di un istituto di istruzione superiore chiamato Wheeler College. La sua missione lo porterà sotto copertura all’università per identificare sospetti tra il personale.

Sono proprio questi membri della facoltà e lavoratori del college a costituire la maggior parte dei nuovi arrivi della serie. Con l’eccezione dell’intrigante interesse amoroso di Steenburgen, Mona Margadoff, naturalmente.

A Man On The Inside – Stagione 2 : Cast e Personaggi

Ted Danson è Charles Nieuwendyk

Attore: Conosciuto da generazioni di spettatori per aver recitato in due delle migliori serie NBC di sempre, Cheers e The Good Place, il curriculum televisivo di Ted Danson parla da sé. Dai ruoli celebrati nei franchise crime CSI e Fargo, a innumerevoli interpretazioni comiche sul grande e piccolo schermo, Danson è perfetto per questo ruolo.

Personaggio: Professore universitario in pensione con troppo tempo libero dopo la morte della moglie, Charles Nieuwendyk è uno dei protagonisti più adorabili della TV di oggi. Ma non è solo un vecchio brontolone: Charles ha un acuto senso del dettaglio che, combinato con la sua natura affabile, è perfetto per il suo lavoro sotto copertura.

Mary Elizabeth Ellis è Emily Nieuwendyk

Attore: Mary Elizabeth Ellis è diventata famosa come la cameriera in It’s Always Sunny in Philadelphia, e da allora è diventata una specialista delle sitcom. È apparsa anche nel film Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson. Tuttavia, è solo in A Man On The Inside – Stagione 2 che Ellis ha avuto la possibilità di cimentarsi in un ruolo principale più sostanzioso.

Personaggio: Emily Nieuwendyk, la figlia di Charles, ha avuto un rapporto conflittuale con il padre per la maggior parte della prima stagione, e sarà interessante vedere come la loro dinamica sia evoluta nella stagione 2, soprattutto nel contesto della possibile relazione di lui con Mona Margadoff. Sarebbe anche interessante approfondire di più la vita personale di Emily in questa stagione.

Lilah Richcreek Estrada è Julie Kovalenko

Attore: A Man On The Inside – Stagione 2 potrebbe essere il ruolo più importante finora per Lilah Richcreek Estrada, ma i fan dei One Chicago e della sitcom Grace and Frankie la riconosceranno sicuramente. Ha partecipato anche a numerosi podcast horror e sci-fi, oltre che a comparsate nelle sitcom Man with a Plan e Dave.

Personaggio: Julie Kovalenko è la capo esasperata di Charles Nieuwendyk presso l’agenzia investigativa privata Kovalenko Investigations. La sua decisione di assumere Charles è stata altamente non ortodossa e, a giudicare dal trailer, potrebbe pentirsene ancora di più nella stagione 2.

Stephanie Beatriz è Debra “Didi” Santos Cordero

Attore: Sebbene Stephanie Beatriz abbia lavorato molto dopo Brooklyn Nine-Nine, il suo ruolo come la detective Rosa Diaz continua a definire la sua carriera. Tuttavia, la sua interpretazione emotiva di una sopravvissuta a violenza sessuale in The Light of the Moon, insieme alla sua ampia esperienza nel doppiaggio negli ultimi anni, dimostrano la sua versatilità.

Personaggio: Didi gestisce la casa di riposo che Charles ha infiltrato nella stagione 1. Poiché la sua prossima missione lo porterà altrove, probabilmente la vedremo meno in questa stagione. D’altra parte, Charles avrà ancora bisogno dell’aiuto dei suoi amici pensionati di tanto in tanto, il che significa che si scontrerà di nuovo con Didi.

Mary Steenburgen è Mona Margadoff

Attore: L’ingaggio di Mary Steenburgen in A Man On The Inside – Stagione 2 è un grande colpo per la sitcom Netflix. L’attrice veterana ha vinto un Premio Oscar per il ruolo di Lynda West Dummar nel film del 1980 Melvin and Howard di Jonathan Demme. Oggi, però, è probabilmente più nota come Clara in Ritorno al futuro – Parte III e come Carol in Book Club.

Personaggio: Mona Margadoff è un’ex musicista che diventa la donna che cattura l’attenzione di Charles Nieuwendyk nella stagione 2 di A Man On The Inside – Stagione 2. È anche coinvolta nel caso su cui Charles sta indagando. Anche se il suo ruolo non è ancora chiaro, è probabile che prima o poi diventi una sospettata.

A Man On The Inside – Stagione 2: Cast e Personaggi Secondari

Stephen McKinley Henderson è Calbert Graham — Dopo il commovente finale della stagione 1, il nuovo amico di Charles, Calbert Graham, torna per dargli altri consigli nella stagione 2.

Gary Cole è Brad Vinick — Un miliardario dirigente d’azienda che ha studiato al Wheeler College e che ha avuto un ruolo nell’assumere Charles per indagare sul laptop rubato tramite una donazione all’università.

Michaela Conlin è Andrea Yi — Una professoressa di economia progressista al Wheeler College.

Max Greenfield è Jack Beringer — Il presidente del Wheeler College, impegnato a raccogliere fondi per l’istituzione, e proprietario del laptop rubato.

Jill Talley è Holly Bodgemark — La sovraccarica provost del Wheeler College.

Sam Huntington è Max Griffin — Un professore di giornalismo molto schietto al Wheeler.

Constance Marie è Vanessa — Un’abilissima truffatrice che fornisce informazioni sui criminali alla Kovalenko Investigations.

David Strathairn è il Dr. Cole — Un famoso professore a capo del dipartimento di inglese del Wheeler College.