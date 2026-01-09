A Thousand Blows: il personaggio di Sugar è basato su una persona realmente esistito?

La serie storica di Steven Knight A Thousand Blows, la cui seconda stagione è disponibile su Disney+, trasporta gli spettatori nella Londra degli anni Ottanta dell’Ottocento, dove il mondo sotterraneo della boxe pulsa con forza. Quando l’aspirante domatore di leoni giamaicano Hezekiah Moscow e il suo amico Alec Munroe arrivano nell’East End della città, finiscono inevitabilmente per entrare in contatto con la nascente scena pugilistica locale. Di conseguenza, le loro strade si incrociano con quelle dei fratelli Goodson, Henry — meglio conosciuto come Sugar — ed Edward, detto Treacle, che gestiscono un ring clandestino di combattimenti a mani nude in quella parte di Londra.

Tuttavia, la rivalità nascente tra Hezekiah e Sugar viene bruscamente messa in pausa quando Mary Carr, la Regina della banda tutta al femminile dei Forty Elephants, si rende conto di poter sfruttare l’aiuto del pugile giamaicano per mettere in atto il suo ambizioso colpo. Nel frattempo, il maggiore dei fratelli Goodson intravede una nuova e brillante opportunità per far avanzare il proprio nome nel mondo della boxe. Considerato il rapporto unico della serie con la storia reale e con personaggi realmente esistiti, le radici storiche di Sugar offrono un’origine particolarmente interessante.

Henry “Sugar” Goodson è ispirato a un vero pugile dilettante londinese

A Thousand Blows attinge ampiamente alla storia nella creazione dei suoi personaggi. Di conseguenza, molti dei protagonisti principali — da Hezekiah Moscow e Mary Carr fino allo stesso Henry “Sugar” Goodson — risultano essere controparti televisive di persone realmente esistite. Nato a Brick Lane, Londra, nel 1856, Henry Goodson si fece un nome come pugile dilettante all’inizio degli anni Ottanta dell’Ottocento. Era uno di tredici figli — anche se non il primogenito — e trovò lavoro alle dipendenze del fratello nell’azienda di famiglia fondata dal padre. Nel 1876 si sposò con Ann, dalla quale ebbe diversi figli, tra cui tre maschi: James, Joseph ed Edward.

Verso la fine del decennio, Goodson iniziò ad avvicinarsi seriamente all’allenamento pugilistico prima di salire sul ring con il soprannome di “Sugar”. Con l’arrivo degli anni Ottanta, incontri di allenamento e match ufficiali gli permisero di costruirsi una reputazione nel mondo della boxe, gareggiando al fianco di contemporanei come Denny Harrington, Jack Hicks, Alec Munroe e altri ancora. Nel 1881 divenne inoltre responsabile del pub Blue Coat Boy in Dorset Street, dopo che Punch Lewis vi aveva aperto un salone dedicato alla boxe. Conosciuto soprattutto per la corporatura compatta e per un occhio menomato, Goodson ebbe una carriera dilettantistica relativamente modesta. È quindi evidente che, sebbene Henry “Sugar” Goodson sia stato davvero un pugile londinese degli anni Ottanta dell’Ottocento, la sua rappresentazione sullo schermo rimane una versione drammatizzata — e a tratti romanzata — dell’uomo reale.

La serie si prende ampie libertà con l’identità storica di Goodson, aggiungendo o sottraendo dettagli per creare un personaggio dinamico e sfaccettato. Rafforza il legame tra Sugar e la sua passione per la boxe, trasformandolo in un percorso visivo e in una metafora dell’arco narrativo del personaggio. Inoltre, lo show inventa relazioni tra Sugar e altri personaggi ispirati alla storia. In particolare, la rivalità con Hezekiah Moscow — un pugile che non affrontò mai realmente — e la relazione sentimentale con Mary Carr rappresentano le più significative invenzioni narrative. In definitiva, queste deviazioni dalla realtà storica trasformano Sugar in un personaggio in gran parte fittizio, semplicemente ispirato all’omonimo pugile.

Sugar Goodson aggiunge un realismo crudo alla storia

Per gran parte della serie, Sugar Goodson mantiene un ruolo parzialmente antagonista. Il suo passato complesso lo spinge a cercare una rivalità con Hezekiah Moscow, il nuovo pugile in città. L’ossessione per questa competizione diventa un tratto distintivo del personaggio. Di conseguenza, quando Hezekiah si unisce a Peggy Bettinson e Lord Lonsdale al London Boxing Club, dall’altra parte della città, Sugar e il suo stile brutale a mani nude diventano un efficace contrappunto narrativo al protagonista. In questo modo, Sugar, il suo stile di combattimento e la sua carriera finiscono per rappresentare la divisione di classe dell’epoca a Londra e il modo in cui questa si manifestava negli ambienti dell’intrattenimento.

