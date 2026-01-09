Togo – Una grande amicizia: la storia vera dietro il film

Togo – Una grande amicizia racconta la straordinaria storia vera dell’eroe canino che nel 1925 trasportò un siero a Nome, in Alaska, ma quanto del film originale Disney+ è realmente vero e quanto è stato inventato o esagerato per il grande schermo? Diretto dal cineasta Ericson Core, ex direttore della fotografia, che ha al suo attivo anche il remake di Point Break del 2015 e il dramma ispiratore Invincible sui Philadelphia Eagles, il film vede Willem Dafoe nei panni del vero musher Leonhard Seppala e segue la sua muta di cani mentre intraprende l’eroica missione di soccorso.

A seguito di un’epidemia di difterite nella città isolata di Nome, le autorità locali hanno infatti scelto Seppala per guidare la missione di raccolta degli antitossici e riportarli in Alaska. Il viaggio richiedeva di completare un percorso di 600 miglia da solo, un compito incredibilmente impegnativo, dato che il suo cane guida, Togo, aveva 12 anni. Alla fine, fu implementato un sistema a staffetta per aiutare ad alleviare gli effetti del viaggio sulla squadra di Seppala, e una grande argomentazione di questo film è che Balto, il cane che è stato celebrato come l’eroe della corsa al siero per quasi un secolo, e la sua fama non sono altro che il risultato di fortuna e buona sorte.

Detto questo, un’altra parte importante del film è dedicata al rapporto altalenante di Seppala con il cucciolo protagonista. In questo senso, Togo – Una grande amicizia è un film sorprendentemente dolce e spirituale su due compagni che stanno per concludere il loro viaggio insieme. Ecco allora la vera storia dietro tutti gli elementi di questo film – prima, durante e dopo la corsa del siero del 1925 – e quanto invece del film Disney+ è stato romanzato.

Togo da cucciolo

Come descritto in Togo – Una grande amicizia, il cane protagonista ha avuto un’infanzia molto malaticcia e ha richiesto cure e attenzioni eccessive da parte della moglie di Seppala, Constance (interpretata da Julianne Nicholson). In qualità di allevatore e corridore professionista di cani, il rapporto di Seppala con i cani con cui lavorava era esattamente questo: strettamente professionale. Detto questo, il cane piuttosto piccolo, oltre ad essere costantemente malato e ad avere una famigerata serie di comportamenti scorretti da cucciolo, era più che altro un fastidio.

Quindi, al fine di migliorare il branco di cani che stava addestrando per le competizioni, è vero che Seppala diede via Togo a un vicino quando il cucciolo aveva sei mesi. Sorprendentemente, anche la seconda parte di questa trama era vera. Apparentemente stanco della vita domestica dopo solo poche settimane, il cane protagonista fuggì dalla sua nuova casa e corse per diversi chilometri fino al canile di Seppala. E Togo non solo fuggì, ma, come si vede nel film, saltò attraverso una finestra di vetro chiusa per tornare dal suo proprietario originale.

Questo folle livello di dedizione contribuì a dare al cane il suo nome, che si ispirava all’ammiraglio e eroe navale giapponese Tōgō Heihachirō, nonché al suo posto in prima linea nella squadra di Seppala. Una volta lì, Togo guidò la squadra del suo musher alla vittoria all’All Alaska Sweepstakes durante il secondo tentativo di Seppala nel 1915, battendo di due ore il secondo classificato e esperto corridore Scotty Allan. Questa prima vittoria è raffigurata nel film come un flashback, ma Seppala vinse l’All Alaska Sweepstakes anche nei due anni successivi, nel 1916 e nel 1917.

La corsa del siero del 1925

La situazione che ha ispirato il film di Disney+, la corsa del siero del 1925, era invece grave proprio come viene descritta nel film. Nell’inverno del 1924-1925, un’epidemia di difterite minacciava Nome; l’unico medico della città, Curtis Welch (interpretato da Richard Dormer), diagnosticò finalmente la causa della morte di quattro bambini e distribuì rapidamente le uniche antitossine disponibili in città, che però erano scadute e quindi inefficaci. Welch ordinò immediatamente altre antitossine al commissario sanitario di Juneau, ma il porto era stato chiuso per l’inverno prima che la spedizione arrivasse.

Temendo che la malattia potesse colpire i 3000 nativi della zona circostante, inviò telegrammi alle altre principali città dell’Alaska (nel film, è il personaggio di Christopher Heyerdahl, il sindaco George Maynard, a farlo) e al Servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti a Washington D.C. chiedendo aiuto. Nonostante la quarantena, più di 20 persone erano state diagnosticate con la malattia e molte altre erano a rischio. Sfortunatamente, all’epoca il volo era una tecnologia relativamente nuova e il servizio postale aereo durante la rigida stagione invernale era stato testato solo in misura limitata.

Così i leader della città decisero rapidamente di eleggere Seppala, l’immigrato norvegese e conducente di slitte trainate da cani, per guidare la spedizione in solitaria per raccogliere e riportare gli antitossici a Nome. Come descritto nel film, le condizioni meteorologiche non erano favorevoli alla missione. Durante tutto il viaggio, la temperatura era di circa -1°C con venti fortissimi che facevano percepire una temperatura di -30°C. Tuttavia, Togo e la squadra di Seppala non hanno dovuto affrontare da soli queste condizioni estreme.

Quando gli antitossici arrivarono a Nome, quasi 20 squadre di cani da slitta, composte da oltre 100 cani, avevano fatto la loro parte nel consegnare le medicine lungo i 674 miglia che separano Nenana, in Alaska, da Nome. Detto questo, Togo guidò la carica per la maggior parte del viaggio; lui e la squadra di cani da slitta di Seppala, come dicono i titoli di coda del film, percorsero oltre 250 miglia. Togo si è anche occupato di alcune delle parti più pericolose del viaggio.

Guardando Togo – Una grande amicizia, sarebbe facile attribuire alcune delle sequenze più intense o drammatiche durante il trasporto del siero al tentativo di Hollywood di amplificare l’emozione della storia. Ma non è vero. Nella vita reale, dopo aver attraversato il Norton Sound in rapida rottura, Togo saltò da solo sulla riva e quasi da solo tirò la slitta a terra. Ancora una volta, questo è realmente accaduto.

Ma una volta che Seppala e la sua squadra hanno superato l’ultimo ostacolo importante e scalato i 5.000 piedi del Little McKinley Mountain, hanno completato la loro parte del viaggio. Da lì, Seppala ha consegnato le 300.240 unità di siero alla squadra di Charlie Olson che, a sua volta, le ha consegnate a Gunnar Kaasen, il quale ha completato l’ultima parte del viaggio con Balto alla guida della squadra.

Cosa accadde dopo

Come si vede in Togo – Una grande amicizia, Balto fu il cane che ottenne la maggior parte del merito per il trasporto del siero, invece del cane guida di Seppala. Nello stesso anno, a Balto fu dedicata una statua commemorativa a Central Park e, oltre mezzo secolo dopo, gli fu dedicato anche un film d’animazione. Sebbene la fama più che meritata di Togo fosse stata in gran parte messa sotto silenzio, Seppala, Togo e una squadra di cani intrapresero un tour della vittoria negli Stati Uniti continentali, facendo varie tappe a Seattle, in California e a New York City.

Apparvero anche in una campagna pubblicitaria delle sigarette Lucky Stripes e su una figurina da collezione di gomme da masticare. Purtroppo, mentre il film Togo – Una grande amicizia di Disney+ si conclude con una nota felice, con il cane e il musher che vivono insieme il resto dei loro giorni, questa è una delle poche cose che il film sbaglia. Nella vita reale, Seppala e sua moglie diedero poi via Togo alla collega musher Elizabeth Ricker, che viveva nel Maine.

La decisione, però, nasconde un desiderio di serenità per Togo. Leonhard Seppala, infatti, decise che voleva che Togo vivesse il resto della sua vita in tutta comodità. Salutò così l’amato cane e lo affidò alla sua collega Ricker. “Fu un addio triste in una fredda e grigia mattina di marzo”, ricordò Seppala, “Togo alzò una zampetta sul mio ginocchio come per chiedermi perché non lo avessi portato con me. Non ho mai avuto un cane migliore di Togo. La sua resistenza, lealtà e intelligenza erano insuperabili. Togo è stato il miglior cane che abbia mai percorso la pista dell’Alaska“.

È poi vero che prima di morire, nel 1929, Togo ha avuto dei cuccioli. Elizabeth Ricker e Leonhard Seppala hanno poi fondato un allevamento al Poland Spring Resort (gestito dalla famiglia di suo marito) per allevare cani da slitta Seppala. Ancora oggi, i musher e i proprietari di husky cercano di risalire al lignaggio dei loro cani fino a Togo.